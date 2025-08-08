Home > Advertorial > Școala de Vară GPeC 27-31 august: cursuri intensive de E-Commerce și Digital Marketing, team-building și networking la aer curat de munte
Aflată la a 15-a ediție anuală, Școala de Vară GPeC este singura serie de cursuri intensive de E-Commerce și Marketing Online din România care îmbină utilul cu plăcutul: workshop-uri și dezbateri pe cele mai actuale subiecte din domeniu, unii dintre cei mai buni speakeri din Digital-ul românesc și 4 zile de networking, team-building și distracție alături de reprezentanții C-Level ai companiilor din domeniu.
Evenimentul se desfășoară în perioada 27-31 august 2025 la munte, în Moeciu de Sus, prețul biletelor pornind de la 749 EUR + TVA pentru acces la toate cursurile, cazare și mese incluse pentru întreaga perioadă.
Școala de Vară GPeC se adresează tuturor celor direct interesați de E-Commerce și Marketing Digital: magazine online, agenții specializate, retaileri tradiționali care vor să dezvolte componenta online, antreprenori care doresc să pornească un business online, platforme de e-commerce, furnizori de servicii digitale, tool-uri, procesatori de plăți, companii de curierat etc.
Diana Hader, Senior Country Manager România & Bulgaria ABOUT YOU
Anabela Luca, Managing Director adLemonade
Diana Coman, Profa de Social Media
Robert Tatoi, Founder Play Vertical
Mihai Vînătoru, Managing Partner DWF
Tudor Ciumara, Managing Partner Empria
Pe lângă cursuri, Școala de Vară GPeC aduce participanților networking prin activitățile de team-building organizate, plimbare cu biciclete electrice într-un peisaj superb de munte la Șirnea, barbecue, concert folk live cu Marius Matache și multe zâmbete timp de 4 zile alături de cea mai frumoasă comunitate din online.