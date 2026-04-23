  MENIU  
Home > Advertorial > Red Bull Rap Lab: Piesa „Dacă știam” capătă o nouă viață cu Cojo și Corina Ciuplea

Red Bull Rap Lab: Piesa „Dacă știam” capătă o nouă viață cu Cojo și Corina Ciuplea

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 23.04.2026, 11:57

A doua lansare din cadrul proiectului Red Bull Rap Lab aduce în prim-plan o colaborare inedită, în care stiluri muzicale diferite se întâlnesc pentru a reconstrui o piesă într-o formă complet nouă. „Dacă știam”, semnată de Cojo, devine astfel o experiență sonoră reimaginată, în care vulnerabilitatea inițială capătă noi valențe prin intervenția violoncelului.

Cojo, unul dintre cei mai introspecți artiști ai noii generații, face echipă cu violoncelista Corina Ciuplea pentru a explora o nouă dimensiune a piesei. Rezultatul este o reinterpretare care păstrează emoția originală, dar o transpune într-un univers sonor diferit, mai intim și mai nuanțat. 

Cojo spune că noua versiune a piesei i-a schimbat complet energia și felul în care și-a privit propriile versuri.

„M-a domolit mult mai mult și asta e tare, pentru că este o variantă a piesei pe care nu am experimentat-o până acum”, explică el. „În momentul în care auzi că instrumentul îți dă ceva liniștit, automat te liniștești și tu puțin și descoperi altceva la textul acela, la versurile lui.”

Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
Recomandarea zilei

Colaborarea cu Corina a însemnat și o ieșire din reflexele construite în ani de concerte și repetiții. Cojo recunoaște că a fost nevoit să se adapteze și să lase spațiu spontaneității. „A trebuit să comunic non-verbal cu Corina, așa că experimentul acesta m-a dus la încă o etapă a micii mele maturizări.” În locul unei interpretări clasice, artistul a fost pus în situația de a-și redescoperi propria piesă în timp real.

De partea cealaltă, Corina Ciuplea a privit totul ca pe o provocare creativă. „Nici nu-mi imaginam că poți face o piesă cap-coadă doar cu un singur instrument”, spune ea despre experiență. Violoncelista a construit întregul univers sonor al piesei folosind inclusiv un looper, dispozitiv care permite suprapunerea mai multor linii muzicale. „Mi s-a părut un challenge foarte interesant și mi-a dat de gândit puțin. Dar cred că într-un final a ieșit foarte bine!”

Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Recomandarea zilei
Pentru Cojo, tot procesul a funcționat ca un refresh artistic. „E tare să lucrezi cu încă două creiere – Corina și Bubu Cernea – care aduc o nouă perspectivă asupra piesei produsă de iRonic Distors”, spune el despre colaborarea cu echipa muzicală din spatele sesiunii. Pentru că sensibilitatea violoncelului, „un instrument foarte dulce”, așa cum îl descrie Corina, a reușit să schimbe pulsul piesei și să scoată la suprafață nuanțe noi.

Despre Red Bull Rap Lab

Red Bull Rap Lab reimaginează rapul și aduce piese cunoscute într-un context complet nou, construit prin colaborări surprinzătoare. Formatul aduce împreună artiști rap și instrumentiști din sfere muzicale variate. Din întâlnirea lor rezultă reinterpretări cu identitate proprie, fiecare piesă fiind reconstruită într-o manieră care îi oferă o perspectivă nouă.

Totul se desfășoară într-un cadru autentic, fără artificii de spectacol: filmările au loc într-o sală fără public, într-o atmosferă apropiată de cea a unei repetiții. Lipsa presiunii unui concert le oferă artiștilor libertatea de a experimenta și de a construi o conexiune reală. Red Bull Rap Lab pune accent pe procesul creativ, pe transformarea unei piese atunci când este scoasă din zona de confort și lăsată să evolueze. Este un proiect despre explorare, chimie artistică și acele momente în care doi artiști creează împreună ceva complet nou.Prima lansare din cadrul proiectului Red Bull Rap Lab a fost reimaginarea muzicală a piesei „Am visat că schimbăm lumea” – Deliric x Răzvan Popescu.

Foto: Red Bull Romania

Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 47.49 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Un angajat Metro a fost concediat după 20 de ani de muncă și a murit după câteva zile, în Italia: „Nu merita să fie umilit”
Un angajat Metro a fost concediat după 20 de ani de muncă și a murit după câteva zile, în Italia: „Nu merita să fie umilit”
Scriitoarea Ana Alfianu a transformat Brașovul într-un univers de poveste pentru cei mici. „Gândirea critică sau empatia sunt doar câteva dintre aripile pe care le primesc copiii când citesc”
Scriitoarea Ana Alfianu a transformat Brașovul într-un univers de poveste pentru cei mici. „Gândirea critică sau empatia sunt doar câteva dintre aripile pe care le primesc copiii când citesc”
Fanatik
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
GSP.ro
„Au vrut să împartă sala în două” » Imagini halucinante cu polivalenta istorică din România
„Au vrut să împartă sala în două” » Imagini halucinante cu polivalenta istorică din România
Click.ro
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”
TV Mania
Delia a aprins imaginația fanilor. Artista, pictorial în costum de baie, chiar pe terasa casei
Delia a aprins imaginația fanilor. Artista, pictorial în costum de baie, chiar pe terasa casei
Redactia.ro
Doliu în televiziune! S-a stins din viață una din figurile emblematice
Doliu în televiziune! S-a stins din viață una din figurile emblematice

