Texture-Maxxing cu Zalando

De pe podiumuri direct în street style, texturile devin elementul central al noului sezon. Materialele reiate, denimul brut, croșetul lucrat manual și lâna periată preiau controlul. Piesele sunt alese nu doar pentru a fi văzute, ci pentru a fi simțite. Look-urile acestui sezon sunt definite prin profunzime, detalii și felul în care captivează simțurile.

Trendul tactile dressing redefinește moda. Rafinează-ți stilul cu piese care merită atinse: de la tricotaje de o calitate impecabilă, la fibre naturale și finisaje sculpturale, care pun atenția la detalii în prim-plan.

Adu un plus de senzorialitate garderobei tale cu piese statement, precum jacheta AllSaints cu animal print, purtată alături de pantalonii metalizați cu croială largă de la Mads Nørgaard, pentru un mix îndrăzneț de texturi și strălucire. Completează look-ul cu balerinii Melissa Luna Bloom x Susan Fang, ce îmbină decupajele cu aplicațiile florale, și adaugă cureaua texturată Zign cu zebra print pentru a accentua contrastul dintre materiale.

Pentru o apariție de party memorabilă, combină rochia de cocktail cu franjuri în zigzag de la Designers Remix cu geanta Desigual cu broderie texturată și papucii Wabi de la CAMPERLAB, creând un look bogat în detalii tactile.

