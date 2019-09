„Prietenia este secretul reușitei oricărui cuplu”. Olguța și Dan Barna | CAMPANIE ELECTORALĂ

Dan Barna a intrat în politică în 2016 și, așa cum mărturisește, nu a avut nicio treabă cu politica până în acel moment. Are 44 de ani, e din Sibiu, a învățat la Școala nr. 5 și, când nu era la ore, se juca de-a D’Artagnan cu ceilalți colegi, și ei cu roluri din „Cei trei mușchetari“. Transformau povestea în realitate în catacombele întunecate din zidul cetății orașului, vizavi de școala unde învățau.

Vacanțele de vară și le petrecea în Poiana Sibiului sau la Rășinari, unde bunicul lui era cântăreț de strană și îl lua cu el la biserică, să spună rugăciuni. Actualul candidat la președinție visa să devină arheolog, dar nu i-a ieșit. A ajuns să facă Dreptul, să fie avocat, consultant al Reprezentanței Comisiei Europene din România, expert în fonduri structurale, antreprenor. Când privește în urmă, e mândru că a reușit să influențeze mii de oameni în cei 20 de ani în care a fost formator și a ținut cursuri de management de proiect, achiziții, vorbit în public, negocieri sau fonduri europene.

Olguța, soția sa, este Head of Reward & Respect Labour Litigation Department la OMV Petrom și are un job cel puțin la fel de complex ca denumirea lui. Coordonează o echipă de juriști care se ocupă de gestionarea și prevenirea litigiilor de muncă, de recuperarea creanțelor și de alte complicații juridice. Când Dan Barna nu este în turneu prin țară, în campanie electorală, și Olguța nu rezolvă vreun litigiu la birou, cei doi joacă board games, se uită la seriale sau stau de vorbă la un pahar de vin.

Cum sunt Olguța și Dan Barna când nu îi vede nimeni?

Olguța: Suntem în primul rând prieteni. În rest, suntem un cuplu obișnuit, cu activități de muncă de luni până vineri, cu mers la piață și făcut curățenie sâmbăta și duminica, ieșit cu prietenii. Bine, asta într-o viață anterioară. (râde)

Dan: Prietenia este secretul reușitei oricărui cuplu. Dacă ai capacitatea să povestești întâmplările bune sau rele ale zilei, să faci lucrurile acestea casnice inerente, lucrurile funcționează.

Ce nu știe Google despre fiecare dintre voi?

D.: Spun foarte puține lucruri personale în mediul online, consider că este un spațiu pentru partea profesională a vieții. În prezent, pe Google se găsesc o grămadă de invenții care nu au nicio legătură cu vreo realitate. Cei care sunt curioși și vor să ne cunoască mai bine pot să ne întrebe direct, se poate ajunge la noi public destul de ușor, pe mail, pe adresele de Facebook și le răspundem. Dincolo de asta, ca o curiozitate, sunt pasionat de carte veche, de literatură veche, de exemplu, am găsit câteva volume cu semnătura lui Kogălniceanu. E o pasiune pe care o mărturisesc acum pentru prima dată, în acest interviu.

O.: Și despre mine cred că nu se știe cât de mult îmi place să gătesc și să dansez. Așa mă relaxez cel mai bine.

Ați mers împreună la cursuri de dans?

O.: Da, da, am fost împreună. Făceam vals englezesc, tango, cha-cha-cha, rumba, dansuri de societate. Am fost într-o vacanță în Argentina și am luat lecții, ei dansează peste tot tango…

D.: Călătoria aceea în Argentina a fost unul dintre cele mai inedite revelioane din viața noastră. Era exact perioada cu Anul Nou și, ajunși în Buenos Aires, am intrat pe internet și am ales o petrecere la o sală de tango. Am ajuns acolo și când am intrat…

O.: Era ceva gen cantină de școală, ne-am dus fiecare cu mâncarea în caserole.

D.: În momentul în care am intrat a fost o surpriză extraordinară, pentru că eram, de departe, noi și alți doi prieteni, cei mai tineri. De fapt, era o petrecere de tango pentru cupluri de 70-80 de ani care dansau fabulos. Aveam sentimentul unei călătorii în timp. Noi eram cei mai tinerei, se uitau la noi ca la unii veniți din viitor. Doamnele au început să danseze, domnii, stilați, cu gesturi elegante, dansau cu Olguța și cu cealaltă prietenă a noastră. A fost o noapte de revelion incredibilă. Am învățat mai multe mișcări și pași decât în zece ore de practică la școala de dans.

O.: Tangoul e un dans care scoate în evidență armonia din cuplu. Dacă sunt probleme, le vezi. Eu l-aș recomanda ca terapie de cuplu.

Ce ați descoperit că aveți în comun?

D.: Capacitatea de a nu pune la suflet micile inconveniente ale zilei. Cred că este unul dintre elementele care ne țin împreună și pe care s-a construit relația noastră. Reușim să nu ne enervăm decât foarte, foarte rar, să separăm dramele reale de toate aceste suferințe care creează stres, îngrijorare, dar pe care a doua zi le uiți.

O.: Pentru mine a fost important că am provenit dintr-un mediu similar, cu valori comune. Și părinții noștri se înțeleg foarte bine între ei, nu avem tensiunile tradiționale dintre cuscri. Cred că a fost un mix foarte bun între lucrurile pe care le avem în comun și cele care sunt diferite. E mult mai interesant să ai un partener care crește într-o direcție în care tu nu vrei să mergi și să afli lucruri noi de la el. Pentru mine asta contează mult.

Ce putem face, fiecare dintre noi, pentru ca lucrurile să meargă mai bine în țara asta? Concret.

D.: Să nu mai stăm cu capul plecat, să ridicăm privirea de la șireturi și să ne uităm spre orizont. Să nu mai fim resemnați, să nu mai acceptăm nesimțirea, să nu mai acceptăm bătaia de joc, atunci când vedem un act de abuz sau de incompetență să-l semnalăm, să nu ne mai mulțumim cu lucruri mărunte. De fapt, noi 30 de ani am avut așteptări atât de limitate de la cei din jurul nostru, de la clasa politică, acel revoltător „să fure, dar să facă ceva și pentru noi“. Greșit! Trebuie să îndrăznim să spunem nu. Bucuria și încrederea pe care le am că vom putea schimba împreună lucrurile vin din faptul că tânăra generație a devenit activă și s-a implicat politic. Și s-a văzut și la voturile din 26 mai și se vede și în foarte multe inițiative civice ale tinerilor care nu mai așteaptă să vină statul să le dea și să le facă, ci încep să schimbe ei lumea. Când tinerii se implică, lumea se schimbă. Ăsta e lucrul pe care fiecare dintre noi putem să îl facem, să fim implicați.

„Să nu mai stăm cu capul plecat, să ridicăm privirea de la șireturi și să ne uităm spre orizont.“

O.: Aș adăuga și înțelegerea faptului că nu are cine să ne salveze, noi suntem singurii care ne putem ajuta.

Să facem un exercițiu de imaginație. Olguța este Prima Doamnă a României. Cum vă vedeți în această ipostază?

O.: Dan o să fie un președinte implicat și o să aibă lângă el o doamnă implicată. Așa cum președintele reprezintă spiritul unei națiuni, Prima Doamnă ar trebui să reprezinte inima națiunii și dimensiunea umană a administrației.

