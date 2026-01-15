  MENIU  
Home > Ştirile Kanal D, un reper de informaţie relevantă pentru publicul din întreaga ţară

Ştirile Kanal D, un reper de informaţie relevantă pentru publicul din întreaga ţară

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

În 2025, Kanal D şi-a consolidat pozitia de lider de audienţă cu grupajele informative din Day Time şi şi-a menţinut locul doi, la nivel naţional, cu Ştirile serii

Într-un context mediatic competitiv şi marcat de provocările noilor tehnologii şi obiceiuri de consum, Stirile Kanal D au devenit un reper pentru un public uriaş.  Kanal D a fost lider de audienţă anul trecut, la nivel National, cu grupajul informativ din Day Time, şi pe locul secund cu Ştirile din Prime Time. Această performanță susținută reflectă relevanța editorială și încrederea de care se bucură Kanal D în rândul publicului.

Prima pozitiţie în clasamentul preferinţelor publicului a fost adjudecată de Ştirile Kanal D prezentate de Cristina Dorobanţu de luni până vineri şi de Christian Sabbagh în wekeend, în intervalul 12:00-13:00, cu 12,1% cotă de piaţă şi 2,0% Rating, pe durata întregului an care tocmai s-a incheiat. 9, 2 milioane de telespectatori din întreaga ţară au urmărit cel puţin o dată Ştirile Kanal D de 12:00, în perioada ianuarie-decembrie 2025, conform datelor oferite de Kantar Media România.

Şi în Prime Time, Știrile Kanal D si-au consolidat, pe parcursul anului trecut, statutul de reper informațional pentru publicul din întreaga țară.  În 2025, în fiecare lună și pe întreaga durată a săptămânii, Știrile Kanal D de seară au plasat postul Kanal D pe locul doi în clasamentul audiențelor la nivel național, potrivit datelor furnizate de Kantar Media România.

„Mario e dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”. Dezvăluirea care aruncă totul în aer! Ce s-a întâmplat cu Mario Iorgulescu după interviul de la Capatos
„Mario e dispărut. Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”. Dezvăluirea care aruncă totul în aer! Ce s-a întâmplat cu Mario Iorgulescu după interviul de la Capatos
Recomandarea zilei

Principalul grupaj informativ al serii, prezentat de Cosmin Cernat de luni până joi, de la 19:00, și de Christian Sabbagh vinerea de la ora 19:00, respectiv sâmbăta și duminica de la ora 18:00, a reprezentat o opţiune importantă pentru telespectatorii din România.  Pe parcursul anului recent încheiat, Știrile Kanal D din Prime Time au înregistrat o cotă de piață de 11,0%, cu o medie de 599.000 de telespectatori pentru fiecare ediție, pe tot parcursul săptămânii. De luni pana vineri, de la 19:00, Stirile Kanal D au cumulat o cota de piata de 10,2% si 3,3% Rating, iar in weekend, in intervalul 18:00-19:00, 13,0% cota de piata, cu 3,8% Rating, la foarte mică distanţă de primul clasat.

Prin profesionalism, relevanță și echidistanță editorială, echipa Știrilor Kanal D continuă să ofere publicului informații esențiale de pe agenda publică și să își consolideze poziția in topul preferintelor publicului, pe tronsoane strategice ale consumului de televiziune din România.

„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție dură după ce a aflat de încheierea emisiunii lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A decis să facă publice detalii neștiute din culisele televiziunii! Ce a povestit
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție dură după ce a aflat de încheierea emisiunii lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A decis să facă publice detalii neștiute din culisele televiziunii! Ce a povestit
Recomandarea zilei

Stiri Day Time

Timebands >>News Daytime 12:00-13:00
ChannelsRtg(000)Rtg%Share
1Kanal D3472.012.1
2Antena 13141.810.9
3Romania TV3031.710.6
4Pro TV2931.710.2
5Antena 3 CNN1650.95.7

 Stiri Prime Time

Timebands >>News AllWeek
Weekday 19-20 Weekend 18-19
ChannelsRtg(000)Rtg%Share
1Pro TV1,1646.721.3
2Kanal D5993.411.0
3Antena 15153.09.4
4Romania TV3241.95.9
5Realitatea Plus2051.23.7
Timebands >>News Weekday 19:00-20:00
ChannelsRtg(000)Rtg%Share
1Pro TV1,3657.824.2
2Kanal D5763.310.2
3Antena 15603.29.9
4Romania TV3021.75.4
5Happy Channel2351.44.2
Timebands >>News Weekend 18:00-19:00
ChannelsRtg(000)Rtg%Share
1Pro TV6583.813.1
2Kanal D6553.813.0
3Antena 14012.38.0
4Romania TV3792.27.5
5Realitatea Plus2291.34.5

