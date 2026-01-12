  MENIU  
Home > Maria Kochetkova, o stea a baletului mondial, în premieră în România, în cadrul Galei Bucharest International Ballet dedicată lui Constantin Brâncuși

Maria Kochetkova, o stea a baletului mondial, în premieră în România, în cadrul Galei Bucharest International Ballet dedicată lui Constantin Brâncuși

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 12.01.2026, 18:57

Una dintre cele mai apreciate balerine ale scenei internaționale contemporane, Maria Kochetkova, va evolua pentru prima dată în România, în cadrul Bucharest International Ballet Gala, eveniment care va avea loc pe 5 martie 2026, de la ora 19:30, la Sala Palatului.

Anul 2026 marchează un moment de referință în cultura românească și universală: celebrarea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, titanul sculpturii moderne și creator al unor forme esențializate care au redefinit arta contemporană. Pentru a onora moștenirea sa profundă, Bucharest International Ballet Gala este singurul eveniment de balet excepțional, în care dansul devine limbajul prin care operele și viziunea lui Brâncuși sunt reinterpretate scenic.

Artist independent cu o carieră internațională impresionantă, Maria Kochetkova a fost prim-balerină a prestigioasei companii San Francisco Ballet, fiind recunoscută pentru eleganța sa distinctivă, rafinamentul interpretativ și capacitatea de a îmbina rigoarea baletului clasic cu expresia contemporană. Aplauzele primite pe marile scene ale lumii au consacrat-o drept una dintre cele mai influente figuri ale baletului actual.

Maria Kochetkova, o stea a baletului mondial, în premieră în România, în cadrul Galei Bucharest International Ballet dedicată lui Constantin Brâncuși
Maria Kochetkova

Apariția sa la București reprezintă un moment de referință pentru publicul român, cu atât mai important cu cât această prezență are loc în premieră absolută într-un context artistic de excepție. Maria Kochetkova este invitată la ediția aniversară a galei, dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, eveniment care explorează, prin limbajul dansului și al artei actorului, universul sculptural și filosofic al marelui artist.

Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
Recomandarea zilei
Maria Kochetkova, o stea a baletului mondial, în premieră în România, în cadrul Galei Bucharest International Ballet dedicată lui Constantin Brâncuși
Daniil Simkin

Alături de Maria Kochetkova, pe scena Sălii Palatului va urca și Daniil Simkin, artist independent și fost prim-balerin al American Ballet Theatre, unul dintre cei mai spectaculoși și apreciați dansatori ai generației sale. Prezența sa completează o distribuție internațională de excepție și confirmă nivelul artistic al galei.

Concept artistic și colaborări internaționale

„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
Recomandarea zilei

Bucharest International Ballet Gala este realizată în colaborare cu coregrafi și directori artistici din Europa și Statele Unite, care au conceput special pentru această gală momente coregrafice inspirate de lucrările lui Constantin Brâncuși – „Pasărea în văzduh”, „Coloana fără sfârșit”, „Măiastra” sau „Sărutul”. Fiecare secvență a spectacolului urmărește să traducă în mișcare esențele filosofice ale operei brâncușiene: puritatea formei, căutarea absolutului, transcendența și ritmul interior.

Participări speciale ale unor artiști români

Pe lângă invitații internaționali, gala va beneficia de participarea unor soliști români consacrați, membri ai marilor companii europene, precum și a unor tineri dansatori remarcabili, premiați în competiții internaționale. Prezența lor subliniază continuitatea și potențialul școlii românești de balet, aflată într-o perioadă de vizibilitate crescândă în circuitul cultural global.

Marius Bodochi, unul dintre cei mai respectați actori ai scenei românești, va oferi de asemenea o prezență narativă unică, dând glas conceptelor, emoțiilor și filozofiei brâncușiene.

Proiecții multimedia și elemente vizuale inovatoare

Pentru prima dată în cadrul galei, scenografia va integra un concept multimedia imersiv, cu proiecții video, lumină arhitecturală și design sonor contemporan. Acestea vor crea o atmosferă vizuală ce reinterpretează spațiile și simbolistica universului brâncușian, oferind publicului o experiență teatral-coregrafică unică.