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Popescu, mărturisiri neașteptate la câteva zile după semnarea actelor de divorț. "Știu că e de interes. O să vorbesc!" Ce spune despre tatăl copiilor ei
Andreea Popescu, mărturisiri neașteptate la câteva zile după semnarea actelor de divorț. "Știu că e de interes. O să vorbesc!" Ce spune despre tatăl copiilor ei
Cine este Alberto Hangan de la Survivor România 2026. A fost model și este pasionat de sport. "Nu mă sperie nimic!"
Cine este Alberto Hangan de la Survivor România 2026. A fost model și este pasionat de sport. "Nu mă sperie nimic!"
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
Scriitoarea Ana Alfianu a transformat Brașovul într-un univers de poveste pentru cei mici. „Gândirea critică sau empatia sunt doar câteva dintre aripile pe care le primesc copiii când citesc”
Scriitoarea Ana Alfianu a transformat Brașovul într-un univers de poveste pentru cei mici. „Gândirea critică sau empatia sunt doar câteva dintre aripile pe care le primesc copiii când citesc”
Avantaje
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Nu o mai recunoști! Fiica Anamariei Prodan a slăbit spectaculos și arată complet diferit. Schimbarea este uriașă și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Ce au observat imediat fanii
Nu o mai recunoști! Fiica Anamariei Prodan a slăbit spectaculos și arată complet diferit. Schimbarea este uriașă și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Ce au observat imediat fanii
Elle
Răspunsul perfect dat de Oana Moșneagu după ce a fost acuzată că „i-a furat” iubitul Cristinei Ciobănașu: „Când tu îl iei de bărbat…”
Răspunsul perfect dat de Oana Moșneagu după ce a fost acuzată că „i-a furat” iubitul Cristinei Ciobănașu: „Când tu îl iei de bărbat…”
Dani Oțil, replică ironică la adresa Lidiei Buble chiar de față cu Răzvan Simion, fostul ei iubit. Ce a răspuns artista: „În locul tău nu aș zice nimic că nici tu...”
Dani Oțil, replică ironică la adresa Lidiei Buble chiar de față cu Răzvan Simion, fostul ei iubit. Ce a răspuns artista: „În locul tău nu aș zice nimic că nici tu...”
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
DailyBusiness.ro
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
România poate deveni furnizor regional de kerosen pentru Europa
România poate deveni furnizor regional de kerosen pentru Europa
A1.ro
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Cine este Cristian Boureanu de la Survivor România 2026. Fostul politician s-a născut în Africa și a lucrat ca zilier în clasa a șasea
Cine este Cristian Boureanu de la Survivor România 2026. Fostul politician s-a născut în Africa și a lucrat ca zilier în clasa a șasea
Ilinca Vandici, primele declarații despre iubitul ei, Bogdan Boitor: „Povestea este că...”. Este prima oară când vedeta se afișează cu un bărbat după divorțul de Andrei Neacșu
Ilinca Vandici, primele declarații despre iubitul ei, Bogdan Boitor: „Povestea este că...”. Este prima oară când vedeta se afișează cu un bărbat după divorțul de Andrei Neacșu
Cum arăta Alina Eremia la prima ei apariție televizată. Replica savuroasă pe care i-a dat atunci lui Horia Brenciu
Cum arăta Alina Eremia la prima ei apariție televizată. Replica savuroasă pe care i-a dat atunci lui Horia Brenciu
Mihaela Homa de la "Casa iubirii" a devenit mamă pentru prima oară. Ce nume a ales pentru băiețelul ei
Mihaela Homa de la "Casa iubirii" a devenit mamă pentru prima oară. Ce nume a ales pentru băiețelul ei
Observator News
Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Libertatea pentru Femei
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Doliu în televiziune! S-a stins din viață una din figurile emblematice
Doliu în televiziune! S-a stins din viață una din figurile emblematice
Bărbatul care a avariat instalația de oxigen de la Spitalul Pantelimon a fost prins
Bărbatul care a avariat instalația de oxigen de la Spitalul Pantelimon a fost prins
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop financiar mai 2026. Luna în care banii se mișcă rapid, dar deciziile greșite pot costa scump
Horoscop financiar mai 2026. Luna în care banii se mișcă rapid, dar deciziile greșite pot costa scump
Ce se întâmplă cu ficatul dacă bei sucuri dietetice în mod regulat. Riscurile despre care vorbesc medicii
Ce se întâmplă cu ficatul dacă bei sucuri dietetice în mod regulat. Riscurile despre care vorbesc medicii
Tipul de apă care crește riscul de apariție a cancerului colorectal
Tipul de apă care crește riscul de apariție a cancerului colorectal
Schimbare de proporții anunțată de CNAS: urmează să te internezi, dar nu știi unde vei ajunge? Noua platformă în sănătate îți arată, înainte, cât de performant e spitalul ales
Schimbare de proporții anunțată de CNAS: urmează să te internezi, dar nu știi unde vei ajunge? Noua platformă în sănătate îți arată, înainte, cât de performant e spitalul ales
TV Mania
Delia a aprins imaginația fanilor. Artista, pictorial în costum de baie, chiar pe terasa casei
Delia a aprins imaginația fanilor. Artista, pictorial în costum de baie, chiar pe terasa casei
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu s-a căsătorit cu chirurgul vedetelor de la Hollywood
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu s-a căsătorit cu chirurgul vedetelor de la Hollywood
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Libertatea
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Un angajat Metro a fost concediat după 20 de ani de muncă și a murit după câteva zile, în Italia: „Nu merita să fie umilit”
Un angajat Metro a fost concediat după 20 de ani de muncă și a murit după câteva zile, în Italia: „Nu merita să fie umilit”
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton