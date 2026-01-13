Ce beneficii are biotina pentru păr și unghii? + De ce tot mai multe persoane o includ în rutina zilnică

Sursa foto: pexels.com

Când părul își pierde din rezistență, iar unghiile devin fragile sau se exfoliază ușor, tentația este să căutăm soluții rapide, aplicate la suprafață. De multe ori însă, aceste semne sunt expresia unor procese interne care nu mai funcționează optim. Creșterea și regenerarea părului și a unghiilor depind de disponibilitatea unor micronutrienți esențiali, iar biotina ocupă un loc central în acest mecanism.

Biotina, cunoscută și ca vitamina B7 sau vitamina H, este implicată direct în metabolismul celular și în sinteza cheratinei – proteina structurală din care sunt alcătuite firul de păr și placa unghială. Atunci când aportul de biotină este insuficient, aceste structuri devin mai vulnerabile: părul se rupe mai ușor, iar unghiile își pierd rezistența. Deși necesarul zilnic pentru un adult este relativ mic, formulele destinate susținerii frumuseții folosesc doze mai ridicate, adaptate obiectivului de întărire și regenerare.

Din acest motiv, biotina este rareori utilizată singură. Produsele moderne o integrează în formule complexe, care susțin simultan structura, hidratarea și protecția țesuturilor. ASPASIA Collagen Beauty este un exemplu de abordare integrată, în care biotina face parte dintr-un complex nutrițional conceput pentru susținerea părului, pielii și unghiilor din interior, pe termen lung.

Mai departe vom discuta despre rolul, beneficiile și formulele pe bază de biotină.

Ce rol are biotina în organism

Biotina este o vitamină hidrosolubilă din complexul B, esențială pentru funcționarea normală a metabolismului. Ea acționează ca un cofactor pentru mai multe enzime implicate în metabolismul proteinelor, grăsimilor și carbohidraților, procese fără de care regenerarea țesuturilor nu ar fi posibilă.

Unul dintre cele mai importante roluri ale biotinei este legat de sinteza cheratinei. Cheratina reprezintă scheletul structural al părului și unghiilor, iar biotina susține atât producția acestei proteine, cât și diferențierea celulară la nivelul foliculilor de păr și al matricei unghiale. Cu alte cuvinte, biotina nu „repară” părul sau unghiile deja formate, ci contribuie la formarea unor structuri mai solide pe măsură ce acestea cresc.

În plus, biotina participă la metabolismul aminoacizilor – elementele de bază ale proteinelor – asigurând organismului resursele necesare pentru regenerarea constantă a țesuturilor. Atunci când aceste procese sunt susținute corespunzător, părul și unghiile pot crește mai uniform și mai rezistent.

Beneficii ale biotinei pentru păr

Biotina este asociată frecvent cu sănătatea părului deoarece susține direct structura acestuia. Prin rolul său în sinteza cheratinei, contribuie la formarea unor fire mai rezistente și mai puțin predispuse la rupere.

Un aport adecvat de biotină poate:

sprijini întărirea firului de păr, reducând fragilitatea și vârfurile despicate;

contribui la menținerea unui ciclu normal de creștere, în special în cazul persoanelor cu niveluri suboptime de biotină;

îmbunătăți aspectul general al părului, oferindu-i mai multă uniformitate și strălucire.

În situațiile în care căderea părului este asociată cu un deficit de biotină, suplimentarea poate ajuta la reducerea pierderii excesive și la susținerea regenerării foliculilor activi. Este important de menționat că rezultatele nu sunt imediate: primele modificări vizibile apar, de regulă, după 8-12 săptămâni de administrare consecventă, în acord cu ritmul natural de creștere al părului.

Beneficii ale biotinei pentru unghii

Unghiile sunt alcătuite aproape integral din cheratină, ceea ce le face deosebit de sensibile la variațiile aportului de biotină. Studiile clinice au arătat că suplimentarea cu biotină poate crește grosimea unghiilor și le poate face mai rezistente la rupere.

Printre beneficiile observate se numără:

creșterea rezistenței plăcii unghiale, cu reducerea ruperii și fisurării;

diminuarea exfolierii, problemă frecventă în cazul unghiilor fragile;

o creștere mai uniformă, cu aspect mai neted și mai omogen.

La doze utilizate frecvent în suplimentele pentru frumusețe (în jur de 2,5 mg pe zi), îmbunătățirile pot fi observate după 4-8 săptămâni, cu condiția administrării zilnice. În cazurile mai severe, rezultatele complete pot necesita câteva luni, deoarece unghia crește lent și are nevoie de timp pentru a reflecta schimbările interne.

De ce contează formula, nu doar biotina

Pentru ca biotina să-și poată exercita efectele, este important să fie susținută de alți nutrienți implicați în structura și regenerarea țesuturilor. În acest sens, ASPASIA Collagen Beauty a fost formulat tocmai pe această idee de sinergie nutrițională.

Formula sa conține:

colagen hidrolizat, care furnizează aminoacizii necesari pentru sinteza proteinelor structurale;

acid hialuronic, cu rol în hidratarea pielii și a scalpului;

vitamina C, care contribuie la formarea normală a colagenului;

zinc, implicat în regenerarea celulară și sănătatea foliculilor;

vitamina E, cu rol antioxidant.

Prin combinarea acestor ingrediente, produsul oferă un suport complet pentru păr și unghii, fără a se baza exclusiv pe un singur nutrient.

În concluzie, biotina joacă un rol esențial în menținerea sănătății părului și a unghiilor, prin susținerea sintezei de cheratină și a proceselor de regenerare celulară. Beneficiile sale includ întărirea firului de păr, susținerea creșterii, reducerea fragilității unghiilor și îmbunătățirea aspectului acestora în timp.

Rezultatele nu apar peste noapte, ci în acord cu ritmul natural de creștere: aproximativ 4-8 săptămâni pentru unghii și 8-12 săptămâni pentru păr. Consecvența și alegerea unei formule complete sunt esențiale pentru obținerea unor efecte vizibile și durabile.

Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol au scop informativ și educațional și nu înlocuiesc evaluarea, diagnosticul sau tratamentul oferit de un specialist. Dacă te confrunți cu simptome persistente, consultă un medic sau un profesionist în domeniul sănătății.

