  MENIU  
Home > Advertorial > De la moodboard-ul de pe Pinterest la cheile propriului apartament de investiție

De la moodboard-ul de pe Pinterest la cheile propriului apartament de investiție

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Luna ianuarie vine întotdeauna cu o energie proaspătă, un moment de respiro în care ne permitem să visăm cu ochii deschiși la cum va arăta viața noastră în următoarele 12 luni. Dacă până acum listele noastre de dorințe erau dominate de destinații exotice, piese vestimentare de designer sau obiective de fitness, anul 2026 aduce o schimbare de paradigmă fascinantă în rândul femeilor moderne: focusul pe stabilitate și creștere financiară.

Independența nu se demodează niciodată, iar anul acesta, tendința majoră este construirea unui viitor sigur. Tot mai multe dintre noi înțelegem că adevăratul ”luxury lifestyle” nu înseamnă doar consum, ci capacitatea de a genera valoare. Iar în acest context, domeniul imobiliar devine noul teren de joacă pentru femeile care vor să își transforme economiile în active tangibile.

Investiția imobiliară, noua formă de self-care

Poate părea surprinzător să asociezi betoanele și actele notariale cu grija de sine, dar liniștea pe care ți-o oferă un portofoliu diversificat este neprețuită. Fie că este vorba despre achiziționarea unei garsoniere cochete într-o zonă universitară pentru a o închiria studenților, fie despre recondiționarea unei case vechi cu potențial, imobiliarele rămân una dintre cele mai sigure metode de a-ți proteja banii.

Imaginația joacă un rol de bază aici. Acele ore petrecute pe Pinterest salvând idei de amenajări interioare pot fi, de fapt, primul pas către un business de succes. Transformarea unui spațiu banal într-unul instagramabil, gata să primească oaspeți în regim hotelier sau chiriași pe termen lung, este un proiect care îmbină creativitatea cu pragmatismul financiar. Este sentimentul de putere pe care îl ai atunci când știi că nu depinzi de nimeni și că ai construit ceva durabil prin forțele proprii.

Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Recomandarea zilei

Cum transformi planul în realitate fără să îți golești conturile

Marea provocare a oricărui început de drum investițional este, desigur, bugetul. Multe femei amână momentul achiziției pentru că au impresia că trebuie să strângă toți banii gheață sau le este teamă să își blocheze toate economiile într-o singură proprietate. Aici intervine educația financiară și cunoașterea instrumentelor potrivite.

Nu trebuie să aștepți ani de zile pentru a face pasul. Dacă ai identificat o oportunitate în piață – poate un apartament la preț bun care necesită renovare sau o locuință de vacanță într-o zonă cu potențial mare – există soluții de finanțare dedicate. Accesarea unui credit cu garanție imobiliară îți permite să folosești o proprietate existentă sau chiar pe cea achiziționată ca pârghie pentru a obține fondurile necesare investiției, păstrându-ți în același timp un buffer de lichidități pentru alte plăceri sau urgențe. Este vorba despre a face banii să lucreze pentru tine, folosind resursele băncii pentru a accelera creșterea averii tale personale.

„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Recomandarea zilei

Designul interior ca valoare adăugată

Un alt aspect pe care femeile îl stăpânesc excelent este intuiția estetică. Într-o piață imobiliară tot mai competitivă, detaliile fac diferența. Un apartament renovat cu gust, luminos și primitor se va închiria întotdeauna mai repede și la un preț mai bun decât unul standard.

Anul 2026 pune accent pe materiale naturale, sustenabilitate și spații multifuncționale. Investiția într-un design de calitate nu este o cheltuială, ci o strategie de maximizare a profitului. Așadar, pasiunea ta pentru decorațiuni nu este doar un hobby, ci un atu valoros în lumea investițiilor.

Curajul de a începe

Să devii investitor imobiliar nu înseamnă să porți costum și să vorbești doar în cifre seci. Înseamnă să ai viziune, curaj și dorința de a-ți construi viața pe care o meriți. Începutul de an este momentul perfect pentru a te informa, a discuta cu specialiști și a viziona primele proprietăți.

