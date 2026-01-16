  MENIU  
Primark lansează prima colecție de îmbrăcăminte sport în colaborare cu Rita Ora 

Inspirată de pasiunea Ritei pentru pilates, colecția este gândită să arate la fel de bine în sala de sport, cât și pe stradă. Materiale și texturi plăcute la atingere, croiuri care pun corpul în evidență și încrederea inconfundabilă a Ritei se regăsesc în fiecare piesă. O dovada în plus că performanța sportivă poate fi obținută cu stil.

Sezonul acesta, reimaginăm perfomanța dincolo de sala de sport. Aceasta nu mai este definită exclusiv de antrenamente sau obiectivele sportive, ci de ritmul autentic al vieții de zi cu zi. Despre momentele în care alergi spre școală sau faci un sprint ca să prinzi autobuzul. Orice formă de mișcare contează pentru sănătate și starea de bine, fie că faci câțiva pași la finalul zilei pentru a te relaxa, fie că te antrenezi pentru o cursă de alergare de 10 kilometri.

Foto: Lola Banet for Primark

Noua colecție estompează linia fină dintre sport și lifestyle. BodySculpt, materialul inovator dezvoltat de Primark, modelează și susține silueta. Este creat pentru cele mai intense sesiuni de antrenament, de la spinning la HIIT. Inserțiile din silicon oferă susținere suplimentară, în timp ce elasticitatea în patru direcții asigură libertate totală de mișcare. Încredere în fiecare mișcare, stil în fiecare detaliu. Noua colecție de îmbrăcăminte sport îmbină stilul cu funcționalitatea și oferă un raport excelent calitate-preț. Piesele sunt rezistente, tehnice, concepute pentru orice tip de mișcare. Este echipamentul care muncește la fel de mult ca tine, fie că te antrenezi, te relaxezi sau îți trăiești viața în propriul ritm.

Piesa vedetă a colecției, care s-a bucurat de popularitate încă de la lansare, este setul Buttery Soft™, format din pantalonii tip palazzo și topul cu decupaje. Cu un aer minimalist, inspirat din universul pilates, setul poate fi purtat cu ușurință în diferite alte momente ale zilei. Prețurile pornesc de la 40 de lei. 

Foto: Lola Banet for Primark

De la compresia de înaltă performanță oferită de BodySculpt, până la piesele vestimentare cu texturi plăcute la atingere, noua colecție se adresează atât celor care se antrenează în sala de sport, cât și celor care pun preț pe confortul de zi cu zi. Colecția este deja disponibilă în magazinele din întreaga lume, iar prețurile variază variază între 15 lei și 150 de lei.

În legătură cu această lansare, Rita Ora a declarat: „Colecția realizată împreună cu Primark a fost inspirată de dragostea mea pentru pilates și de echilibrul dintre forță, încredere și lejeritate. Mi-am dorit piese care să ofere susținere atunci când îți depășești limitele, dar care să rămână confortabile, avantajoase și suficient de elegante pentru a fi purtate și în afara sălii de sport. De la materiale care pun în valoare silueta până la texturi extrem de fine, fiecare piesă este creată să se miște odată cu tine, fie că te antrenezi, faci mișcări de încălzire  sau pur și simplu îți vezi de activitățile zilnice care implică mișcare. Este despre a redefini performanța în propriul tău ritm, despre a te simți bine în corpul tău și a arăta bine în același timp. Sunt extrem de mândră de felul în care această colecție îmbină stilul cu funcționalitatea într-un mod firesc și autentic.”

Steve Lawton, Director de Produs, Primark, a declarat: „Aceasta este cea mai amplă și ambițioasă lansare a colecției Performance de până acum. În tot ceea ce facem, ne propunem să demonstrăm că nu trebuie să plătești mai mult pentru a arăta și a te simți bine, iar ceea ce realizăm în categoria articolelor sportive – purtate zilnic de milioane dintre clienții noștri – este cea mai bună dovadă a avantajului oferit de Primark. Prin noile noastre tehnologii și materiale, combinăm designul modern cu calitatea premium, păstrând în același timp prețurile emblematice Primark. Cred cu tărie că, prin această colecție, am creat cei mai buni colanți de până acum – de la materialul dens, cu textură extrem de fină, până la culori și croieli, aceștia se ridică la nivelul unor produse care costă de peste patru ori mai mult. Gama a fost concepută pentru toate tipurile de mișcare: de la purtarea zilnică, pe stradă, până la antrenamentele intense de la sală. Am creat o colecție care îi ajută pe cât mai mulți oameni să arate și să se simtă bine, indiferent de modul în care aleg să se miște în acest an.”

Foto: Lola Banet for Primark

Clienții pot descoperi colecția pe site-ul Primark și pot verifica online disponibilitatea înainte de a vizita magazinul preferat. Colecția este deja disponibilă în toate magazine Primark din București (ParkLake Shopping Center și AFI Cotroceni), Timișoara (Iulius Town) și Cluj-Napoca (VIVO!).

Foto: Lola Banet for Primark

