Cât costă o excursie la schi de sărbători. Buget recomandat

Cât costă o excursie la schi de sărbători. Buget recomandat

Actualizat 13.01.2026, 14:22

Numeroși împătimiți ai sporturilor de iarnă așteaptă cu nerăbdare venirea acestui sezon ca să se poată bucura în voie de activitățile preferate. Cei care plănuiesc să bifeze și anul acesta o excursie la schi de sărbători este bine să se pregătească pe măsură. Este important să aibă în vedere atât echipamentul specific, dar și bugetul necesar. Iată mai jos câteva informații utile care te pot ajuta să îți faci o idee despre costul unei excursii la schi, dar și alte detalii care îți pot fi de folos. 

De ce buget ai nevoie pentru o excursie la schi 

O vacanță la schi poate aduce costuri considerabile. De aceea, pentru această excursie din perioada sărbătorilor de iarnă, o soluție ar fi pentru împrumuturi să apelezi la un credit online. Aceasta este o metodă simplă și ușoară care îți poate aduce rapid suma de bani necesară. Prețurile diferă, în funcție de stațiunea în care ești. Dar ca să-ți faci o idee, trebuie să ai în vedere costul pentru cartela de urcare cu telecabina, care poate fi undeva la 70 de lei, dar și cel pentru închirierea unui echipament complet (schiuri, căplari, bețe), care poate fi undeva la aceeași sumă. În plus, pe lângă acestea, trebuie să mai ai în vedere și cheltuielile pentru băutură sau mâncare, dacă vrei să consumi ceva la pârtie. 

Ce alte costuri trebuie să mai ai în vedere

Pe lângă cele necesare ca să schiezi, este important să iei în considerare și tarifele percepute dacă ai nevoie de ajutorul unui instructor specializat. O oră poate porni de la cel puțin 200 de lei, dar este bine să știi că diferă costul în funcție de stațiunea montană. De altfel, în cazul în care nu ai venit pentru o singură zi la munte, atunci trebuie să te gândești și la un buget pentru cazare, dar și mâncare. În această perioadă, prețurile pe noapte pot începe de la 300 de lei, dar și aici depinde foarte mult de locație. Spre exemplu, în Poiana Brașov, Sinaia sau Straja, o vacanță de 3-5 nopți în perioada Crăciunului sau a Revelionului depășește adesea nivelul unui city-break european. Iar dacă vrei să îți petreci vacanța în afara țării, trebuie să te pregătești pe măsură. Un sejur de sărbători în Alpi este mai scump decât în restul sezonului. Această destinație oferă pârtii bine întreținute, instalații moderne și servicii turistice standardizate. Așadar, costul total al unei excursii la munte poate varia în funcție de stațiune, dar și de serviciile oferite. 

Planificarea și organizarea, succesul unei vacanțe reușite

Costurile ridicate nu trebuie să fie un impediment ca să ajungi să te bucuri de pasiunea ta. Este recomandat să începi să îți planifici din timp detaliile necesare pentru această excursie, de la echipamentul de schi, până la cazare. Rezervările făcute încă din timp pot reduce considerabil cheltuielile. În plus, alegerea unor perioade cu două-trei zile înainte sau după sărbători este o soluție de ajutor ca să ai parte de reduceri semnificative și să eviți aglomerația extremă. De sărbători, cel mai probabil pârtia va fi plină de alți pasionați de schi și iubitori de frumusețe alpină, scrie pumpitupmagazine.com. În cazul în care îți dorești mai multă libertate de mișcare, te poți gândi la o perioadă care să nu fie atât de populată. Nu uita că vacanța la schi de sărbători este o investiție care trebuie calculată inteligent. De aceea, o abordare realistă și o organizare atentă pot să transforme excursia într-o experiență memorabilă, fără surprize neplăcute. 

Sursa foto: shutterstock.com

