Dan Ariely, Avinash Kaushik, Mark Schaefer și Andy Crestodina sunt printre primii speakeri anunțați la Școala de Iarnă GPeC 11-14 Februarie 2026

Școala de Iarnă GPeC este seria de cursuri, prezentări și dezbateri pe cele mai importante subiecte de E-Commerce și Digital Marketing care se va desfășura exclusiv online pe Zoom, în perioada 11-14 februarie 2026, astfel încât participanții să poată accesa evenimentul de oriunde ar fi.

Primii speakeri internaționali anunțați la Școala de Iarnă GPeC sunt:

Dan Ariely , unul dintre cei mai influenți 50 de gânditori contemporani, profesor în Economie Comportamentală și autor a 3 cărți bestseller;

, unul dintre cei mai influenți 50 de gânditori contemporani, profesor în Economie Comportamentală și autor a 3 cărți bestseller; Avinash Kaushik – Digital Marketing Evangelist, autor a două cărți bestseller;

– Digital Marketing Evangelist, autor a două cărți bestseller; Mark Schaefer , unul dintre cei mai apreciați autori, speakeri și consultanți de Marketing la nivel global, scriind nu mai puțin de 10 cărți bestseller;

, unul dintre cei mai apreciați autori, speakeri și consultanți de Marketing la nivel global, scriind nu mai puțin de 10 cărți bestseller; Andy Crestodina – top 3 cei mai influenți specialiști în Content Marketing la nivel global, expert în AI, SEO și Lead Generation.

Potrivit organizatorilor, în doar câteva zile vor fi anunțați și alți speakeri internaționali de top, precum și cei mai buni specialiști din România care se vor alătura Școlii de Iarnă GPeC pe tot parcursul celor 4 zile de desfășurare.

Până pe 19 ianuarie 2026, taxa de participare este de doar 319 EUR + TVA/persoană pentru întregul eveniment (redusă de la 359 EUR).

Școala de Iarnă GPeC se adresează tuturor celor care sunt interesați de e-commerce și marketing online.

Nivelul cursurilor și al prezentărilor este intermediar (sunt necesare cunoștințele de bază în E-Commerce și Digital Marketing).

Înscrierile se fac online pe website-ul GPeC: https://www.gpec.ro/scoala-de-iarna-gpec/

4 zile de cursuri, prezentări și dezbateri axate pe tot ce este important în E-Commerce și Digital Marketing în 2026

În cele 4 zile de desfășurare ale Școlii de Iarnă GPeC, vor fi abordate subiectele de actualitate din domeniu într-o manieră practică, plină de tips & tricks și exemple concrete:

Situația pieței de E-Commerce la zi: trend-uri, provocări și oportunități de creștere în 2026

Behavioral Economics Psychology: De ce nu ne asumăm suficiente riscuri și de ce ar fi bine să o facem

Cum pot marketerii să supraviețuiască și să evolueze în lumea AI

„Ask Me Anything Session cu Avinash Kaushik” despre cele mai importante trend-uri în Digital Marketing & AI

Cum să construiești custom GPTs și să îmbini AI cu Analytcs

Insta Ads & Campaigns

Meta Ads

Optimizarea Ratei de Conversie

Google Ads

User Experience

Digital Marketing & AI

E-mail Marketing

SEO

Înscrieri cu cel mai mic preț până pe 19 ianuarie

Până pe 19 ianuarie, organizatorii au pregătit o ofertă de tip Flash Sale de doar 319 EUR + TVA / persoană (preț redus de la 359 EUR) pentru acces la cele 4 zile de Școală de Iarnă pentru care participanții beneficiază de:

Acces la 4 zile pline de sesiuni de Cursuri, Prezentări și Dezbateri de E-Commerce și Digital Marketing cu unii dintre cei mai buni speakeri internaționali și români;

Q&A în timp real cu trainerii (necesită webcam și microfon active);

Acces la suportul de curs (.ppt / .pdf) al fiecărei sesiuni în parte (acolo unde este cazul);

Acces la înregistrările video ale tuturor sesiunilor pentru aprofundarea ulterioară a cunoștințelor.

Toate detaliile și înscrierile se regăsesc online pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/scoala-de-iarna-gpec/

–

Despre GPeC

Cu o tradiție de 21 de ani, evenimentele GPeC sunt considerate cele mai importante evenimente de E-Commerce & Digital Marketing din România și CEE. Seria de evenimente GPeC 2026 începe cu Școala de Iarnă GPeC 11-14 februarie și continuă cu:

GPeC Proficiency – programul de auditare și consultanță dedicat magazinelor online

GPeC SUMMIT 26 Mai 2026, București

Școala de Vară GPeC 26-30 August 2026, Moieciu de Sus, jud. Brașov

GPeC SUMMIT 13 Octombrie 2026, București

Gala Premiilor eCommerce 19 Noiembrie 2026, București

Sursa foto: GPeC

Urmărește-ne pe Google News