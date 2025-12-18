Shukar Revelion #4 – Revelionul care începe anul altfel, la Terra Events Hall

Anul acesta, Revelionul se trăiește cu ritm, libertate și energie autentică. Shukar Revelion #4 aduce pe 31 decembrie, la Terra Events Hall, în București, o noapte de muzică intensă, groove și conexiune reală, construită în jurul unui line-up care vorbește pe limba celor care simt muzica, nu doar o ascultă.

Cap de afiș este DJ Mă-TA, unul dintre artiștii care au redefinit scena de alternative electronic și global beats din România. Seturile ei sunt atent construite, cu influențe balcanice, orientale și urbane, cu ritmuri care cresc natural și creează o super stare. DJ Mă-TA mixează pentru oamenii cu energie faină și puși pe dans.

Alături de ea, Balkandreea aduce un sound recognoscibil și plin de personalitate: balcanic, eclectic, cu influențe de world music și electronic. Seturile ei sunt vii, curajoase și extrem de dansabile, genul de muzică ce transformă ringul într-o comunitate care respiră la unison.

Line-up-ul este completat de Pixar Stelar, cu un show live expresiv și cu personalitate, dar și de ABASC și DJ Socol, fiecare contribuind cu propria energie la universul Shukar.

Shukar Revelion nu este doar o petrecere de Anul Nou, ci o întâlnire a oamenilor care caută muzică bună, fără artificii forțate sau clișee.

Biletele sunt disponibile la prețuri care pornesc de la 119 lei, tarif valabil până pe 20 decembrie, în limita locurilor disponibile.

Bilete și detalii pe iabilet.ro.

Pentru o noapte, Terra Events Hall devine spațiul în care anul vechi se încheie pe ritmuri de distracție maximă, iar cel nou începe cu dans, energie și stare bună.

