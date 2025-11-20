  MENIU  
Home > Advertorial > Sănătatea respiratorie în sezonul rece: rolul farmacistului

Sănătatea respiratorie în sezonul rece: rolul farmacistului

Farmaciile moderne și adaptate nevoilor pacienților trebuie să fie mai mult decât simple puncte de eliberare a medicamentelor. Farmacistul are rol de consultant de încredere, fiind prima persoană la care pacienții apelează adesea pentru sfaturi legate de sănătate, tratamente sau suplimente.

Astfel, accesibilitatea, proximitatea și calitatea serviciilor oferite au transformat rețelele farmaceutice într-un adevărat pilon al sistemului de îngrijire primară, inclusiv în cazul multor afecțiuni comune și de sezon. 

Oamenii caută tot mai des farmacii unde pot primi recomandări informate și personalizate, fiind interesați de o farmacie de încredere în România, o farmacie cu adevărat aproape de pacient. 

În special în sezonul rece, când infecțiile respiratorii și tusea sunt frecvente, consilierea oferită de un farmacist cu experiență poate face diferența între o ameliorare rapidă și o afecțiune persistentă.

De exemplu, raportarea săptămânală a Institutului Național de Sănătate Publică arată că numai în intervalul 3-9 noiembrie 2025 au fost înregistrate 65.081 cazuri de infecții respiratorii la nivel de țară. 

Tusea și iritațiile gâtului: simptome frecvente, adesea neglijate

Tusea este unul dintre cele mai comune motive pentru care românii ajung în farmacii. Poate fi cauzată de o infecție virală, de expunerea la aer rece sau de iritanți precum fumul și praful. Farmacistul, în rolul său de consilier, poate evalua simptomele și poate face o serie de recomandări, printre care se pot număra și suplimente pe bază de plante, care ajută la calmarea gâtului și la fluidizarea secrețiilor bronșice. Alte măsuri pot include hidratarea corespunzătoare, evitarea expunerii la aer rece și menținerea unui nivel optim de umiditate în locuință.

Sănătatea respiratorie în sezonul rece: rolul farmacistului
Foto: Naturalis

Un exemplu de produs frecvent recomandat în astfel de cazuri este Septocalmin Iederă, Nalbă-mare și Propolis de la Naturalis, disponibil în farmacii de încredere cum este Catena. 

Formula sa combină trei ingrediente naturale cu beneficii pentru sănătatea aparatului respirator: iederă (Hedera helix), nalbă-mare (Althaea officinalis) și propolis.

Ce beneficii aduce combinația de iederă, nalbă-mare și propolis

Sănătatea respiratorie în sezonul rece: rolul farmacistului
Foto: Shutterstock

Formulele pe bază de plante sunt adesea alese pentru acțiunea lor blândă, dar eficientă. În cazul produsului Septocalmin Iederă, Nalbă-mare și Propolis, fiecare ingredient joacă un rol specific:

  • Iederă (Hedera helix) – extractul de iederă este cunoscut pentru proprietățile sale expectorante și calmante asupra bronhiilor. Studiile arată că poate contribui la fluidizarea mucusului și la relaxarea musculaturii căilor respiratorii, conform cercetării “Eficiența extractului de iederă în tratamentul tusei productive”.
  • Nalbă-mare (Althaea officinalis) – bogată în mucilagii, nalba-mare formează un strat protector asupra mucoasei gâtului, reducând senzația de iritație și disconfortul la înghițire. Această acțiune emolientă o face un ingredient tradițional în siropuri și drajeuri pentru tuse.
  • Propolis – un amestec natural produs de albine, recunoscut pentru efectele sale antibacteriene, antiinflamatoare și de susținere a imunității, efecte relevate și în studiul “Propietățile antivirale și imunomodulatoare ale propolisului”, publicat de National Library of Medicine. 
  • Combinația acestor trei elemente naturale face ca produsul să fie utilizat pentru ameliorarea tusei și a disconfortului respirator, dar și pentru protejarea mucoasei gâtului.
  • Septocalmin Iederă, Nalbă-mare și Propolis se administrează sub formă de drajeuri de supt, contribuind la menținerea unei respirații confortabile și a unei stări generale de bine. 

