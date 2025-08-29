  MENIU  
Home > Advertorial > Seria HUAWEI Pura 80 a ajuns în România: Design emblematic și excelență în fotografia mobilă

Seria HUAWEI Pura 80 a ajuns în România: Design emblematic și excelență în fotografia mobilă

Seria HUAWEI Pura 80 a ajuns în România: Design emblematic și excelență în fotografia mobilă
Actualizat 29.08.2025, 15:53

HUAWEI anunță lansarea în România a smartphone-urilor sale flagship în domeniul imagisticii — Seria HUAWEI Pura 80. Cele două modele, Pura 80 Pro și Pura 80 Ultra, au fost concepute pentru a sparge barierele fotografiei cu telefonul, prin tehnologii de ultimă generație în materie de imagini și prin funcții inovatoare.

Noua serie HUAWEI Pura 80 a fost prezentată în cadrul unui eveniment de lansare local, original, care a avut loc la Teatrul Național „I.L. Caragiale”, Sala Studio, în prezența a 300 de participanți.

Aceștia au putut urmări o expoziție foto animată exclusivă, ce a reunit fotografii realizate local cu HUAWEI Pura 80 Ultra de Mihai Antonio Vasile, fotograf premiat în competiția HUAWEI XMAGE. De asemenea, au asistat la o demonstrație live a capabilităților noilor telefoane, testate în condiții dificile de lumina. La final, au putut urmări îndeaproape jocul actorilor prin lentilele noului telefon, într-o piesă de teatru ai cărei protagoniști au fost Marius Manole și Rodica Mandache, cu participarea sopranei Anastasia Turkoz.

Seria HUAWEI Pura 80 a ajuns în România: Design emblematic și excelență în fotografia mobilă

Strălucirea unui design emblematic

Atât HUAWEI Pura 80 Ultra, cât și Pura 80 Pro păstrează semnătura de design Forward Symbol, reinterpretată într-o formă minimalistă, inspirată de liniile radiale ale soarelui. Pe modelul Ultra, obiectivul principal este evidențiat de un inel metalic auriu, care subliniază zona camerei și funcționează ca element vizual de recunoaștere.

Seria HUAWEI Pura 80 a ajuns în România: Design emblematic și excelență în fotografia mobilă

O nouă definiție a excelenței în fotografie

Revoluționara Cameră Ultra Lighting de 1 inch a modelului HUAWEI Pura 80 Pro maximizează captarea luminii pentru detalii impresionante în condiții de luminozitate scăzută, în timp ce camera Ultra Chroma asigură o redare precisă a culorilor, oferind peisaje nocturne vii, realiste și cu o claritate excepțională.

HUAWEI Pura 80 Ultra aduce în premieră Camera Duală Telephoto Comutabilă, care combină o zonă fotosensibilă foarte mare, cu distanțe focale versatile de 3,7x și 10x, pentru a crea portrete cinematografice și prim-planuri dramatice, extrem de clare, cu o intensitate spațială uimitoare.

Seria HUAWEI Pura 80 a ajuns în România: Design emblematic și excelență în fotografia mobilă

Noua versiune XMAGE a HUAWEI integrează în Seria Pura 80 inovații fotografice de ultimă generație, utilizând cel mai mare senzor telefoto din industrie și algoritmi avansați pentru imagini de o claritate impecabilă, chiar și în condiții de zoom mare și lumină redusă.

De la detalii arhitecturale complexe până la panorame urbane spectaculoase, excelează în surprinderea atmosferei nocturne, redând nuanțele și saturația cu o precizie remarcabilă. Seria redefinește fotografia și filmarea de scenă, captând detalii ultra-clare și culori vibrante de la distanță. Videoclipurile 4K oferă imagini de înaltă fidelitate care transmit emoția spectacolelor live.

Seria HUAWEI Pura 80 a ajuns în România: Design emblematic și excelență în fotografia mobilă

Inovație AI adusă în prim-plan

Alături de performanțele fotografice, Pura 80 Pro și Pura 80 Ultra includ butonul AI Smart Controls, o caracteristică inovatoare care oferă acces instantaneu, printr-un singur tap, la funcții personalizate precum camera, lanterna sau obiectivul AI, adaptate preferințelor fiecărui utilizator.

