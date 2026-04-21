Home > Advertorial > Record de exporturi facilitate de Lidl România: 78 de milioane de EURO și o creștere de 24% pentru furnizorii români în 2025

Record de exporturi facilitate de Lidl România: 78 de milioane de EURO și o creștere de 24% pentru furnizorii români în 2025

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
În 2025, Lidl România a facilitat exportul produselor provenite de la furnizorii români către 25 de piețe europene, consolidând prezența produselor românești pe piețe mature și competitive din toate regiunile Europei. Valoarea totală a exporturilor de anul trecut a atins 78 milioane de euro, față de 63 milioane de euro în 2024, o  creștere semnificativă de aproape 24%. În topul categoriilor exportate se află carnea proaspătă și preparatele din carne, băuturile răcoritoare și fructele proaspete, urmate de articole de bază și articole near-food pentru casă. Prin parteneriate solide cu producătorii locali și extinderea exporturilor în rețeaua sa internațională, Lidl România contribuie la recunoașterea calității românești pe scena europeană și consolidează statutul României ca furnizor de calitate și în alte țări în care Lidl este prezent. 

„Construim mai mult decât un business care se aprovizionează local de fiecare dată când acest lucru este posibil – construim și fluxuri de export către țări precum Germania, Franța, Ungaria, Regatul Unit, Spania, Polonia, de fiecare dată când găsim calitate la standarde superioare internaționale și capacitate de producție care să ne aprovizioneze și pe noi, dar și alte piețe europene. 

Fiecare parteneriat care depășește granițele țării confirmă angajamentul nostru de a aduce valoare pentru clienți, parteneri și comunități în care suntem prezenți, de a fi un sprijin pentru economia românească și de a pune produsele autohtone pe harta exporturilor către piețe-cheie din Europa. Rezultatele noastre din 2025 demonstrează consolidarea parteneriatelor cu furnizorii locali și eficiența fluxului de lucru dezvoltat de-a lungul anilor de colaborare strânsă”, a declarat Georgiana Radu, Chief Merchandising Officer și Membru în Consiliul de Conducere Lidl România

Cele mai exportate produse provenite de la furnizorii români în 2025 au fost cele din categoria de carne proaspătă și preparate din carne, care au generat cea mai mare parte a volumelor livrate. Acestea au fost urmate de snackuri, care au avut o performanță solidă pe piețele externe. În același timp, fructele proaspete au avut o contribuție substanțială la valoarea exportată, susținând vizibilitatea producției agricole românești pe piețele europene. Produsele precum băuturile răcoritoare au completat un mix de export diversificat.

Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
Cifrele exporturilor din 2025 reflectă angajamentul continuu al Lidl România de a susține economia locală și de a oferi producătorilor români o piață de desfacere sigură și predictibilă, atât în țară, cât și pe piețele externe. În prezent, Lidl colaborează cu peste 500 de producători locali pentru a asigura o gamă variată și calitate la raft, construind parteneriate durabile care depășesc granițele țării. Creșterea exporturilor în 2025 cu 24% față de 2024, ajungând la 78 milioane de euro, reafirmă angajamentul Lidl față de producătorii români și dezvoltarea economiei locale, oferindu-le predictibilitate în planurile de business și oportunități pe piețele internaționale, prin parteneriate durabile bazate pe creștere și încredere reciprocă.

Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu. Taurii au surprize financiare, Leii sunt norocoșii zodiacului
Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu. Taurii au surprize financiare, Leii sunt norocoșii zodiacului
Scriitoarea Ana Alfianu a transformat Brașovul într-un univers de poveste pentru cei mici. „Gândirea critică sau empatia sunt doar câteva dintre aripile pe care le primesc copiii când citesc”
Scriitoarea Ana Alfianu a transformat Brașovul într-un univers de poveste pentru cei mici. „Gândirea critică sau empatia sunt doar câteva dintre aripile pe care le primesc copiii când citesc”
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
„Au vrut să împartă sala în două” » Imagini halucinante cu polivalenta istorică din România
„Au vrut să împartă sala în două” » Imagini halucinante cu polivalenta istorică din România
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul

