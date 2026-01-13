  MENIU  
Home > Advertorial > Ce beneficii are biotina pentru păr și unghii? + De ce tot mai multe persoane o includ în rutina zilnică

Ce beneficii are biotina pentru păr și unghii? + De ce tot mai multe persoane o includ în rutina zilnică

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 13.01.2026, 09:11

Sursa foto: pexels.com

Când părul își pierde din rezistență, iar unghiile devin fragile sau se exfoliază ușor, tentația este să căutăm soluții rapide, aplicate la suprafață. De multe ori însă, aceste semne sunt expresia unor procese interne care nu mai funcționează optim. Creșterea și regenerarea părului și a unghiilor depind de disponibilitatea unor micronutrienți esențiali, iar biotina ocupă un loc central în acest mecanism.

Biotina, cunoscută și ca vitamina B7 sau vitamina H, este implicată direct în metabolismul celular și în sinteza cheratinei – proteina structurală din care sunt alcătuite firul de păr și placa unghială. Atunci când aportul de biotină este insuficient, aceste structuri devin mai vulnerabile: părul se rupe mai ușor, iar unghiile își pierd rezistența. Deși necesarul zilnic pentru un adult este relativ mic, formulele destinate susținerii frumuseții folosesc doze mai ridicate, adaptate obiectivului de întărire și regenerare.

Din acest motiv, biotina este rareori utilizată singură. Produsele moderne o integrează în formule complexe, care susțin simultan structura, hidratarea și protecția țesuturilor. ASPASIA Collagen Beauty este un exemplu de abordare integrată, în care biotina face parte dintr-un complex nutrițional conceput pentru susținerea părului, pielii și unghiilor din interior, pe termen lung.

Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
Recomandarea zilei

Mai departe vom discuta despre rolul, beneficiile și formulele pe bază de biotină.

Ce rol are biotina în organism

Biotina este o vitamină hidrosolubilă din complexul B, esențială pentru funcționarea normală a metabolismului. Ea acționează ca un cofactor pentru mai multe enzime implicate în metabolismul proteinelor, grăsimilor și carbohidraților, procese fără de care regenerarea țesuturilor nu ar fi posibilă.

„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Recomandarea zilei

Unul dintre cele mai importante roluri ale biotinei este legat de sinteza cheratinei. Cheratina reprezintă scheletul structural al părului și unghiilor, iar biotina susține atât producția acestei proteine, cât și diferențierea celulară la nivelul foliculilor de păr și al matricei unghiale. Cu alte cuvinte, biotina nu „repară” părul sau unghiile deja formate, ci contribuie la formarea unor structuri mai solide pe măsură ce acestea cresc.

În plus, biotina participă la metabolismul aminoacizilor – elementele de bază ale proteinelor – asigurând organismului resursele necesare pentru regenerarea constantă a țesuturilor. Atunci când aceste procese sunt susținute corespunzător, părul și unghiile pot crește mai uniform și mai rezistent.

Beneficii ale biotinei pentru păr

Biotina este asociată frecvent cu sănătatea părului deoarece susține direct structura acestuia. Prin rolul său în sinteza cheratinei, contribuie la formarea unor fire mai rezistente și mai puțin predispuse la rupere.

Un aport adecvat de biotină poate:

  • sprijini întărirea firului de păr, reducând fragilitatea și vârfurile despicate;
  • contribui la menținerea unui ciclu normal de creștere, în special în cazul persoanelor cu niveluri suboptime de biotină;
  • îmbunătăți aspectul general al părului, oferindu-i mai multă uniformitate și strălucire.

În situațiile în care căderea părului este asociată cu un deficit de biotină, suplimentarea poate ajuta la reducerea pierderii excesive și la susținerea regenerării foliculilor activi. Este important de menționat că rezultatele nu sunt imediate: primele modificări vizibile apar, de regulă, după 8-12 săptămâni de administrare consecventă, în acord cu ritmul natural de creștere al părului.

Beneficii ale biotinei pentru unghii

Unghiile sunt alcătuite aproape integral din cheratină, ceea ce le face deosebit de sensibile la variațiile aportului de biotină. Studiile clinice au arătat că suplimentarea cu biotină poate crește grosimea unghiilor și le poate face mai rezistente la rupere.

Printre beneficiile observate se numără:

  • creșterea rezistenței plăcii unghiale, cu reducerea ruperii și fisurării;
  • diminuarea exfolierii, problemă frecventă în cazul unghiilor fragile;
  • o creștere mai uniformă, cu aspect mai neted și mai omogen.

La doze utilizate frecvent în suplimentele pentru frumusețe (în jur de 2,5 mg pe zi), îmbunătățirile pot fi observate după 4-8 săptămâni, cu condiția administrării zilnice. În cazurile mai severe, rezultatele complete pot necesita câteva luni, deoarece unghia crește lent și are nevoie de timp pentru a reflecta schimbările interne.

De ce contează formula, nu doar biotina

Pentru ca biotina să-și poată exercita efectele, este important să fie susținută de alți nutrienți implicați în structura și regenerarea țesuturilor. În acest sens, ASPASIA Collagen Beauty a fost formulat tocmai pe această idee de sinergie nutrițională.