Dotat cu o tehnologie de recunoaștere a amprentei, pentru o securitate sporită, oferă o experiență de utilizare sigură și fără efort. În plus, tehnologia avansată de anulare a zgomotului, bazată pe AI, revoluționează apelurile prin reducerea bidirecțională a zgomotului, izolând vocea vorbitorului și eliminând sunetele ambientale, pentru o comunicare clară, fără interferențe, în orice mediu.

Seria HUAWEI Pura 80 a ajuns în România: Design emblematic și excelență în fotografia mobilă

Putere și performanță fără pauză

Puterea Pura 80 Pro și Pura 80 Ultra vine de la bateria robustă de 5170mAh, susținută de tehnologia 100W HUAWEI SuperCharge, pentru încărcare rapidă, și de 80W Wireless HUAWEI SuperCharge, pentru o alimentare fără întreruperi și fără cabluri1. Această combinație dinamică dintre bateria cu capacitate mare și încărcarea rapidă garantează o performanță continuă, ceea ce le permite utilizatorilor să rămână conectați și activi întreaga zi.

Rezistență fără compromisuri

Îmbunătățind fiabilitatea Pura 80 Ultra, sticla Kunlun Crystal Armor de generația a doua asigură o protecție de neegalat, pentru că mărește rezistența la zgârieturi de 16 ori și rezistența la căzături de 25 de ori2. Această protecție avansată oferă o durabilitate excepțională, protejând fără efort dispozitivul împotriva uzurii zilnice, pentru o performanță constantă și fără griji.

Seria HUAWEI Pura 80 a ajuns în România: Design emblematic și excelență în fotografia mobilă
Seria HUAWEI Pura 80 a ajuns în România: Design emblematic și excelență în fotografia mobilă

Prețuri și disponibilitate

Începând din 26 august, ambele modele Pura 80 sunt disponibile în HUAWEI Store RomaniaHUAWEI Pura 80 Pro la prețul de 5.999 lei, iar HUAWEI Pura 80 Ultra, la prețul de 7.999 lei.

Pentru achizițiile din magazinul online oficial în timpul perioadei promoționale, aflată în desfășurare până la 30 septembrie 2025, clienții vor primi un cupon cadou în valoare de 1.000 lei care poate fi folosit după 14 zile (pentru achiziții viitoare), un încărcător de 100W, 10x puncte în HUAWEI Store și serviciul HUAWEI Care+.

Alături de telefon, utilizatorii pot achiziționa și un HUAWEI WATCH 5, de asemenea, la un preț promoțional de 1.649 lei, sau căștile HUAWEI FreeBuds Pro 4, la prețul promoțional de 749 lei.

Seria HUAWEI Pura 80 a ajuns în România: Design emblematic și excelență în fotografia mobilă

Lansarea Seriei HUAWEI Pura 80 în România este doar începutul. Pe 19 septembrie, la Paris, compania va dezvălui la nivel global noua generație HUAWEI WATCH GT Series în cadrul evenimentului Ride The Wind.

[1] 80W Wireless HUAWEI SuperCharge necesită achiziționarea separată.

2 Datele provin din laboratoarele Huawei și reprezintă o comparație între sticla Crystal Armour Kunlun de generația a doua și sticla standard. Deoarece telefonul conține componente sensibile, vă rugăm să evitați lovirea sau scăparea acestuia în timpul utilizării.

Despre HUAWEI Consumer BG

Produsele și serviciile HUAWEI sunt disponibile în peste 170 de țări și sunt utilizate de o treime din populația lumii. Au fost înființate paisprezece centre de cercetare și dezvoltare în țări din întreaga lume, inclusiv Germania, Suedia, India și China. HUAWEI Consumer BG este una dintre cele trei unități de afaceri ale HUAWEI și acoperă smartphone-uri, computere și tablete, wearables și servicii cloud etc. Rețeaua globală a HUAWEI este construită pe o experiență de peste 30 de ani în industria telecomunicațiilor și este dedicată furnizării celor mai recente progrese tehnologice pentru consumatori din întreaga lume.

Pentru actualizări și informații constante despre HUAWEI Consumer BG, urmăriți:

Magazinul online: https://consumer.HUAWEI.com/ro/offer/

Facebook: https://www.facebook.com/HUAWEImobileRO  

Twitter: https://twitter.com/HUAWEIMobile

Instagram: https://instagram.com/HUAWEImobilero

YouTube: https://www.youtube.com/@HUAWEImobileromania9525

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10617746/

Sursa foto: HUAWEI România

Google News Urmărește-ne pe Google News

