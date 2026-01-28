Prim-balerinii Operei Naționale București dansează alături de stelele baletului mondial, pe scena galei dedicate lui Brâncuși

Bucharest International Ballet Gala – Frumos Infinit, eveniment cultural de anvergură internațională dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, aduce pe scena Sălii Palatului, pe 5 martie 2026, de la ora 19.30, nu doar mari stele ale baletului mondial, ci și prim-balerinii Operei Naționale București, reprezentanți de vârf ai scenei coregrafice românești.

Publicul va avea ocazia să îi vadă evoluând în cadrul galei și pe Amyra Badro, Ada Gonzalez, Robert Enache și Jorge Barani, artiști consacrați ai Operei Naționale București, apreciați pentru excelența tehnică, forța expresivă și prezența scenică remarcabilă. Participarea lor subliniază nivelul ridicat al baletului românesc și poziționează artiștii autohtoni într-un dialog artistic direct cu elitele internaționale ale dansului.

Prezența prim-balerinilor Operei Naționale București într-un eveniment de asemenea amploare conferă galei o dimensiune simbolică aparte, reafirmând rolul scenei românești în circuitul marilor producții culturale. Alături de invitați internaționali de prim rang, aceștia vor contribui la un spectacol care propune o întâlnire între tradiția baletului clasic și o viziune contemporană inspirată de universul lui Constantin Brâncuși.

Publicul îi va putea vedea pe scenă și pe Daniil Simkin (artist independent, fost prim-balerin al American Ballet Theatre), Maria Kochetkova (artist independent, fostă prim-balerină a San Francisco Ballet, aflată pentru prima dată în România), Paul Marque și Bleuenn Battistoni (étoiles ale Ballet de l’Opéra de Paris), Evgenia Obraztsova și Semyon Chudin (prim-balerini ai Bolshoi Theatre), Chinara Alizade (prim-balerină a Polski Balet Narodowy) și Nicolai Nazarchevici (prim-balerin al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu“).

Marius Bodochi, unul dintre cei mai respectați actori ai scenei românești, va oferi de asemenea o prezență narativă unică, dând glas conceptelor, emoțiilor și filozofiei brâncușiene.

Bucharest International Ballet Gala – Frumos Infinit este concepută ca un eveniment interdisciplinar, în care dansul și arta actorului se întâlnesc într-o construcție scenică dedicată esenței, zborului și verticalității, teme definitorii ale creației brâncușiene. Renumitul Marius Bodochi va susține componenta narativă a galei, oferind publicului un cadru poetic și reflexiv inspirat de gândirea și universul artistic al sculptorului.

Reunirea artiștilor români și internaționali pe aceeași scenă, într-o singură seară, transformă gala într-un moment cultural de referință pentru anul 2026.

Biletele sunt disponibile on-line, pe iabilet și Ticketstore, precum și la Casa de Bilete a Sălii Palatului, fizic și on-line.