Ce beneficii are biotina pentru păr și unghii? + De ce tot mai multe persoane o includ în rutina zilnică
Sursa foto: Aspasiabeauty.ro

Formula sa conține:

  • colagen hidrolizat, care furnizează aminoacizii necesari pentru sinteza proteinelor structurale;
  • acid hialuronic, cu rol în hidratarea pielii și a scalpului;
  • vitamina C, care contribuie la formarea normală a colagenului;
  • zinc, implicat în regenerarea celulară și sănătatea foliculilor;
  • vitamina E, cu rol antioxidant.

Prin combinarea acestor ingrediente, produsul oferă un suport complet pentru păr și unghii, fără a se baza exclusiv pe un singur nutrient.

În concluzie, biotina joacă un rol esențial în menținerea sănătății părului și a unghiilor, prin susținerea sintezei de cheratină și a proceselor de regenerare celulară. Beneficiile sale includ întărirea firului de păr, susținerea creșterii, reducerea fragilității unghiilor și îmbunătățirea aspectului acestora în timp.

Rezultatele nu apar peste noapte, ci în acord cu ritmul natural de creștere: aproximativ 4-8 săptămâni pentru unghii și 8-12 săptămâni pentru păr. Consecvența și alegerea unei formule complete sunt esențiale pentru obținerea unor efecte vizibile și durabile.

Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol au scop informativ și educațional și nu înlocuiesc evaluarea, diagnosticul sau tratamentul oferit de un specialist. Dacă te confrunți cu simptome persistente, consultă un medic sau un profesionist în domeniul sănătății.

Resurse:

  • health.clevelandclinic.org/benefits-of-biotin;
  • pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5582478/;
  • pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10987172/.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Claudia Cîrjan, iubita lui Andrei Niculae, de la Power Couple 2026. Câți ani are și cu ce se ocupă
Cine este Claudia Cîrjan, iubita lui Andrei Niculae, de la Power Couple 2026. Câți ani are și cu ce se ocupă
Mădălin Ionescu, schimbare importantă în carieră, la început de an: „Munca excesivă nu e virtute”
Mădălin Ionescu, schimbare importantă în carieră, la început de an: „Munca excesivă nu e virtute”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Elle
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă.
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă.
DailyBusiness.ro
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
A1.ro
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Cine este Iulia Istrate de la Survivor România 2026. "Am ajuns să fac de performanță!" A mai cucerit publicul și într-o altă emisiune televizată
Cine este Iulia Istrate de la Survivor România 2026. "Am ajuns să fac de performanță!" A mai cucerit publicul și într-o altă emisiune televizată
Horoscop 14 ianuarie 2026. O zodie e remarcată de șefi. E o zi perfectă pentru o mărire de salariu sau o promovare
Horoscop 14 ianuarie 2026. O zodie e remarcată de șefi. E o zi perfectă pentru o mărire de salariu sau o promovare
Mario Iorgulescu, mărturisiri scandaloase despre petrecerile organizate la Snagov: „Ori făceam swing, ori făceam orgii”
Mario Iorgulescu, mărturisiri scandaloase despre petrecerile organizate la Snagov: „Ori făceam swing, ori făceam orgii”
Cine este Patrice Cărăușan de la Survivor România 2026. A absolvit Medicina și vrea să câștige competiția. "Provocarea care îmi poate schimba viața!"
Cine este Patrice Cărăușan de la Survivor România 2026. A absolvit Medicina și vrea să câștige competiția. "Provocarea care îmi poate schimba viața!"
Observator News
Oraşul în care oamenii s-au înghesuit la ghişee să-şi plătească dările la stat. S-au făcut încasări record
Oraşul în care oamenii s-au înghesuit la ghişee să-şi plătească dările la stat. S-au făcut încasări record
Libertatea pentru Femei
Acuzată de Alex Bodi că se rușinează cu părinții ei de la țară, Ramona Olaru și-a arătat tatăl: Cât de bine seamnă cu el: ”Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1”
Acuzată de Alex Bodi că se rușinează cu părinții ei de la țară, Ramona Olaru și-a arătat tatăl: Cât de bine seamnă cu el: ”Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1”
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Vremea îți poate da glicemia peste cap: ce se întâmplă în corp când e frig
Vremea îți poate da glicemia peste cap: ce se întâmplă în corp când e frig
Primul lucru pe care să-l verifici dacă îți amorțesc mereu mâinile noaptea. Semne să mergi la medic neapărat
Primul lucru pe care să-l verifici dacă îți amorțesc mereu mâinile noaptea. Semne să mergi la medic neapărat
Doi pensionari din Timișoara, găsiți înghețați în casă după ce au oprit căldura ca să facă economie
Doi pensionari din Timișoara, găsiți înghețați în casă după ce au oprit căldura ca să facă economie
Un pas spre incluziune reală: Help Autism construiește un centru multifuncțional pentru copiii din Bezdead
Un pas spre incluziune reală: Help Autism construiește un centru multifuncțional pentru copiii din Bezdead
TV Mania
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Cătălin Măruță, imagini de colecție după 18 ani la PRO TV: „Parcă ieri eram în platou”. Cum arăta la începutul emisiunii „La Măruță”
Cătălin Măruță, imagini de colecție după 18 ani la PRO TV: „Parcă ieri eram în platou”. Cum arăta la începutul emisiunii „La Măruță”
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton