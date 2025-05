Sportul cucerește Parcul Drumul Taberei: BCR Sport Arena Streetball, primul festival de sport urban din București

Primul festival de sport urban din București, BCR Sport Arena Streetball, va avea loc în Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6 în perioada 9-11 mai. Terenurile de baschet 3×3 și volei sunt deja disponibile în zona de eveniment, și pot fi folosite gratuit pe tot parcursul zilei. Evenimentul este susținut de către Primăria Sectorului 6.

Într-un loc cu totul inedit, cuva lacului de agrement, vor fi amenajați peste 3000 de metri pătrați dedicați sporturilor urbane, nutriției și hidratării.

Activitățile sportive, muzica, concursurile cu premii și momentele de entertainment vor crea un vibe de festival la care poate participa întreaga familie.

Zone pentru copii de baschet și de fotbal, teren de volei, tenis de masă, sărituri cu coarda, street dance și o serie de jocuri cu tematică baschet sunt doar câteva dintre elementele care îi așteaptă pe participanți.

De asemenea cei prezenți vor putea încerca pickleball, noul sport viral din Statele Unite, promovat inclusiv de către vedetele de la Hollywood.

Sport Arena Streetball, competiția care în 2025 împlinește 20 de ani de existență, va programa în cadrul evenimentului primul turneu din circuitul național de baschet 3×3.

Înscrierile pentru competiție vor avea loc începând cu 5 mai, ora 15.00, pe site-ul 3la3.ro și se vor face în limita a 200 de echipe sau până pe 7 mai.

Echipele vor fi alcătuite din minim trei, maxim patru jucători și se pot înscrie la următoarele categorii: Sub 10 (mixt), Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Open (+18), +35 (atât la masculin cât și la feminin).

Toți jucătorii primesc puncte în clasamentul mondial FIBA 3×3, competiția fiind înregistrată în FIBA 3×3 Competition Network. Fiecare jucător va prim în kit-ul de participare maioul oficial de joc, valabil pentru tot sezonul. Taxa de înscriere la primul turneu, care include prețul maioului, este de 150 euro per echipă și se achită online, la înscriere.

Spectacol de acrobație aeriană

Face Team, trupă de slam-dunk acrobatic și baschet freestyle din Ungaria, va fi prezentă în parcul Drumul Taberei cu show-uri în zilele de sâmbătă și duminică, 10-11 mai. Membrii trupei au susținut în cele două decenii de activitate peste 3000 de spectacole live pe cinci continente, și au devenit deținători a 15 recorduri Guinness legate de baschet și sărituri pe trambuline, fiind prezenți inclusiv în emisiunea Românii au Talent.

Emilia Rotaru și Duo Badea, artiști ai Circului Metropolitan, vor susține momente de jonglerie, iar pauzele dintre meciuri vor fi animate de către majoretele iSports Ploiești.

Pasionații de trial biking îl vor putea vedea live pe Gabi Orban, deținător a trei recorduri Guiness, care are 20 de medalii în campionatele naționale de trial, dintre care opt de campion.

Cultura sneakers pe terenul de baschet

Pentru prima dată Sneakers&Co. va ajunge într-un eveniment dedicat baschetului și va aduce cultura sneakers direct pe terenul de joc. Zona dedicată pasionaților de sneakers va include experiențe interactive și activități fresh, inspirate de legătura strânsă dintre baschet și sneakers.

Zonă de relaxare, nutriție și hidratare

Vor fi prezenți parteneri care vor asigura tot suportul necesar participanților la activitățile sportive, pentru ca aceștia să beneficieze de energia necesară pentru competiție și concursuri dar și momente de relaxare după meciuri.

