Tenorul ŞTEFAN von KORCH îmbină eleganţa clasică şi autenticitatea tradiţională în concertul „VALURILE DUNĂRII” pe 15 mai la Teatrul Constantin Tănase 

Pe 15 mai, în luna în care celebrăm ziua Europei, tenorul Ştefan von Korch, gazda stagiunii Musical Extravaganza,  vă invită la „Valurile Dunării,”  concertul în care repertoriul va traversa granițe și epoci, aducând împreună influențe clasice și tradiţionale de pe întregul continent. De la arie şi canzonetă la vals, csardas, romanţă sau doină, concertul reflectă spiritul multicultural al Europei. Alături de tenorul Ştefan von Korch vor însufleţi periplul cultural cu vocile lor soprana Oana Maria Şerbanşi baritonul Fang Shuang, iar la pian se va afla Alexandru Mihai Burcă.

Tenorul Ştefan von Korch, solist amfitrion şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza spune: „Vă invităm la un spectacol ce îmbină grația valsurilor, emoția ariilor clasice şi romantismul canzonetelor,  cu romanţa, doina, csardasul şi alte sonorităţi tradiţionale,  de care sunt eu însumi legat, pentru că începuturile mele pe scenă au fost în muzică populară.” 

Aşa cum Dunărea este un liant între ţările Europei, muzica va fi un liant al sufletelor, într-o  seară de neuitat, în care arta sunetului va celebra diversitatea. Spectacolul va reflecta originea slovaco-germană a tenorului gazdă Ştefan von Korch, va încânta şi bucura publicul cu un repertoriu inedit, de la arie la cântec tradiţional şi chiar folclor şi va surprinde prin varietatea interpretărilor în diferite limbi ale popoarelor bătrânului continent. 

Biletele sunt disponibile pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro şi la casa de bilete a Teatrului Constantin Tănase (Calea Victoriei 33)

Stagiunea Musical Extravaganza continuă cu următoarele concerte:

„Valurile Dunării” – 15 mai – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„Arrivereci, Roma!” – 3 iunie – Sala Dalles

„Olé, Torero!” – 5 iunie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„Sous le ciel de Paris” – 12 iulie Sala Dalles

„Carmina Burana” –  *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

„Duelul Tenorilor” – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

„Nessun Dorma” – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

„Granada” – 23 octombrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase – bilete în curând

„Zaraza” – 27 noiembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase – bilete în curând

„Invitaţie la Vals” – 11 decembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„Christmas Extravaganza” – 18 decembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„Elixirul Dragostei” – 21 februarie 2027 – Sala Palatului

Despre protagonişti

Despre Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă 

Ştefan von Korch, aplaudat pentru linia de tenor din Carmina Burana dar şi pentru rolurile din „I Puritani,” „Bărbierul din Sevilla”, „Rigoletto”, „Elixirul Dragostei,” sau „Falstaff”, încântă publicul lunar în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş. 

 Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Arad şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban. 

În 2025 a fost singurul solist român în concertele  de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania . 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină. 

 Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica,  baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, Orchestra Filarmonicii Piteşti şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.

Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 47.49 RON Cumpără acum
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
