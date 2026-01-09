  MENIU  
Home > Advertorial > VANS Authentic – o siluetă care a modelat stilul, cultura și libertatea de exprimare

VANS Authentic – o siluetă care a modelat stilul, cultura și libertatea de exprimare

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 09.01.2026, 11:33

Lansat în 1966, în același an în care Vans lua naștere în California, Vans Authentic este mai mult decât primul model al brandului — este fundația pe care s-a construit o întreagă cultură. Născut într-un context dominat de surferi și skateri, Authentic a fost creat pentru funcționalitate pură: aderență, durabilitate și control. Formula de cauciuc cu grip ridicat, construcția robustă și talpa waffle — devenită între timp emblematică — au oferit exact ce era necesar pe asfalt și pe placă.

Ce a diferențiat Authentic de la bun început nu a fost doar performanța, ci simplitatea radicală. Fără elemente decorative inutile, fără branding ostentativ, silueta curată a permis purtătorului să fie în prim-plan. Acest caracter discret a făcut ca VANS Authentic să fie rapid adoptat dincolo de skatepark, devenind o piesă-cheie în garderoba muzicienilor, artiștilor și creativilor care gravitau în jurul scenei underground californiene.

În anii ’70 și ’80, Vans Authentic începe să circule natural între subculturi: skate, punk, artă, muzică independentă. Partea superioară ușor de personalizat îl transformă într-o pânză pentru auto-exprimare — desenat, modificat, purtat până la uzură totală. Authentic devine astfel un obiect cultural viu, marcat de identitatea celui care îl poartă.

Pe măsură ce moda începe să privească tot mai atent spre stradă, Authentic își câștigă un loc stabil în universul fashion. Nu ca trend, ci ca referință constantă. De la apariții în editoriale de modă până la colaborări și reinterpretări contemporane, modelul rămâne relevant tocmai prin refuzul de a se reinventa agresiv. Într-o industrie obsedată de nou, Authentic mizează pe continuitate.

„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
Recomandarea zilei

Astăzi, la aproape 60 de ani de la lansare, Vans Authentic este cel mai longeviv și mai recognoscibil model din portofoliul Vans. Este purtat de generații diferite, în contexte diferite, fără a-și pierde sensul. Un sneaker care traversează timpul, stilurile și scenele culturale, păstrând intact spiritul de la care a pornit.

Vans Authentic nu urmează moda — o însoțește, o influențează și, uneori, o ignoră complet. Este o piesă care aparține celor care creează cultură, nu celor care o consumă pasiv. O siluetă atemporală care rămâne relevantă tocmai pentru că este, în esență, autentică. 

„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Recomandarea zilei

Descoperă colecția VANS pe https://vgeneration.ro

Despre VANS

VANS®, parte a VF Corporation (NYSE: VFC), este cel mai important brand de încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii dedicate skateboardingului și sporturilor de acțiune. Colecțiile autentice Vans® sunt disponibile în peste 100 de țări, printr-o rețea globală de filiale, distribuitori și parteneri internaționali. Brandul deține peste 2.000 de magazine la nivel mondial, fie proprii, fie operate în parteneriat.

VANS® inspiră și încurajează oamenii să trăiască „Off The Wall” — spiritul tânăr al libertății, al nonconformismului și al dorinței continue de a împinge cultura mai departe prin sport, muzică, artă și design.

Sursa foto: Vans

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Sandra Mutu, mesaj plin de iubire pentru soțul ei. Adrian Mutu împlinește 47 de ani. Imagini spectaculoase cu cei doi
Sandra Mutu, mesaj plin de iubire pentru soțul ei. Adrian Mutu împlinește 47 de ani. Imagini spectaculoase cu cei doi
Cupluri de vedete care s-au despărțit după ce au participat la Power Couple. „Chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit”
Cupluri de vedete care s-au despărțit după ce au participat la Power Couple. „Chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cum arată nepoții lui Ion Țiriac. Ileana Lazariuc, imagini rare alături de Alexandru și Nicholas
Cum arată nepoții lui Ion Țiriac. Ileana Lazariuc, imagini rare alături de Alexandru și Nicholas
Elle
North West, fiica lui Kim Kardashian, surprinsă cu accesorii controversate! Tânăra în vârstă de 12 ani s-a afișat cu diamante de peste 100 de carate. Foto
North West, fiica lui Kim Kardashian, surprinsă cu accesorii controversate! Tânăra în vârstă de 12 ani s-a afișat cu diamante de peste 100 de carate. Foto
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, imagini de vis din vacanță. Cei doi au ales o destinație exotică de care au fost cuceriți: "Ne-a plăcut mult experiența..." Foto
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, imagini de vis din vacanță. Cei doi au ales o destinație exotică de care au fost cuceriți: "Ne-a plăcut mult experiența..." Foto
DailyBusiness.ro
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
A1.ro
Azi, de la 20:30, Adi Vasile dă fluierul de start celui mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI!
Azi, de la 20:30, Adi Vasile dă fluierul de start celui mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI!
Adda, explicații după ce și-a lovit soțul la Power Couple: „Nu sunt un om violent. L-am atenționat să se calmeze”
Adda, explicații după ce și-a lovit soțul la Power Couple: „Nu sunt un om violent. L-am atenționat să se calmeze”
Mariana Moculescu, cuvinte dure la adresa regretatului Horia Moculescu. "Moartea nu e de ajuns ca să uit. Eu nu îl iert!" De ce refuză să meargă la mormântul compozitorului
Mariana Moculescu, cuvinte dure la adresa regretatului Horia Moculescu. "Moartea nu e de ajuns ca să uit. Eu nu îl iert!" De ce refuză să meargă la mormântul compozitorului
Monica Gabor a împlinit 38 de ani. Ce imagini a făcut publice fiica ei, Irina Columbeanu: „Mămica mea emblematică”
Monica Gabor a împlinit 38 de ani. Ce imagini a făcut publice fiica ei, Irina Columbeanu: „Mămica mea emblematică”
Horoscop 10 ianuarie 2026. Începe coșmarul. O zodie are probleme grave, necazurile nu se mai opresc
Horoscop 10 ianuarie 2026. Începe coșmarul. O zodie are probleme grave, necazurile nu se mai opresc
Observator News
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Libertatea pentru Femei
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
„Am gripă deși sunt vaccinat!” Iată de ce vaccinul antigripal nu oferă 100% protecție
„Am gripă deși sunt vaccinat!” Iată de ce vaccinul antigripal nu oferă 100% protecție
Săptămână karmică grea! 3 zodii puse la zid de destin între 12–18 ianuarie
Săptămână karmică grea! 3 zodii puse la zid de destin între 12–18 ianuarie
Mucegai pe pereți? Cum îl elimini eficient și definitiv, cu soluții care chiar funcționează
Mucegai pe pereți? Cum îl elimini eficient și definitiv, cu soluții care chiar funcționează
Mâncatul necontrolat seara nu este un eșec personal. Ce se ascunde în spatele acestui comportament?
Mâncatul necontrolat seara nu este un eșec personal. Ce se ascunde în spatele acestui comportament?
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton