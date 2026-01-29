O seară cu Simon Phillips – 9 iunie, Sala Luceafărul

Legendarul toboșar Simon Phillips se întoarce la București, cu un recital inedit de jazz fusion de cea mai înaltă calitate

Pe 9 iunie, lasă-te purtat într-o altă lume pe ritmul inconfundabil al lui Simon Phillips, unul dintre cei mai mari toboșari ai lumii. Sala Luceafărul va răsuna cu acorduri pline de viață de jazz fusion, completat de accente cu atitudine rock.

Simon Phillips este unul dintre cei mai influenți și respectați toboșari ai muzicii contemporane, un artist care a lăsat o amprentă profundă asupra rock-ului și jazz-fusion-ului internațional. Muzician, compozitor și producător britanic stabilit în Statele Unite, Phillips s-a remarcat încă din anii ’70 și ’80 printr-o versatilitate excepțională și un stil inconfundabil, devenind rapid una dintre cele mai căutate prezențe din studiourile de înregistrări.

De-a lungul carierei sale, a colaborat cu unii dintre cei mai importanți artiști și trupe din istoria muzicii moderne – de la Jeff Beck, Judas Priest, The Who și Pete Townshend, până la Tears for Fears, Mike Oldfield, Gary Moore sau The Chemical Brothers. Între 1992 și 2014, Simon Phillips a fost toboșarul trupei Toto, contribuind decisiv la evoluția sonoră a uneia dintre cele mai apreciate formații rock din lume. Recunoscut pentru precizia tehnică, forța expresivă și rafinamentul muzical, Simon Phillips rămâne o figură de referință și un standard de excelență pentru generații întregi de artiști.

Concertul de pe 9 iunie, de la Sala Luceafărul va fi un recital captivant, ceva ce, cu siguranță, nu ai mai auzit până acum!

Evenimentul este produs de KIMARO Entertainment, alături de Backstage cu Ristei și susținut de Rock FM.

Sursa foto: Kimaro Entertaiment