Scandalul din spatele camerelor de filmat. Cosmin Petrică Drelciuc a enervat echipa de producție a emisiunii „Chefi la cuțite”, dar și pe Irina Fodor și cei patru jurați: „Mi se pare o aroganță”
Scandalul din spatele camerelor de filmat. Cosmin Petrică Drelciuc a enervat echipa de producție a emisiunii „Chefi la cuțite”, dar și pe Irina Fodor și cei patru jurați: „Mi se pare o aroganță”
Dan Negru a rămas mască când a văzut prețurile la benzină în Canada și SUA: „Apa e mai scumpă decât benzina?”
Dan Negru a rămas mască când a văzut prețurile la benzină în Canada și SUA: „Apa e mai scumpă decât benzina?”
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Scriitoarea Ana Alfianu a transformat Brașovul într-un univers de poveste pentru cei mici. „Gândirea critică sau empatia sunt doar câteva dintre aripile pe care le primesc copiii când citesc”
Scriitoarea Ana Alfianu a transformat Brașovul într-un univers de poveste pentru cei mici. „Gândirea critică sau empatia sunt doar câteva dintre aripile pe care le primesc copiii când citesc”
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
DIETA Melaniei Trump! La 55 de ani arată ca în perioada în care făcea furori pe podium 😱 Nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști
DIETA Melaniei Trump! La 55 de ani arată ca în perioada în care făcea furori pe podium 😱 Nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști
Răspunsul perfect dat de Oana Moșneagu după ce a fost acuzată că „i-a furat” iubitul Cristinei Ciobănașu: „Când tu îl iei de bărbat…”
Răspunsul perfect dat de Oana Moșneagu după ce a fost acuzată că „i-a furat” iubitul Cristinei Ciobănașu: „Când tu îl iei de bărbat…”
Dani Oțil, replică ironică la adresa Lidiei Buble chiar de față cu Răzvan Simion, fostul ei iubit. Ce a răspuns artista: „În locul tău nu aș zice nimic că nici tu...”
Dani Oțil, replică ironică la adresa Lidiei Buble chiar de față cu Răzvan Simion, fostul ei iubit. Ce a răspuns artista: „În locul tău nu aș zice nimic că nici tu...”
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
România poate deveni furnizor regional de kerosen pentru Europa
România poate deveni furnizor regional de kerosen pentru Europa
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Neti Sandu, horoscop 20 aprilie - 21 mai. Oportunități financiare de neratat și zodii vizate de schimbări fabuloase
Neti Sandu, horoscop 20 aprilie - 21 mai. Oportunități financiare de neratat și zodii vizate de schimbări fabuloase
Ce face Andreea Bălan după ce s-a căsătorit civil cu Victor Cornea. A pus la punct totul pentru următoarea perioadă
Ce face Andreea Bălan după ce s-a căsătorit civil cu Victor Cornea. A pus la punct totul pentru următoarea perioadă
Chef Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească juratul „MasterChef”
Chef Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească juratul „MasterChef”
Nicușor Dan și PSD, criticați de Cristian Tudor Popescu: „Președintele cheltuiește multă ipocrizie”
Nicușor Dan și PSD, criticați de Cristian Tudor Popescu: „Președintele cheltuiește multă ipocrizie”
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Bărbatul care a avariat instalația de oxigen de la Spitalul Pantelimon a fost prins
Bărbatul care a avariat instalația de oxigen de la Spitalul Pantelimon a fost prins
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Epistaxisul NU trebuie ignorat!. Când devine „sângele din nas/borșul pe nas” un avertisment cardiovascular. Explicațiile medicului cardiolog Anca Tâu
Epistaxisul NU trebuie ignorat!. Când devine „sângele din nas/borșul pe nas” un avertisment cardiovascular. Explicațiile medicului cardiolog Anca Tâu
Trăsătura de personalitate banală care scade riscul de demență cu 15%. Ce spun cercetătorii de la Harvard
Trăsătura de personalitate banală care scade riscul de demență cu 15%. Ce spun cercetătorii de la Harvard
VITAMINA banală care aproape a DUBLAT răspunsul la CHIMIOTERAPIE în cancerul de sân. STUDIU
VITAMINA banală care aproape a DUBLAT răspunsul la CHIMIOTERAPIE în cancerul de sân. STUDIU
4 zodii lovite de noroc, pe 21 aprilie. Răsare, în sfârșit, soarele și pe strada lor! 
4 zodii lovite de noroc, pe 21 aprilie. Răsare, în sfârșit, soarele și pe strada lor! 
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Fosta prezentatoare tv din România s-a mutat în America cu logodnicul fotbalist: ”Nu am știut în ce mă bag! A fost o durere foarte mare”
Fosta prezentatoare tv din România s-a mutat în America cu logodnicul fotbalist: ”Nu am știut în ce mă bag! A fost o durere foarte mare”
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu. Taurii au surprize financiare, Leii sunt norocoșii zodiacului
Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu. Taurii au surprize financiare, Leii sunt norocoșii zodiacului
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
