România, cine ești? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV

Prima TV lansează, în curând, România, cine ești?, o emisiune de dezbatere și jurnalism, prezentată de Mădălina Dobrovolschi, care propune o schimbare de paradigmă în felul în care sunt discutate marile teme ale societății românești. Emisiunea pornește deliberat de la știri negative, statistici dure și subiecte tabu – acele realități care ajung, de multe ori, să definească România în spațiul public. „Am ales Prima TV pentru că este un loc unde pot spune aceste povești fără să le transformăm în senzațional. Avem spațiul necesar pentru calm, profunzime și onestitate. Contează enorm ca mesajele să ajungă la telespectatori clar și responsabil”, spune Mădălina.

Diferența esențială este însă ceea ce urmează: căutarea și prezentarea soluțiilor reale, deja funcționale, implementate de oameni care au ales să nu rămână spectatori. „Am ales acest punct sensibil pentru că realitatea nu trebuie ascunsă sub preș. Ea trebuie observată și analizată onest. Doar dacă știm exact unde suntem, putem înțelege ce soluții sunt cu adevărat funcționale. Nu ne uităm la statistici ca să facem un inventar al eșecurilor, ci ca să înțelegem la ce trebuie lucrat”, explică Mădălina Dobrovolschi.

România, cine ești? este construită pe principiile solution-based journalism, un format rar întâlnit în televiziunea românească. Emisiunea nu cosmetizează realitatea și nu evită problemele incomode, dar refuză să se oprească la ele. „Publicul este mai pregătit decât credem pentru acest tip de abordare. Oamenii sunt obosiți de un discurs care se oprește mereu la problemă, la vinovați și la senzațional. Există o nevoie reală de sens, de repere și de exemple care arată că se poate”, spune Mădălina.

Fiecare ediție aduce în fața publicului doi invitați: un specialist care cunoaște problema din perspectivă profesională și un român care a reușit să găsească și să aplice o soluție concretă.

Spre deosebire de emisiunile sociale sau de dezbatere clasice, România, cine ești? nu caută confruntarea și nici verdictul. „Nu punem oameni față în față ca să se contrazică, ci realități față în față cu soluțiile lor. Invitații nu vin să își apere opiniile, ci să își explice experiențele și soluțiile testate în viața reală. Este o emisiune despre construcție, nu despre conflict”, explică Mădălina Dobrovolschi.

Un element distinctiv al formatului este întrebarea simbolică adresată invitaților – România, cine ești? – la care fiecare răspunde, în scris, până la finalul ediției. La final de sezon, aceste răspunsuri vor contura un portret colectiv al României de azi.

Primele ediții abordează subiecte extrem de sensibile: abandonul copiilor în perioada comunistă, sărăcia infantilă, dependența de droguri, analfabetismul funcțional, cultura și rolul gândirii critice, forța voluntariatului.

Invitații emisiunii sunt aleși în urma unui proces de documentare, în funcție de impactul real al soluțiilor implementate, nu de vizibilitatea publică. „Ne interesează oamenii care au trecut dincolo de discurs. Care au construit ceva verificabil, funcțional. Autenticitatea este esențială. Ei nu vin să se promoveze, ci să împărtășească un drum – cu greșeli, lecții și rezultate”, explică Mădălina Dobrovolschi.

