Roborock lansează Saros 20, robotul aspirator pentru locuințe complexe

Roborock Saros 20 este noul model de top al companiei, proiectat pentru locuințe în care un robot de aspirare trebuie să gestioneze eficient praguri, covoare, spații înguste și configurații complexe ale camerelor. Dispozitivul integrează sistemul StarSight™ 2.0, șasiul adaptiv AdaptiLift™ Chassis 3.0, o putere ridicată de aspirare și mentenanță automată prin stația RockDock®, reducând semnificativ intervenția utilizatorului.

Roborock Saros 20 este disponibil la eMAG și Altex. Clienții care cumpără un aspirator Saros 20 primesc și un voucher de 500 lei, disponibil în cantitate limitată.

AdaptiLift™ Chassis 3.0 – adaptare dinamică la orice suprafață

Un element important al designului este șasiul AdaptiLift™ Chassis 3.0, care permite robotului să își ajusteze dinamic înălțimea în timpul funcționării. Sistemul integrează roți cu mecanism de ridicare automată, care îi permit robotului să treacă peste obstacole.

Astfel, Saros 20 poate depăși autonom praguri duble de până la 8,8 cm (4,5 cm + 4,3 cm), menținând continuitatea curățării între camere. În cazul covoarelor, robotul își ridică întregul corp pentru a menține contactul optim al periei și performanța de aspirare, inclusiv pe covoare cu fir de până la 3 cm.

În situații dificile, robotul poate ridica independent partea frontală, partea din spate sau una dintre laterale pentru a se elibera fără intervenție umană.

StarSight™ 2.0 și navigație de înaltă precizie

Navigarea este realizată prin sistemul autonom StarSight™ 2.0, care combină senzori 3D și o cameră RGB. Acesta permite cartografiere rapidă și precisă și recunoașterea a peste 300 de tipuri de obstacole, inclusiv obiecte de dimensiuni foarte mici (de la 2 × 2 cm).

Comparativ cu sistemele LDS tradiționale, soluția oferă o frecvență de eșantionare de până la 21 de ori mai mare, ceea ce se traduce prin localizare mai stabilă și trasee mai fluide. Tehnologia VertiBeam™ completează sistemul, ghidând robotul de-a lungul pereților, mobilierului și obiectelor cu forme neregulate, precum cablurile.

Designul subțire, de doar 7,98 cm, permite accesul sub paturi, canapele și alte piese de mobilier joase, crescând suprafața efectiv curățată.

Curățare precisă la margini și de-a lungul pereților

Sistemul FlexiArm™ asigură curățarea eficientă de-a lungul plintelor și mobilierului, ajungând până la 2 cm de margini. Conform testelor producătorului, acest sistem reduce semnificativ depunerile de murdărie rămase la margini.

Putere mare de aspirare și spălare avansată

Saros 20 oferă o putere de aspirare de până la 36.000 Pa (HyperForce®), eficientă pentru curățarea covoarelor și a murdăriei din rosturile pardoselii.

Sistemul de spălare utilizează două mopuri rotative, cu până la 200 rotații pe minut (RPM), și presiune ajustabilă dinamic între 8 N și 13 N, în funcție de gradul de murdărie.

Funcția StainTarget AI Cleaning detectează petele umede și activează automat modul de spălare, ridicând peria pentru a evita transferul murdăriei.

Mentenanță automată prin stația RockDock®

Stația RockDock® automatizează majoritatea operațiunilor de întreținere. Aceasta poate spăla mopurile cu apă fierbinte de până la 100°C, le usucă cu aer cald la 55°C și golește automat recipientul de praf pentru o perioadă de până la 65 de zile.

Integrare smart home

Saros 20 este controlat prin aplicația Roborock, echipată cu SmartPlan™ 3.0, care ajustează automat programele și parametrii de curățare în funcție de tipul camerelor și obiceiurile utilizatorului.

Robotul este compatibil cu protocolul Matter și suportă control vocal prin Amazon Alexa, Apple Siri și Google Home.

Funcții precum recunoașterea animalelor de companie, capturarea de imagini sau vizualizarea video la distanță sunt opționale și activate doar cu acordul utilizatorului, în conformitate cu standardele de confidențialitate.

Despre Roborock

Roborock este unul dintre liderii globali în domeniul soluțiilor inteligente de curățenie, cunoscut pentru inovațiile sale tehnologice. Compania dezvoltă constant noi produse, inclusiv roboți de aspirare, aspiratoare verticale și echipamente pentru spălare și uscare.Produsele Roborock sunt utilizate în peste 15 milioane de locuințe din peste 170 de țări. Sediul central este în Beijing, iar compania are birouri în piețe cheie precum SUA, Japonia, Olanda, Polonia, Germania și Coreea de Sud.