Farmacii de încredere și servicii de calitate

Accesul facil la o farmacie de încredere în România reprezintă un aspect important pentru fiecare pacient. Rețelele extinse, precum Catena, oferă nu doar o gamă variată de produse, ci și sfaturi pertinente și informate. Pacienții pot beneficia de recomandări privind suplimente precum Septocalmin Iedera, Nalbă-mare și Propolis de la Naturalis, dar și de sfaturi privind prevenția virozelor sau susținerea imunității.

O farmacie apreciată pentru rețeaua sa extinsă și serviciile de calitate pune accent pe:

  • consilierea profesionistă a pacienților;
  • produse sigure;
  • prețuri transparente și accesibile;
  • campanii de informare privind sănătatea.

Astfel de criterii consolidează încrederea între farmacist și pacient, o relație importantă într-un context medical în care informarea corectă este esențială.

Cum alegi produsele potrivite pentru sănătatea respiratorie

Pentru afecțiuni ușoare ale gâtului și tuse, farmacistul poate recomanda produse cu acțiune locală și compoziție naturală. În alegerea suplimentului potrivit, se ține cont de, de regulă, de:

  • vârsta și starea generală de sănătate a pacientului;
  • tipul tusei (uscată sau productivă);
  • preferința pentru forme de administrare (sirop, drajeuri, pastile de supt etc);
  • toleranța la ingrediente de origine vegetală sau apicolă.

Septocalmin Iederă, Nalbă-mare și Propolis se înscrie în categoria produselor destinate calmării tusei și iritației gâtului, având o formulă bazată pe principii naturale și pe acțiunea complementară a extractelor.

Sănătatea respiratorie în sezonul rece: rolul farmacistului
Foto: Shutterstock

Farmacistul, partener de încredere pentru sănătatea zilnică

Farmaciile au devenit un element indispensabil în viața de zi cu zi, nu doar prin accesul rapid la tratamente, ci și prin serviciile de consiliere oferite. Astfel, într-o farmacie, pacienții primesc recomandări adaptate nevoilor lor, inclusiv în privința produselor naturale pentru tuse și disconfort respirator.

Produse precum Septocalmin Iederă, Nalbă-mare și Propolis, disponibile în farmacii de încredere cum este Catena, exemplifică modul în care știința și experiența farmacistului se completează pentru a sprijini sănătatea.

Recunoașterea calității produselor și serviciilor

Rețele de farmacii cu tradiție, precum Catena, care le este alături românilor de 25 de ani, cu peste 950 de locații în întreaga țară – apreciate pentru proximitate, profesionalism și servicii de calitate – arată că o farmacie de încredere în România este cea care devine un partener în menținerea sănătății zilnice. Iar certificarea calității serviciilor oferite de rețelele de farmacii vine adesea și cu distincții și premii intrate în palmares, dintre care amintim, în cazul Catena:

  • “Premiul pentru consolidarea poziției de lider pe piața farma” – Galea Capital -Companii de Elită (ediția 2025);
  • Consumer Superbrand 2024 – 2025;
  • Trofeul Forbes – Liga Campionilor în Business 2025;
  • Premiul „Forbes 500 Business Awards 2024”;
  • Distincția Capital – Companii de Elită 2024 pentru Grupul Fildas – Catena.

Surse:

https://insp.gov.ro/download/03-11-2025-09-11-2025-s-45_informare-infectii-respiratorii

https://www.researchgate.net/publication/323425884_Efficacy_of_dry_extract_of_ivy_leaves_in_the_treatment_of_productive_cough

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8391193

Foto: Shutterstock

