Inel cu diamant: ghidul complet al celor 4 C (carat, cut, colour, clarity)

Alegerea unui inel cu diamant poate fi mai simplă dacă știi ce detalii contează cu adevărat. Cei 4 C – carat, cut, colour și clarity – explică de ce unele diamante strălucesc mai intens decât altele și de ce prețurile pot varia semnificativ. Atunci când înțelegi aceste criterii, îți este mai ușor să compari opțiunile și poți face o alegere echilibrată între estetică și buget. Iată mai multe detalii!

Ce sunt cei 4 C?

Cei 4 C reprezintă standardul folosit de institutele gemologice pentru evaluarea diamantelor:

Carat (carataj) : greutatea pietrei;

: greutatea pietrei; Cut (tăietură) : calitatea proporțiilor și a finisajului, care influențează reflexia luminii;

: calitatea proporțiilor și a finisajului, care influențează reflexia luminii; Colour (culoare) : cât de incolor pare diamantul pe o scară standardizată;

: cât de incolor pare diamantul pe o scară standardizată; Clarity (claritate): incluziuni și imperfecțiuni, evaluate la mărire 10x.

Caratajul – ce trebuie să știi?

Caratul măsoară greutatea: 1 ct = 0,2 g. Dimensiunea vizibilă depinde și de tăietură (un diamant „mai întins” poate părea mai mare, deși are aceeași greutate). Spre exemplu, în cazul unei tăieturi rotunde, diametrul mediu arată aproximativ așa:

0,50 ct : ~5,1 mm;

: ~5,1 mm; 0,70 ct : ~5,7 mm;

: ~5,7 mm; 1,00 ct: ~6,4 mm.

Cut (tăietura) – impactul asupra strălucirii și durabilității

Tăietura nu se referă la formă (oval, princess, round), ci la calitatea tăieturii: proporțiile, simetria și finisajul. Acestea influențează aspectul pietrei în lumină. Cele mai frecvent întâlnite grade includ Excellent, Very Good, Good. Multe persoane optează pentru Excellent sau Very Good. Diferența dintre acestea poate fi discretă în lumină de interior.

Culoarea – cum influențează impactul vizual?

Culoarea urmează scala GIA de la D (incolor) la Z (nuanțe galbene/maro vizibile). Diferențele între trepte apropiate se văd greu fără o comparație directă, mai ales când pietrele sunt mici.

Intervale folosite frecvent în practică:

D–F : incolor, preț mai ridicat;

: incolor, preț mai ridicat; G–J : aproape incolor, frecvent un raport bun între aspect și cost;

: aproape incolor, frecvent un raport bun între aspect și cost; K și mai jos: nuanță caldă mai vizibilă, mai ales în monturi reci.

Metalul schimbă percepția:

aur alb / platină : evidențiază nuanțele; mulți preferă F–H pentru un aspect „curat”;

: evidențiază nuanțele; mulți preferă F–H pentru un aspect „curat”; aur galben / aur roz: poate face ca un G–J să pară mai alb.

Claritatea – ce înseamnă „eye-clean” și ce se vede în realitate?

Claritatea descrie incluziunile (interne) și imperfecțiunile (externe), evaluate la o mărire de 10x. Scala pornește de la FL/IF și coboară spre VVS, VS, SI, I.

Pentru purtare de zi cu zi, multe persoane preferă variante „eye-clean”, adică cele ale căror incluziuni nu se observă cu ochiul liber de la o distanță normală. În majoritatea cazurilor, gradele VS1–VS2 oferă un echilibru bun. SI1 poate funcționa foarte bine dacă incluziunile:

sunt aproape de margine (se pot masca ușor sub gheare);

sunt mici și dispersate;

nu afectează transparența în centrul pietrei.

Alegerea inelului cu diamant: buget, metal, setare, mărime și stil

Pentru a alege un inel cu diamant, urmează acești pași:

stabilește un buget realist;

alege tăietura;

selectează culoarea în funcție de metal;

axază-te pe claritate eye-clean, dacă preferi o variantă mai prietenoasă cu bugetul.

Apoi uită-te la stil și setare (montură):

solitar clasic (4 sau 6 gheare) : pune accent pe piatră, este ușor de asortat la birou sau evenimente;

: pune accent pe piatră, este ușor de asortat la birou sau evenimente; halo : captează atenția mai ușor, însă necesită întreținere atentă (pietre mici, multe prinderi);

: captează atenția mai ușor, însă necesită întreținere atentă (pietre mici, multe prinderi); diamante laterale: adaugă strălucire.

În ceea ce privește mărimea, probează inelul în momente diferite ale zilei. Degetele își schimbă ușor circumferința la căldură sau frig. Dacă faci o comandă online, măsoară degetul corect și păstrează o marjă pentru confort.

În final, dincolo de cei 4 C, cel mai important aspect este ca inelul să reflecte stilul și personalitatea celei care îl va purta. Un diamant bine ales nu este doar o achiziție, ci o poveste strălucitoare, purtată cu drag în fiecare zi. Analizează opțiunile, cere sfatul unui specialist și, mai presus de toate, ai încredere în ceea ce îți atrage privirea de la prima vedere!