Nu lăsa teama de necunoscut să te țină pe loc. Viitorul tău financiar începe cu prima decizie curajoasă pe care o iei astăzi. Fii arhitecta propriei tale fericiri și transformă 2026 în anul în care visurile tale primesc o adresă poștală.

Sursă foto: Pexels

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Zodiile care au parte de trădări şi despărţiri în 2026: „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac” / EXCLUSIV
Zodiile care au parte de trădări şi despărţiri în 2026: „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac” / EXCLUSIV
Chitaristul Matt Kwasniewski-Kelvin a murit la vârsta de 26 de ani
Chitaristul Matt Kwasniewski-Kelvin a murit la vârsta de 26 de ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Elle
La un an de la logodnă, vedeta noastră se căsătorește! Când va avea loc evenimentul și ce a dezvăluit despre viitorul ei soț, alături de care are o fetiță: „Dacă nu era el, nu aș fi reușit..."
La un an de la logodnă, vedeta noastră se căsătorește! Când va avea loc evenimentul și ce a dezvăluit despre viitorul ei soț, alături de care are o fetiță: „Dacă nu era el, nu aș fi reușit..."
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
A șocat pe toată lumea! Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu Victoria & David Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham
A șocat pe toată lumea! Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu Victoria & David Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham
DailyBusiness.ro
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
A1.ro
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Horoscop 15 ianuarie 2026. De la agonie la extaz. Miracol pentru o zodie! Credea ca a pierdut totul, dar astrele îi schimbă destinul și o răsplătesc cu binecuvântări
Horoscop 15 ianuarie 2026. De la agonie la extaz. Miracol pentru o zodie! Credea ca a pierdut totul, dar astrele îi schimbă destinul și o răsplătesc cu binecuvântări
Cătălin Măruță, acuzat că și-a scris cu ChatGPT mesajul în care anunță plecarea de la Pro TV
Cătălin Măruță, acuzat că și-a scris cu ChatGPT mesajul în care anunță plecarea de la Pro TV
Fulgy, reacție neașteptată după dezvăluirile lui Mario Iorgulescu în emisiunea lui Dan Capatos. "Arată așa și vorbește așa din cauza..." Ce spune despre Melek, văduva lui Dani Vicol
Fulgy, reacție neașteptată după dezvăluirile lui Mario Iorgulescu în emisiunea lui Dan Capatos. "Arată așa și vorbește așa din cauza..." Ce spune despre Melek, văduva lui Dani Vicol
Dan Negru, reacție dură după introducerea serialelor în locul emisiunii lui Cătălin Măruță: „Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla”
Dan Negru, reacție dură după introducerea serialelor în locul emisiunii lui Cătălin Măruță: „Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla”
Observator News
Oraşul din România care nu măreşte impozitul pe locuinţe. O altă categorie de taxe se va modifica
Oraşul din România care nu măreşte impozitul pe locuinţe. O altă categorie de taxe se va modifica
Libertatea pentru Femei
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Condiții de muncă fără precedent: personalul de la Urgențe din acest spital intră în grevă nelimitată
Condiții de muncă fără precedent: personalul de la Urgențe din acest spital intră în grevă nelimitată
Cele mai norocoase cinci zodii ale anului 2026. Vor trăi cea mai prosperă perioadă din viața lor cu șanse mari de îmbogățire
Cele mai norocoase cinci zodii ale anului 2026. Vor trăi cea mai prosperă perioadă din viața lor cu șanse mari de îmbogățire
Pastilele care pot agrava demența: 1 din 4 pacienți le primește
Pastilele care pot agrava demența: 1 din 4 pacienți le primește
Cancerul nu mai e o sentință: 7 din 10 pacienți trăiesc mai mult de 5 ani de la diagnostic
Cancerul nu mai e o sentință: 7 din 10 pacienți trăiesc mai mult de 5 ani de la diagnostic
TV Mania
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton