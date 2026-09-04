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Roborock redefinește curățenia inteligentă la IFA 2026 cu noul Saros 20 Flow Complete și revoluționarul Saros Rover

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.  Actualizat 04.09.2026, 11:31
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Roborock, lider global în domeniul roboticii pentru locuință și marca numărul 1 la nivel mondial pe segmentul roboților de aspirare în primul semestru al anului 2026¹, dezvoltă tehnologii inteligente de curățare centrate pe nevoile reale ale utilizatorilor.

Ghidată de filosofia „Rocking Life With You”, Roborock dezvoltă produse care nu doar automatizează sarcinile de curățenie, ci se adaptează inteligent situațiilor și provocărilor din viața de zi cu zi. Combinând experiența în inginerie cu o înțelegere atentă a modului în care oamenii își folosesc locuințele, compania creează soluții de încredere care simplifică rutina de curățenie și le oferă utilizatorilor mai mult timp pentru lucrurile care contează cu adevărat.

La IFA 2026, Roborock își consolidează direcția de inovație și prezintă noile modele Saros 20 Flow Complete și Qrevo 2 Pro, alături de revoluționarul Saros Rover. Noile soluții sunt concepute pentru a răspunde provocărilor de curățenie din locuințele moderne, inclusiv în spațiile cu configurații complexe.

Roborock Saros 20 Flow Complete: putere, precizie și întreținere automată avansată

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Roborock Saros 20 Flow Complete este recomandat utilizatorilor care își doresc mai multă libertate și un nivel ridicat de curățenie, inclusiv în ceea ce privește întreținerea robotului.

Modelul combină performanțele ridicate cu funcții automate care reduc la minimum intervențiile utilizatorului. Rezultatul este mai mult timp pentru activitățile importante și un mediu mai curat și mai sănătos în locuință.

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Roborock Saros 20 Flow Complete combină puterea ridicată de aspirare cu o tehnologie avansată de spălare a pardoselilor. Robotul oferă o putere de aspirare de 36.000 Pa și utilizează sistemul de navigație RetractSense LiDAR pentru cartografierea precisă a locuinței.

Cu ajutorul tehnologiei Reactive AI, robotul poate recunoaște peste 300 de tipuri de obstacole și poate naviga în jurul acestora atât în încăperi bine iluminate, cât și în condiții de întuneric.

Designul foarte subțire, cu o înălțime de numai 8,98 cm, transformă Roborock Saros 20 Flow Complete în cel mai subțire robot de aspirare cu mop tip rolă disponibil pe piață. Sistemul AdaptiLift® Traverse 3.0 îi permite să depășească praguri duble cu o înălțime totală de până la 8,8 cm.

Roborock redefinește curățenia inteligentă la IFA 2026 cu noul Saros 20 Flow Complete și revoluționarul Saros Rover

Una dintre caracteristicile principale este sistemul de autocurățare a mopului SpiraFlow 2.0. Mopul tip rolă aplică o presiune de 15 N, se rotește cu până la 240 de rotații pe minut și utilizează 16 duze cu apă sub presiune pentru a îndepărta petele persistente dintr-o singură trecere.

Cele două perii laterale arcuite și retractabile Dual Lifting Arc Side Brushes permit colectarea murdăriei de-a lungul marginilor, oferind o acoperire de până la 100%.

Întregul proces de întreținere este automatizat de stația multifuncțională, care spală mopul cu apă sub presiune la o temperatură de 100 °C și dozează automat detergentul. Astfel, Roborock Saros 20 Flow Complete poate funcționa perioade îndelungate cu un nivel minim de intervenție din partea utilizatorului.

Roborock Qrevo 2 Pro este un robot de aspirare conceput pentru locuințele cu multe covoare, păr de animale și murdărie persistentă. Modelul oferă o putere de aspirare HyperForce de 25.000 Pa, un sistem dublu anti-încurcare și funcția Auto Mop Removal, care detașează automat mopurile înainte de curățarea covoarelor. Sistemul FlexiArm permite curățarea la numai 1,85 mm de margini, iar stația multifuncțională spală mopurile cu apă încălzită până la 75°C, le usucă cu aer cald și poate goli automat recipientul de praf pentru o perioadă de până la 65 de zile. Qrevo 2 Pro integrează și Roborock SmartPlan 3.0, care adaptează strategia de curățare în funcție de fiecare cameră și de obiceiurile utilizatorului.

Pentru curățarea covoarelor, Qrevo 2 Pro pune la dispoziție modurile Carpet Boost+, care activează puterea maximă de aspirare, și Deep Carpet Cleaning, prin care robotul efectuează o a doua trecere încrucișată. Peria laterală reversibilă își schimbă sensul de rotație în apropierea colțurilor pentru o acoperire mai bună, iar stația reumple automat rezervorul de apă și încarcă robotul cu până la 30% mai rapid. Prin intermediul aplicației Roborock, utilizatorii pot configura rutine, delimita zone temporare de curățare și integra robotul în ecosistemele inteligente compatibile cu standardul Matter.

Certificare ECARF „Allergy Friendly”

Pe lângă performanțele tehnologice, Roborock anunță că mai multe dispozitive din gamele Saros 20 și F25 au primit oficial certificarea „Allergy Friendly” din partea Fundației Centrului European pentru Cercetarea Alergiilor – ECARF.

Printre produsele certificate se numără Roborock Saros 20 Flow Complete, Roborock Saros 20 Neo și Roborock F25 Ultra Steam Gen 2. Certificarea confirmă angajamentul Roborock de a le oferi utilizatorilor atât mai mult timp liber, cât și posibilitatea de a menține un mediu de locuit mai sănătos.

ECARF este o organizație nonprofit fondată de prof. dr. Torsten Zuberbier, cadru universitar la Charité. Organizația colaborează îndeaproape și permanent cu Charité, considerat unul dintre cele mai bune zece spitale din lume².

„Misiunea ECARF este să ne asigurăm că persoanele care suferă de alergii primesc cea mai bună îndrumare posibilă în activitățile cotidiene și în alegerea opțiunilor de tratament”, declară profesorul Zuberbier.

ECARF certifică produse și servicii pe baza unor standarde științifice stricte, care evaluează capacitatea acestora de a elimina alergenii și de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor care suferă de alergii.

Certificarea de calitate ECARF, recunoscută la nivel internațional, îi ajută pe consumatori să identifice produsele despre care s-a demonstrat științific că pot reduce riscul reacțiilor alergice și pot contribui la menținerea unui mediu sănătos în locuință.

Debut European la IFA 2026: Roborock Saros Rover, primul robot de aspirare din lume cu roți și picioare

Una dintre principalele atracții ale standului Roborock din Berlin este debutul european al modelului Roborock Saros Rover, dispozitivul revoluționar prezentat pentru prima dată la nivel global în cadrul CES.

Saros Rover este primul robot de aspirare din lume cu o arhitectură wheel-leg, care combină roțile cu picioare mobile. Sistemul reproduce anumite mișcări ale corpului uman și îi permite robotului să ridice și să coboare independent fiecare picior, să efectueze salturi de mici dimensiuni și să depășească pantele și obstacolele cu o agilitate apropiată de cea umană.

Roborock redefinește curățenia inteligentă la IFA 2026 cu noul Saros 20 Flow Complete și revoluționarul Saros Rover

Roborock Saros Rover poate ajunge în zone inaccesibile roboților tradiționali: se poate deplasa între etaje și poate curăța inclusiv treptele unei scări.

Cu ajutorul senzorilor avansați de mișcare și al cartografierii 3D, robotul poate înțelege și interpreta spațiul din jurul său, deplasându-se între diferitele niveluri ale locuinței și curățând inclusiv fiecare treaptă a scărilor. Această tehnologie îi extinde considerabil libertatea de mișcare în locuințele cu mai multe etaje și marchează începutul unei noi etape pentru robotica destinată locuinței. Robotul de aspirare nu mai este limitat exclusiv la o singură podea, ci poate ajunge la fiecare nivel al casei.

Roborock redefinește curățenia inteligentă la IFA 2026 cu noul Saros 20 Flow Complete și revoluționarul Saros Rover

¹ Roborock s-a clasat pe primul loc la nivel mondial în funcție de volumele livrate și valoarea vânzărilor în rândul mărcilor de roboți de aspirare, în primul semestru al anului 2026.

Sursa: IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, ediția din trimestrul al doilea al anului 2026.

² Newsweek Ranking: Charité once again named among the world’s top 10 hospitals

Despre Roborock

Roborock este un brand global de top în domeniul soluțiilor inteligente pentru curățenie, recunoscut pentru inovațiile sale în segmentul aspiratoarelor robot. Conform datelor IDC, compania ocupă poziția #1 la nivel global în categoria aspiratoarelor robot.

Portofoliul include aspiratoare robot, aspiratoare verticale, modele wet & dry, dar și roboți de tuns gazonul, toate dezvoltate pentru a simplifica viața utilizatorilor din peste 170 de țări. Până în 2026, Roborock deservește peste 22 de milioane de gospodării la nivel global.

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