O platformă culturală cu impact internațional

Bucharest International Ballet Gala propune un spectacol interdisciplinar, în care baletul și intervenția actoricească se întâlnesc într-o construcție scenică inspirată de temele esențiale ale creației brâncușiene: zborul, verticalitatea, esența și lumina. Reunirea unor artiști de asemenea calibru într-o singură seară, la București, plasează evenimentul printre cele mai importante manifestări culturale ale anului 2026 din România.

Bucharest International Ballet Gala își consolidează statutul de platformă culturală de anvergură, capabilă să atragă nume de prim rang ale baletului mondial și să genereze un dialog artistic internațional. Evenimentul contribuie la promovarea culturii românești pe marile scene ale lumii, fiind parte a unui proiect mai amplu de repoziționare a Bucureștiului pe harta festivalurilor internaționale de dans.

Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro și Ticketstore.ro, precum și la Casa de Bilete a Sălii Palatului – fizic și online.

Parteneri media: Revista Elle, Unica.ro, Libertatea, e-femeia.ro.

Foto credit: Bucharest International Ballet Gala

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Dilinca, logodnica lui Mădălin Șerban, de la Power Couple 2026. Ce diferență de vârstă este între ei
Cine este Dilinca, logodnica lui Mădălin Șerban, de la Power Couple 2026. Ce diferență de vârstă este între ei
Cine este Florin Prunea de la Desafio: Aventura. Fostul portar al naționalei a divorțat după 30 de ani de mariaj și are o fată adoptivă
Cine este Florin Prunea de la Desafio: Aventura. Fostul portar al naționalei a divorțat după 30 de ani de mariaj și are o fată adoptivă
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Elle
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă.
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă.
DailyBusiness.ro
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
A1.ro
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Care sunt cele mai ghinioniste zodii în 2026: „Dacă nu dai de greu, nici nu primeşti premii în viaţă” / EXCLUSIV
Care sunt cele mai ghinioniste zodii în 2026: „Dacă nu dai de greu, nici nu primeşti premii în viaţă” / EXCLUSIV
Cine este Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi, de la Power Couple 2026. Ce studii are și cu ce se ocupă
Cine este Mădălin Șerban, logodnicul Dilincăi, de la Power Couple 2026. Ce studii are și cu ce se ocupă
Mikaela Albu are iubit la 16 ani. Ce spune tatăl ei, Mihai Albu, despre relația fiicei adolescente. "M-a întrebat ce părere am"
Mikaela Albu are iubit la 16 ani. Ce spune tatăl ei, Mihai Albu, despre relația fiicei adolescente. "M-a întrebat ce părere am"
Cum a aflat Cristian Boureanu că prima soție îl înșela cu nașul lor de cununie: „A fost șocant”
Cum a aflat Cristian Boureanu că prima soție îl înșela cu nașul lor de cununie: „A fost șocant”
Observator News
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Libertatea pentru Femei
Acuzată de Alex Bodi că se rușinează cu părinții ei de la țară, Ramona Olaru și-a arătat tatăl: Cât de bine seamnă cu el: ”Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1”
Acuzată de Alex Bodi că se rușinează cu părinții ei de la țară, Ramona Olaru și-a arătat tatăl: Cât de bine seamnă cu el: ”Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1”
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Aplicația cu nume sumbru a luat cu asalt China: „Eşti mort?”
Aplicația cu nume sumbru a luat cu asalt China: „Eşti mort?”
ANM: Vreme deosebit de rece. Temperaturi de până la -19 grade
ANM: Vreme deosebit de rece. Temperaturi de până la -19 grade
Noi informații despre Sofia Vicoveanca. Ce spun medicii
Noi informații despre Sofia Vicoveanca. Ce spun medicii
Contestația impozitului în 2026. Ce documente sunt necesare și unde se depune cererea
Contestația impozitului în 2026. Ce documente sunt necesare și unde se depune cererea
TV Mania
Can Yaman rupe tăcerea după scandalul drogurilor din Turcia. Actorul din „Sandokan” neagă acuzațiile. Cine îi ia apărarea
Can Yaman rupe tăcerea după scandalul drogurilor din Turcia. Actorul din „Sandokan” neagă acuzațiile. Cine îi ia apărarea
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton