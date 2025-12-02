Românii raportează, autoritățile intervin: rezultatele aplicației Let’s Do It, Romania! 

Let’s Do It, Romania! anunță rezultatele naționale obținute prin aplicația de raportare a deșeurilor, un instrument digital esențial pentru monitorizarea zonelor afectate, intervenția rapidă a autorităților și realizarea cartării oficiale în perioada premergătoare Zilei de Curățenie Națională.



În perioada 1 iulie 2024 – 1 noiembrie 2025, au fost raportate în aplicație 1.752 de puncte cu deșeuri și ambrozie identificate în toate județele țării, dintre care 982 de zone au fost remediate integral de autoritățile locale, iar 713 se află în proces de soluționare. Conform documentațiilor oficiale, intervențiile realizate au dus la eliminarea a peste 1.001,841 kg de deșeuri, contribuind semnificativ la reducerea poluării și la îmbunătățirea calității mediului.

În ceea ce privește raportările de ambrozie, în aceeași perioadă au fost semnalate 217 situații, dintre care 76 au fost curățate, iar 134 sunt încă în lucru, procesul fiind monitorizat în colaborare cu autoritățile competente pentru a asigura reducerea răspândirii plantei invazive.

Aplicația transformă fiecare raportare într-o sesizare oficială, iar autoritățile au responsabilitatea de a identifica terenul și de a interveni în funcție de statutul acestuia. Dacă zona semnalată se află pe domeniul public, autoritățile trebuie să curețe deșeurile. Dacă terenul este privat, proprietarul este identificat și somat să își îndeplinească obligațiile legale. În numeroase cazuri, întregul proces este monitorizat și sprijinit de Garda Națională de Mediu, ceea ce asigură transparență și responsabilitate în gestionarea sesizărilor.

Rolul aplicației depășește însă intervențiile punctuale. Este unul dintre principalele instrumente folosite de echipele județene pentru procesul de cartare realizat înainte de Ziua de Curățenie Națională. Datele colectate în timp real oferă o imagine clară asupra situației din teren și permit stabilirea zonelor prioritare, configurarea traseelor, estimarea necesarului de voluntari și planificarea resurselor logistice. Fără această soluție digitală, cartarea națională ar fi mult mai lentă, mai puțin precisă și semnificativ mai costisitoare.

În 2025, funcționarea aplicației este posibilă și datorită susținerii oferite de Cargus, care contribuie direct la dezvoltarea, optimizarea și menținerea infrastructurii digitale. Prin acest parteneriat, mediul privat se alătură unui efort național care pune tehnologia în slujba protecției mediului.

În aceeași linie a colaborării dintre instituții și organizații, Let’s Do It, Romania! face parte din campania națională „ReStart Reciclare – un nou început pentru mediu”, coordonată de Garda Națională de Mediu. Proiectul urmărește creșterea nivelului de informare privind colectarea selectivă și reducerea poluării, contribuind la tranziția către o economie circulară, prin acțiuni dedicate publicului larg și parteneriate solide în domeniul protecției mediului.

Let’s Do It, Romania! încurajează cetățenii să continue să raporteze zonele cu deșeuri, contribuind la o Românie mai curată și la o cartare eficientă pentru acțiunile de ecologizare. Descarcă aplicația Let’s Do It, Romania! și raportează zonele cu deșeuri pe care le întâlnești: https://qr.link/8dPRWK

MODALITĂȚI DE IMPLICARE:

Descarcă aplicația Let’s Do It, Romania! și raportează zonele cu deșeuri pe care le întâlnești: https://qr.link/8dPRWK Devino voluntar în echipa de organizare în București/Ilfov: [email protected] Donează și echipează voluntarii: detalii la [email protected]

Despre Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! face parte din rețeaua internațională Let’s Do It World, cea mai amplă mișcare civic-ecologică globală. De la lansare și până astăzi, organizația a mobilizat peste 2,9 milioane de voluntari în acțiuni de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și implicare comunitară. Pe lângă Ziua de Curățenie Națională, Let’s Do It, Romania! derulează programe precum Doers School sau aplicația națională de raportare a deșeurilor, prin care cetățenii pot semnala zonele afectate și pot urmări în timp real statusul intervențiilor. Misiunea organizației este de a construi o cultură a responsabilității față de mediu și societate, prin educație, implicare și colaborare, o Românie mai curată și mai implicată, pas cu pas.

Foto: Let’s Do It, Romania!

