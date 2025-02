Revoluția selfie-urilor la orice distanță – Review HUAWEI nova 13 Pro

HUAWEI nova 13 Pro a ajuns în România și promite să ducă la un alt nivel tot ce știam până acum despre selfie-uri. Am decis să mă las surprinsă, așa că am ieșit într-o zi în oraș ca să-i testez capacitățile și pot să spun că am fost martoră la începutul revoluției selfie-urilor. Dar înainte, trebuie să vă spun ce mi-a atras, în primul rând, atenția.

Eleganță și design îndrăzneț

Știam despre HUAWEI nova 13 Pro că este un telefon inovator, dar nu mă așteptam ca inovațiile lui să mă surprindă de la prima vedere. Telefonul se remarcă prin designul cu textură în carouri, din piele vegană. Deși carourile sunt un model clasic, pentru un smartphone din 2025 sunt o alegere îndrăzneață care îl fac să nu poată fi trecut cu vederea. Mai ales că aceste carouri creează un efect dinamic de lumini și umbre pe spatele lui HUAWEI nova 13 Pro.

La impactul vizual contribuie și culoarea sa, Loden Green, care mi se pare una suficient de vie cât să iasă în evidență și, în același timp, suficient de discretă astfel încât telefonul să fie un accesoriu ușor de integrat în ținute foarte diverse. Îmi imaginez deja cum HUAWEI nova 13 Pro se va potrivi foarte bine cu rochiile mele în culori calde, de primăvară, și cu cele înflorate, pe care ador să le port vara. În plus, telefonul capătă un accent de eleganță datorită designului din zona camerelor foto – Star Orbit Ring – un inel cu finisaj metalic mat, gravat cu logo-ul „nova”.

HUAWEI nova 13 Pro, un specialist în selfie-uri

Mergând mai departe pe firul inovațiilor, am ajuns la camerele foto ale lui HUAWEI nova 13 Pro. Telefonul este dotat cu două camere frontale – una cu focalizare automată de 60 MP și o cameră Close-Up Portrait de 8 MP, cu zoom digital de 5x, zoom optic de 2x și cu sistemul cu PDAF pentru focalizare precisă. Camerele de selfie dispun și de funcția XD Portrait Engine cu cele trei moduri de portret ale sale – Natural, Delicate și Stylish. Acestea permit captarea detaliilor fizionomiei și a tonului pielii într-un mod autentic, adaptându-se diferitelor condiții de lumină pentru un aspect natural și echilibrat.

Am ajuns în parc, unde lumina naturală mi-a oferit contextul ideal pentru o serie de selfie-uri cu diferite distanțe focale. Am încercat un selfie cu peisajul verde din fundal și un portret close-up, iar în toate am regăsit culori bogate și aceeași atmosferă ca în realitate.

M-am oprit apoi pe o bancă ca să-mi aștept câteva prietene. Vă mai amintiți de funcția XD Portrait Engine a camerelor lui HUAWEI nova 13 Pro? Ei bine, am testat-o din nou, de data aceasta folosind modul Delicate, și am obținut un selfie în care textura naturală a pielii a fost păstrată în ciuda în ciuda luminii soarelui.

Pentru diversitate, i-am dat telefonul și unei prietene, astfel că am reușit să testez și pe alt chip funcțiile avansate ale camerelor frontale și principale. De asemenea, HUAWEI nova 13 Pro integrează și funcția AI Best Expression, care selectează cele mai bune expresii dintr-o serie de fotografii, fiind ideală pentru selfie-uri de grup, când toată lumea vrea să arate cât mai bine. Practic, această opțiune pune capăt lungului șir de încercări de a obține o poză de grup reușită.

Din nou la pas prin parc, am surprins câteva cadre și cu camera principală de 50 MP a lui HUAWEI nova 13 Pro, care are o diafragmă variabilă F1.4-F4.0, în premieră pentru un telefon din seria nova, ideală pentru a face fotografii bune oricare ar fi nivelul de lumină. Această cameră este însoțită de alte două: o cameră de 12 MP Telephoto Portrait, cu un zoom optic 3x și stabilizare optică a imaginii, cu care se pot obține fotografii de calitate indiferent că este vorba despre peisaje, cadre nocturne sau portrete, și o cameră de 8 MP cu unghi ultra-larg ce permite fotografierea macro de la o distanță de doar 2 cm. În drumul spre casă, odată cu lăsarea serii, am surprins un peisaj urban luminat de felinare.

Aplicațiile preferate în HUAWEI AppGallery și integrare Google

Dar ziua nu a fost doar despre plimbări în oraș și selfie-uri. Între timp, am pus la punct detaliile unui proiect nou într-o discuție pe WhatsApp, am editat niște fotografii în Snapseed pentru o prezentare și mi-am verificat mail-urile personale de pe contul de Gmail. Toate sunt aplicații pe care le-am descărcat din HUAWEI AppGallery. În plus, când am folosit pentru prima dată, pe HUAWEI nova 13 Pro, o aplicație care utilizează serviciile Google, smartphone-ul a activat automat extensii ca microG sau GBox. A fost nevoie doar de o primă configurare, după care toate aceste aplicații au funcționat ca pe un telefon cu sistemul de operare Android.

Iar cât m-am pregătit pentru petrecere am avut timp și să-mi încarc noul nova 13 Pro. În 9 minute, bateria lui de 5000 mAh a ajuns la 50%, destul cât să îmi ajungă până la întoarcerea acasă.

Concluzia mea este că HUAWEI nova 13 Pro face ceea ce promite, în primul rând în materie de performanțe fotografice, dar și când vine vorba despre utilizarea aplicațiilor care mă ajută zilnic să-mi eficientizez munca.

Campanie promoțională pentru HUAWEI nova 13 Pro în HUAWEI Store

HUAWEI nova 13 Pro costă 3.499 lei și este disponibil în magazinul online HUAWEI Store începând din 28 ianuarie. Până pe 24 februarie, este în desfășurare Campania de Valentine’s Day – „Dăruiește iubire”, în cadrul căreia, achiziționând acest smartphone, beneficiezi de un cupon de reducere de 500 lei, ceea ce reduce prețul final al lui HUAWEI nova 13 Pro la 2.999 lei. În plus, primești cadou Accidental Screen Damage Warranty pentru 6 luni, iar pentru doar 29 lei în plus, poți achiziționa un Charger HUAWEI de 22.5W.

Urmărește-ne pe Google News