Top 5 muzee pe care le poti vizita online, gratuit

Un an și jumătate mai târziu, suntem încă într-o pandemie și poate că planurile dvs. de călătorie pentru această toamna vor trebui să aștepte vremuri mai bune. Călătoria în străinătate este încă incertă, așa că orice excursii în oraș și vizite la muzeu pe care le-ați planificat în ultimul an, în așteptarea revenirii la normal, ar trebui considerate foarte atent sau chiar amânate. Din fericire, trăim într-o lume digitală, deci cel puțin pentru vizitele la muzee există o soluție.

Aici veți găsi o listă a muzeelor din întreaga lume pe care le puteți vizita online, majoritatea oferind tururi virtuale, dar și imagini sau videoclipuri cu colecții permanente sau temporare. Sigur, ar trebui să le luați ca preludiu la viitoarele vizite viitoare și nu ca un substitut. Nu veți putea să vă bucurați pe deplin de autenticitatea pieselor de artă reale, încărcate cu (în unele cazuri) de sute de ani de istorie în spatele lor, și nici să simțiți sufletul artiștilor care și-au pus geniul creativ la lucru.

Fără alte întrebări, fără o ordine specială, iată o listă cu 5 muzee pe care le puteți vizita online, gratuit:

1. Luvru – Paris, Franța

Luvru este mult mai mult decât Mona Lisa a lui Da Vinci. Luvrul este unul dintre cele mai importante repere din Paris și cel mai vizitat muzeu din lume. Dacă doriți să-l vizitați și, sau doar să vă amintiți vizitele dvs. anterioare, puteți verifica turul virtual al acestora aici.

2. The Met, New York, SUA (Metropolitan Museum of Art)

Puteți accesa turul virtual aici, datorită proiectului lor MET 360, sau puteți vedea colecția de 200.000 de opere de artă pe pagina sa Google Arts & Culture.

3. British Museum, Londra, Marea Britanie

Au un tur virtual frumos aici, prin Google Street View.

4. National Gallery of Art, Washington, SUA

Nu un tur virtual, ci o mulțime de fotografii pe site-ul lor aici.

5. Muzeul Vaticanului, Roma, ItaliaVedeți tavanul pictat de Michelangelo în Capela Sixtină și alți exponenți pregătiți de papi de-a lungul a sute de ani, datorită turului lor virtual de 360 de grade.