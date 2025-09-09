  MENIU  
Săptămâna europeană a mobilității. Provocare la mișcare – parada bicicliștilor

21 Septembrie, parcul Regele Mihai I

În cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP), în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport București-Ilfov vă provoacă la mișcare, stil de viață sănătos și activități care protejează mediul, lansând invitația de a participa, pe 21 septembrie 2025, începând cu ora 10.00 și până la ora 18.00, la PARADA BICICLIȘTILOR, un eveniment plin de veselie, culoare și poftă de viață. 

Evenimentul este dedicat tuturor celor care iubesc bicicleta și senzația pe care o oferă mersul pe două roți, indiferent de vârstă va avea ca punct de pornire Parcul Regele Mihai I, din București.
În acest an, PROVOCAREA LA MIȘCARE pe două roți are loc în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității și în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public București-Ilfov, iar scopul este dublu: promovarea sănătății, prin mișcare în aer liber, grija pentru un mediu cât mai curat și un aer cât mai respirabil și bucuria, de aceea ne bazăm pe imaginația participanților în a ilustra acest sentiment prin ținute și accesorii cât mai colorate și mai vesele. 

Totul trebuie să se desfășoare în deplină siguranță! 

– Participanții vor folosi pentru deplasare doar banda de biciclete de pe porțiunea cuprinsă între Piața Charles de Gaulle și Piața Victoriei și vor respecta regulile obișnuite ale mersului pe bicicletă individual sau în pluton. 

– Bicicliștii vor coborî de pe bicicletă în dreptul trecerilor pentru pietoni;

– Bicicliștii vor acorda prioritate, când este cazul;

– Viteza de circulație va fi una „de promenadă”, pentru ca tot traseul să fie parcurs într-o atmosferă de distracție și niciunul dintre participanți să nu se accidenteze.

Punctul de pornire/sosire, de la intrarea în Parcul Regele Mihai I, a fost ales tocmai pentru că spațiul din zona aleilor centrale ale parcului va fi transformat într-o zonă care îmbină distracția, educația, joaca și, testarea soluțiilor de transport alternativ.

Astfel, păstrând tradiția din anii anteriori, TPBI, alături de parteneri instituționali și ONG-uri, va organiza o expoziție interactivă în Parcul Regele Mihai I, dedicată temei „Mobility for Everyone” . 

Desfășurare: 20 – 21 septembrie, 10:00 – 18:00 

  • Standuri informative: TPBI–PMB–CJ Ilfov–MAI, ANMAP, GNM și expoziții de soluții de mobilitate durabilă și adaptată. 
  • Vizitatorii vor putea testa biciclete puse la dispoziție de Green Revolution și se vor putea bucura de o expoziție de vehicule destinate transportului public, precum și o autospecială de la Pompieri.
  • Punct de plecare pentru liniile speciale: 700, 701, 702, 703, 704, 737 
  • Activități educative interactive organizate de Poliția Rutieră și Jandarmeria Română, inclusiv: 

– Demonstrații cu câini dresați care vor interacționa cu publicul; 

– Activitate demonstrativă cu jandarmi călare, care vor interacționa cu publicul; 

– Jocuri de educație rutieră pentru cei mici. 

  • Stand de educație ecologică al Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Naturale Protejate
  • Activități pentru copii susținute de Creart. Manifestările vor fi transmisie live din Parcul Regele Mihai I, pe ecranele montate la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu și pe Bulevardul Gheorghe Duca.

Gazdele evenimentului – Asociația de Transport Public București-Ilfov și partenerii săi – vă așteaptă la linia de start și promit o zi de activități plăcute, în zona Parcului Regele Mihai I și pe porțiunea cuprinsă între Piața Charles de Gaulle și Piața Victoriei.

Data: 21 septembrie 2025

Program: 10.00 -18.00

Surprize: premii, diplome

Traseu: Piața Charles de Gaulle – statuia Aviatorilor – Piața Victoriei

Foto: Saptamana Europeana a Mobilitatii

