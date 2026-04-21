Record de exporturi facilitate de Lidl România: 78 de milioane de EURO și o creștere de 24% pentru furnizorii români în 2025

În 2025, Lidl România a facilitat exportul produselor provenite de la furnizorii români către 25 de piețe europene, consolidând prezența produselor românești pe piețe mature și competitive din toate regiunile Europei. Valoarea totală a exporturilor de anul trecut a atins 78 milioane de euro, față de 63 milioane de euro în 2024, o creștere semnificativă de aproape 24%. În topul categoriilor exportate se află carnea proaspătă și preparatele din carne, băuturile răcoritoare și fructele proaspete, urmate de articole de bază și articole near-food pentru casă. Prin parteneriate solide cu producătorii locali și extinderea exporturilor în rețeaua sa internațională, Lidl România contribuie la recunoașterea calității românești pe scena europeană și consolidează statutul României ca furnizor de calitate și în alte țări în care Lidl este prezent.

„Construim mai mult decât un business care se aprovizionează local de fiecare dată când acest lucru este posibil – construim și fluxuri de export către țări precum Germania, Franța, Ungaria, Regatul Unit, Spania, Polonia, de fiecare dată când găsim calitate la standarde superioare internaționale și capacitate de producție care să ne aprovizioneze și pe noi, dar și alte piețe europene.

Fiecare parteneriat care depășește granițele țării confirmă angajamentul nostru de a aduce valoare pentru clienți, parteneri și comunități în care suntem prezenți, de a fi un sprijin pentru economia românească și de a pune produsele autohtone pe harta exporturilor către piețe-cheie din Europa. Rezultatele noastre din 2025 demonstrează consolidarea parteneriatelor cu furnizorii locali și eficiența fluxului de lucru dezvoltat de-a lungul anilor de colaborare strânsă”, a declarat Georgiana Radu, Chief Merchandising Officer și Membru în Consiliul de Conducere Lidl România.

Cele mai exportate produse provenite de la furnizorii români în 2025 au fost cele din categoria de carne proaspătă și preparate din carne, care au generat cea mai mare parte a volumelor livrate. Acestea au fost urmate de snackuri, care au avut o performanță solidă pe piețele externe. În același timp, fructele proaspete au avut o contribuție substanțială la valoarea exportată, susținând vizibilitatea producției agricole românești pe piețele europene. Produsele precum băuturile răcoritoare au completat un mix de export diversificat.

Cifrele exporturilor din 2025 reflectă angajamentul continuu al Lidl România de a susține economia locală și de a oferi producătorilor români o piață de desfacere sigură și predictibilă, atât în țară, cât și pe piețele externe. În prezent, Lidl colaborează cu peste 500 de producători locali pentru a asigura o gamă variată și calitate la raft, construind parteneriate durabile care depășesc granițele țării. Creșterea exporturilor în 2025 cu 24% față de 2024, ajungând la 78 milioane de euro, reafirmă angajamentul Lidl față de producătorii români și dezvoltarea economiei locale, oferindu-le predictibilitate în planurile de business și oportunități pe piețele internaționale, prin parteneriate durabile bazate pe creștere și încredere reciprocă.

