  MENIU  
Home > Advertorial > O seară cu Simon Phillips – 9 iunie, Sala Luceafărul

O seară cu Simon Phillips – 9 iunie, Sala Luceafărul

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Legendarul toboșar Simon Phillips se întoarce la București, cu un recital inedit de jazz fusion de cea mai înaltă calitate

Pe 9 iunie, lasă-te purtat într-o altă lume pe ritmul inconfundabil al lui Simon Phillips, unul dintre cei mai mari toboșari ai lumii. Sala Luceafărul va răsuna cu acorduri pline de viață de jazz fusion, completat de accente cu atitudine rock. 

Simon Phillips este unul dintre cei mai influenți și respectați toboșari ai muzicii contemporane, un artist care a lăsat o amprentă profundă asupra rock-ului și jazz-fusion-ului internațional. Muzician, compozitor și producător britanic stabilit în Statele Unite, Phillips s-a remarcat încă din anii ’70 și ’80 printr-o versatilitate excepțională și un stil inconfundabil, devenind rapid una dintre cele mai căutate prezențe din studiourile de înregistrări.

De-a lungul carierei sale, a colaborat cu unii dintre cei mai importanți artiști și trupe din istoria muzicii moderne – de la Jeff Beck, Judas Priest, The Who și Pete Townshend, până la Tears for Fears, Mike Oldfield, Gary Moore sau The Chemical Brothers. Între 1992 și 2014, Simon Phillips a fost toboșarul trupei Toto, contribuind decisiv la evoluția sonoră a uneia dintre cele mai apreciate formații rock din lume. Recunoscut pentru precizia tehnică, forța expresivă și rafinamentul muzical, Simon Phillips rămâne o figură de referință și un standard de excelență pentru generații întregi de artiști.

Elena Udrea, gest surprinzător! După un deceniu în care nu a mai făcut așa ceva, fosta politiciană revine în atenția publicului cu o surpriză uriașă! Imaginile din online stârnesc un valuri de reacții
Elena Udrea, gest surprinzător! După un deceniu în care nu a mai făcut așa ceva, fosta politiciană revine în atenția publicului cu o surpriză uriașă! Imaginile din online stârnesc un valuri de reacții
Recomandarea zilei

Concertul de pe 9 iunie, de la Sala Luceafărul va fi un recital captivant, ceva ce, cu siguranță, nu ai mai auzit până acum! 

Evenimentul este produs de KIMARO Entertainment, alături de Backstage cu Ristei și susținut de Rock FM. 

Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
Recomandarea zilei

Biletele sunt disponibile pe www.get-in.ro.

Sursa foto: Kimaro Entertaiment

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Călin Donca de la Survivor România 2026. Afaceristul are cinci copii și a ajuns după gratii pentru evaziune fiscală
Cine este Călin Donca de la Survivor România 2026. Afaceristul are cinci copii și a ajuns după gratii pentru evaziune fiscală
Câți copii are Tzancă Uraganu. Artistul a fost căsătorit de trei ori 
Câți copii are Tzancă Uraganu. Artistul a fost căsătorit de trei ori 
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
Carmen Brumă și-a dat iubitul de gol. Ce a dezvăluit despre Mircea Badea. „Dacă aude că ai zis asta, jar mănânci!”
Carmen Brumă și-a dat iubitul de gol. Ce a dezvăluit despre Mircea Badea. „Dacă aude că ai zis asta, jar mănânci!”
Elle
Alina Eremia se confruntă cu probleme de sănătate. Artista a ajuns la medic și a dezvăluit ce a pățit: "Fix în noaptea de dinaintea concertului..."
Alina Eremia se confruntă cu probleme de sănătate. Artista a ajuns la medic și a dezvăluit ce a pățit: "Fix în noaptea de dinaintea concertului..."
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Va deveni tată pentru a opta oară! Celebrul artist, cunoscut în întreaga lume și foarte îndrăgit de români, a anunțat că familia lui se mărește
Va deveni tată pentru a opta oară! Celebrul artist, cunoscut în întreaga lume și foarte îndrăgit de români, a anunțat că familia lui se mărește
DailyBusiness.ro
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
A1.ro
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Aristița Malcoce, bunica Mirabelei Grădinaru, a murit la 84 de ani: „Moartea ei reprezintă o ruptură definitivă de cel mai iubit om”
Aristița Malcoce, bunica Mirabelei Grădinaru, a murit la 84 de ani: „Moartea ei reprezintă o ruptură definitivă de cel mai iubit om”
Viața lui Șerban Huidu la 15 ani de la accidentul din 2011, în care au murit trei oameni: „Am făcut un fel de pace cu mine”
Viața lui Șerban Huidu la 15 ani de la accidentul din 2011, în care au murit trei oameni: „Am făcut un fel de pace cu mine”
Cine este Cristian Boureanu de la Survivor România 2026. Fostul politician s-a născut în Africa și a lucrat ca zilier în clasa a șasea
Cine este Cristian Boureanu de la Survivor România 2026. Fostul politician s-a născut în Africa și a lucrat ca zilier în clasa a șasea
Cine e Larisa Uță de la Survivor România 2026. „Am făcut judo 20 de ani, sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire!”
Cine e Larisa Uță de la Survivor România 2026. „Am făcut judo 20 de ani, sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire!”
Observator News
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Viva.ro
Wow! Uluitor cum arată nora lui Florin Piersic. Este SUPERBĂ de-a dreptul, iar un detaliu a atras instantaneu atenția tuturor celor prezenți! Wow, jos pălăria!
Wow! Uluitor cum arată nora lui Florin Piersic. Este SUPERBĂ de-a dreptul, iar un detaliu a atras instantaneu atenția tuturor celor prezenți! Wow, jos pălăria!
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un copil de 11 ani a făcut hipotermie după ce a fost dat jos din autobuzul cu care se întorcea de la școală pentru că nu avea bilet. A mers șase kilometri prin zăpadă
Un copil de 11 ani a făcut hipotermie după ce a fost dat jos din autobuzul cu care se întorcea de la școală pentru că nu avea bilet. A mers șase kilometri prin zăpadă
Medicină de precizie în cancer: testarea genetică pentru cel mai eficient tratament. Este gratuită, dar mulți pacienți nu știu
Medicină de precizie în cancer: testarea genetică pentru cel mai eficient tratament. Este gratuită, dar mulți pacienți nu știu
Sfârșitul cozilor la analize: CNAS promite acces continuu la investigații decontate
Sfârșitul cozilor la analize: CNAS promite acces continuu la investigații decontate
Prof. dr. Mircea Beuran, despre cancerul de colon: „Este unul dintre cancerele care pot debuta cu febră”
Prof. dr. Mircea Beuran, despre cancerul de colon: „Este unul dintre cancerele care pot debuta cu febră”
TV Mania
S-a trezit mireasă fără să știe! Povestea incredibilă a nunții lui Mihai Călin: ce a aflat soția lui abia când a ajuns la „petrecere”
S-a trezit mireasă fără să știe! Povestea incredibilă a nunții lui Mihai Călin: ce a aflat soția lui abia când a ajuns la „petrecere”
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Adio, Maldive! Theo Rose și-a luat rămas bun de la paradisul exotic cu o galerie foto incendiară, dar și cu o declarație care a pus pe jar internetul!
Adio, Maldive! Theo Rose și-a luat rămas bun de la paradisul exotic cu o galerie foto incendiară, dar și cu o declarație care a pus pe jar internetul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton