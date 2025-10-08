  MENIU  
Studiu ING Bank: 95% dintre români ascultă de „gura lumii". Cu „Liber să tot fii", ING îi invită să creadă în ei și să depășească barierele care stau în calea planurilor

ING Bank lansează platforma de brand „Liber să tot fii”, un manifest pentru libertatea de a trăi fără teama de judecata celorlalți. Noua poziționare îi încurajează pe români să își asume autenticitatea în toate formele ei – fie că sunt pretențioși, încăpățânați, spontani sau curajoși.

Un studiu derulat de Unlock Research pentru ING Bank, în iulie 2025, pe un eșantion de 1000 de respondenți din mediul urban, arată că teama de a fi judecați rămâne una dintre cele mai mari bariere pentru români atunci când ar vrea să își urmeze planurile. Pentru 86% dintre respondenți, frica de a fi judecat reprezintă un obstacol major în a-și urma visurile, iar șase din zece simt că presiunea exterioară îi ține pe loc. În total, 95% dintre români recunosc că se tem de „ce o să zică lumea” dintr-o anumită perspectivă – procentul reprezintă suma atributelor analizate în studiu, precum frica de a fi judecat, presiunea familiei, lipsa de sprijin din partea celor dragi, frica de expunere, presiune socială, teama de a nu fi luat în serios etc.  Mai mult, procentul este și mai ridicat în rândul studenților (97%) și al tinerilor de 25-29 de ani (100%).

Campania „Liber să tot fii” de la ING Bank este un manifest pentru libertatea personală, un mesaj de susținere pentru cei care își fac curaj „să se scuture de vocea lumii” și merg cu încredere pe drumul lor. Campania, derulată pe toate canalele media, îi încurajează pe oameni să treacă peste presiunea externă, opiniile grupului sau lipsa de sprijin din partea celor din jur și să acționeze cu mai mult curaj, pentru că, uneori, lumea poate avea o părere bună, iar vocea lumii poate fi și pozitivă. 

„Studiul dedicat platformei de brand ne-a confirmat câteva fenomene care se pot vedea în jurul nostru: teama de a fi judecați, frica de a nu corespunde așteptărilor și dorința de a face pe plac. Toate acestea devin bariere puternice în calea libertății personale și a autenticității. La ING Bank, credem că libertatea este mai mult decât un principiu – este un mod de a fi. De aceea, prin Liber să tot fii, le oferim clienților noștri inspirația și instrumentele de care au nevoie pentru a-și transforma ambițiile în realitate. Este un îndemn adresat tuturor de a se scutura de prejudecăți și de „gura lumii” și de a trăi așa cum simt: curajoși, ambițioși, spontani, uneori căpoși – dar, mai presus de toate, liberi,” a declarat Diana Mihai, Director de Marketing, Comunicare și Brand Experience, ING Bank România.   

Conform studiului despre bariere și aspirații realizat de Unlock Research, tinerii sunt printre cei mai afectați de presiunea socială și de „gura lumii”. 95% dintre cei cu vârsta între 25 și 29 de ani se tem de judecata celorlalți (față de 86% – media națională), șase din zece resimt presiunea externă ca pe o barieră în a fi ei înșiși, iar jumătate consideră că nu primesc suficient sprijin pentru a-și îndeplini aspirațiile.

Liber să tot fii este noua platformă de brand a ING Bank și subliniază angajamentul băncii de a crea un ecosistem de servicii și soluții menit să sprijine utilizatorii în a fi liberi să trăiască conform propriilor aspirații și planuri. 

Campania pentru lansarea noii platforme de brand se va desfășura în perioada octombrie- decembrie 2025 pe toate mediile de comunicare (TV, radio, digital, OOH).  

Studiul despre Bariere și Aspirațiile Românilor a fost realizat de Unlock Research pentru ING Bank România în luna iulie 2025 și a combinat metoda calitativă (focus grupuri alături de populația țintă) cu cea cantitativă (eșantion de 1000 de respondenți, reprezentativ pentru populația urbană a României cu vârsta între 18 și 55 de ani).

Despre ING Bank România 
ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice. ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,9 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking. Misiunea ING este aceea de a-i susține pe oameni să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri.