Sursa foto: Kanal D

Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Fanatik
Ce a ales să facă Donald Trump înainte să decidă viitorul pentru Groenlanda. Președintele SUA oprește lumea-n loc pentru un meci de fotbal american
Ce a ales să facă Donald Trump înainte să decidă viitorul pentru Groenlanda. Președintele SUA oprește lumea-n loc pentru un meci de fotbal american
GSP.ro
Diletta Leotta a apărut într-o ținută „inadecvată” și fanii au reacționat dur: „Dansatoarele din club sunt mai îmbrăcate”
Diletta Leotta a apărut într-o ținută „inadecvată” și fanii au reacționat dur: „Dansatoarele din club sunt mai îmbrăcate”
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
TV Mania
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Valentin de la Mireasa susține că Alina l-a bătut în timpul căsniciei: „Mi-a băgat mâna în gât. Nici măcar în momentele acelea nu am atins-o”
Valentin de la Mireasa susține că Alina l-a bătut în timpul căsniciei: „Mi-a băgat mâna în gât. Nici măcar în momentele acelea nu am atins-o”
Cine e Patricia Vizitiu de la Survivor România 2026. Fiica fostului fotbalist Dumitru "Mache" Vizitiu joacă handbal de la 12 ani
Cine e Patricia Vizitiu de la Survivor România 2026. Fiica fostului fotbalist Dumitru "Mache" Vizitiu joacă handbal de la 12 ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Cum arată casa în care locuiește Cornel Păsat. Motivul pentru care ține închisă cu cheia camera copilului
Cum arată casa în care locuiește Cornel Păsat. Motivul pentru care ține închisă cu cheia camera copilului
Elle
Aurelian Temișan și Monica Davidescu au împlinit 31 de ani de când se cunosc. Ce mesaj emoționant a transmis artistul: "Am trăit de toate, de la bucurii la tristeți..." Foto
Aurelian Temișan și Monica Davidescu au împlinit 31 de ani de când se cunosc. Ce mesaj emoționant a transmis artistul: "Am trăit de toate, de la bucurii la tristeți..." Foto
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Prima eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Am fost un pericol pentru o parte dintre cupluri…”
Prima eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Am fost un pericol pentru o parte dintre cupluri…”
DailyBusiness.ro
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
A1.ro
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Tavi Clonda a răbufnit după ce s-a spus că Dan Capatos și Cătălin Măruță au fost dați afară din televiziune: „De obicei nu intervin în lucruri care nu mă privesc direct, dar în cazul ăsta m-am hotărât să nu mai tac”
Tavi Clonda a răbufnit după ce s-a spus că Dan Capatos și Cătălin Măruță au fost dați afară din televiziune: „De obicei nu intervin în lucruri care nu mă privesc direct, dar în cazul ăsta m-am hotărât să nu mai tac”
Gabriela Lucuțar, atac dur la adresa fostului soț. "Copiii își vor aminti. Nu m-am gândit că se va întâmpla asta!" Ce acuze îi aduce
Gabriela Lucuțar, atac dur la adresa fostului soț. "Copiii își vor aminti. Nu m-am gândit că se va întâmpla asta!" Ce acuze îi aduce
Cătălin Măruță, despre proiectele de viitor, după anularea emisiunii „La Măruță”: „Rămân implicat în Pro TV”
Cătălin Măruță, despre proiectele de viitor, după anularea emisiunii „La Măruță”: „Rămân implicat în Pro TV”
Oana Roman revine pe micile ecrane. Cu ce post de televiziune a semnat vedeta și când va putea fi urmărită
Oana Roman revine pe micile ecrane. Cu ce post de televiziune a semnat vedeta și când va putea fi urmărită
Observator News
Meseriile pentru care muncitorii asiatici primesc salarii și de 1.000 euro în România
Meseriile pentru care muncitorii asiatici primesc salarii și de 1.000 euro în România
Libertatea pentru Femei
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
De ce a murit Nicoleta Drăgușin. Ce simptome are boala care a răpus-o
De ce a murit Nicoleta Drăgușin. Ce simptome are boala care a răpus-o
Decizia CAB zguduie scena politică: Nicușor Dan, în dificultate majoră
Decizia CAB zguduie scena politică: Nicușor Dan, în dificultate majoră
Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră despre persoanele cu certificat de handicap
Ministrul Sănătății, anunț de ultimă oră despre persoanele cu certificat de handicap
Vitamina D chiar îți crește imunitatea? Un medic spune clar când ajută și când devine inutilă
Vitamina D chiar îți crește imunitatea? Un medic spune clar când ajută și când devine inutilă
TV Mania
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Raluka, vacanță exotică în Brazilia. Detaliul observat de fani care a stârnit speculații
Raluka, vacanță exotică în Brazilia. Detaliul observat de fani care a stârnit speculații
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton