România, pe harta culturală a lumii la Paris Fashion Week: BEACH, PLEASE! îl aduce pe Playboi Carti, superstarul trap anunțat printr-un super eveniment în centrul Parisului.

România intră pe harta marilor evenimente culturale internaționale odată cu anunțul venirii lui Playboi Carti la Beach, Please! 2026, confirmare făcută într-un context emblematic: Paris Fashion Week.

Anunțul a fost făcut duminică, 25 ianuarie, la Paris, în cadrul unei petreceri exclusiviste din agenda Paris Fashion Week, găzduită de Gate Club, unde au fost prezenți și artiștii internaționali Lil Tecca și Shenseea, confirmând încă o dată relevanța globală a momentului și conectarea Beach, Please! la scena urbană internațională de top.

Playboi Carti a urcat pe scenă, iar Selly, fondatorul Beach, Please!, a oficializat intrarea artistului în line-up-ul festivalului, urându-i bun venit în comunitatea festivalului de la Costinești, într-un moment care a atras atenția industriei muzicale și de fashion internaționale

Playboi Carti este unul dintre cei mai influenți artiști ai trap-ului modern și o figură-cheie a culturii tinere globale. Cu miliarde de stream-uri și albume-cult precum MUSIC și Whole Lotta Red, Carti a redefinit sunetul trap-ului contemporan și a construit una dintre cele mai loiale comunități de fani din lume. Prezența sa la Beach, Please! 2026 marchează prima apariție a artistului în România.

Dincolo de succesul muzical, Playboi Carti este considerat un adevărat icon de stil al generației sale. Prezent constant la marile evenimente de modă internaționale, artistul a influențat decisiv felul în care se îmbracă și se exprimă cultural generația Z. În jurul său s-a format estetica Opium, un curent care îmbină muzica, moda și atitudinea nonconformistă, transformându-l într-un reper global, nu doar într-un headliner de festival.

Line-up-ul anunțat până acum include nume precum Future, Don Toliver și Playboi Carti, o combinație exclusivă în 2026, nefiind prezentă pe afișul niciunui alt festival din lume.

În ciuda acestui statut, Beach, Please! rămâne un festival cu un preț semnificativ mai accesibil decât evenimentele similare internaționale. Spre comparație, un abonament la Rolling Loud pornește de la peste 330 de dolari, în timp ce biletele pentru Beach, Please! revin în vânzare miercuri, 28 ianuarie, de la ora 19:00, cu prețuri începând de la 849 lei (aproximativ 167 euro).

Important pentru fani: accesul la bilete va fi extrem de limitat. Cei care nu se pre-înregistrează riscă să nu mai prindă bilete, având în vedere interesul masiv generat de anunț și line-up-ul exclusiv anunțat până acum.

Ediția Beach, Please! 2026 va avea loc în perioada 8–12 iulie 2026.

