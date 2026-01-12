Maria Kochetkova, o stea a baletului mondial, în premieră în România, în cadrul Galei Bucharest International Ballet dedicată lui Constantin Brâncuși

Una dintre cele mai apreciate balerine ale scenei internaționale contemporane, Maria Kochetkova, va evolua pentru prima dată în România, în cadrul Bucharest International Ballet Gala, eveniment care va avea loc pe 5 martie 2026, de la ora 19:30, la Sala Palatului.

Anul 2026 marchează un moment de referință în cultura românească și universală: celebrarea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, titanul sculpturii moderne și creator al unor forme esențializate care au redefinit arta contemporană. Pentru a onora moștenirea sa profundă, Bucharest International Ballet Gala este singurul eveniment de balet excepțional, în care dansul devine limbajul prin care operele și viziunea lui Brâncuși sunt reinterpretate scenic.

Artist independent cu o carieră internațională impresionantă, Maria Kochetkova a fost prim-balerină a prestigioasei companii San Francisco Ballet, fiind recunoscută pentru eleganța sa distinctivă, rafinamentul interpretativ și capacitatea de a îmbina rigoarea baletului clasic cu expresia contemporană. Aplauzele primite pe marile scene ale lumii au consacrat-o drept una dintre cele mai influente figuri ale baletului actual.

Maria Kochetkova

Apariția sa la București reprezintă un moment de referință pentru publicul român, cu atât mai important cu cât această prezență are loc în premieră absolută într-un context artistic de excepție. Maria Kochetkova este invitată la ediția aniversară a galei, dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, eveniment care explorează, prin limbajul dansului și al artei actorului, universul sculptural și filosofic al marelui artist.

Daniil Simkin

Alături de Maria Kochetkova, pe scena Sălii Palatului va urca și Daniil Simkin, artist independent și fost prim-balerin al American Ballet Theatre, unul dintre cei mai spectaculoși și apreciați dansatori ai generației sale. Prezența sa completează o distribuție internațională de excepție și confirmă nivelul artistic al galei.

Concept artistic și colaborări internaționale

Bucharest International Ballet Gala este realizată în colaborare cu coregrafi și directori artistici din Europa și Statele Unite, care au conceput special pentru această gală momente coregrafice inspirate de lucrările lui Constantin Brâncuși – „Pasărea în văzduh”, „Coloana fără sfârșit”, „Măiastra” sau „Sărutul”. Fiecare secvență a spectacolului urmărește să traducă în mișcare esențele filosofice ale operei brâncușiene: puritatea formei, căutarea absolutului, transcendența și ritmul interior.

Participări speciale ale unor artiști români

Pe lângă invitații internaționali, gala va beneficia de participarea unor soliști români consacrați, membri ai marilor companii europene, precum și a unor tineri dansatori remarcabili, premiați în competiții internaționale. Prezența lor subliniază continuitatea și potențialul școlii românești de balet, aflată într-o perioadă de vizibilitate crescândă în circuitul cultural global.

Marius Bodochi, unul dintre cei mai respectați actori ai scenei românești, va oferi de asemenea o prezență narativă unică, dând glas conceptelor, emoțiilor și filozofiei brâncușiene.

Proiecții multimedia și elemente vizuale inovatoare

Pentru prima dată în cadrul galei, scenografia va integra un concept multimedia imersiv, cu proiecții video, lumină arhitecturală și design sonor contemporan. Acestea vor crea o atmosferă vizuală ce reinterpretează spațiile și simbolistica universului brâncușian, oferind publicului o experiență teatral-coregrafică unică.

O platformă culturală cu impact internațional

Bucharest International Ballet Gala propune un spectacol interdisciplinar, în care baletul și intervenția actoricească se întâlnesc într-o construcție scenică inspirată de temele esențiale ale creației brâncușiene: zborul, verticalitatea, esența și lumina. Reunirea unor artiști de asemenea calibru într-o singură seară, la București, plasează evenimentul printre cele mai importante manifestări culturale ale anului 2026 din România.

Bucharest International Ballet Gala își consolidează statutul de platformă culturală de anvergură, capabilă să atragă nume de prim rang ale baletului mondial și să genereze un dialog artistic internațional. Evenimentul contribuie la promovarea culturii românești pe marile scene ale lumii, fiind parte a unui proiect mai amplu de repoziționare a Bucureștiului pe harta festivalurilor internaționale de dans.

Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro și Ticketstore.ro, precum și la Casa de Bilete a Sălii Palatului – fizic și online.

Parteneri media: Revista Elle, Unica.ro, Libertatea, e-femeia.ro.

Foto credit: Bucharest International Ballet Gala

Urmărește-ne pe Google News