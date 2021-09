Pregătirea conservelor pentru perioada de iarnă cu ajutorul unui robot de bucătărie

Se spune în folclorul românesc, că omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Și poate că au dreptate cei ce, prin zicători de acest gen, ne învață să pregătim din timp cele necesare, pentru a ne ușura viața. Dacă știm ce se poate face vara și iarna, hai să aflăm ce putem face toamna. Pentru că acest anotimp al culorilor arămii este recunoscut în primul rând ca perioadă a recoltării, cea mai răspândită activitate gospodărească este pregătirea conservelor pentru sezonul rece. Dacă ești interesat să consumi preparate făcute de mâna ta, iată câteva informații care te vor ajuta să pornești la drum.

Sfaturi generale despre prepararea conservelor

Folosește legume și fructe cât mai proaspete, coapte, bine spălate, de pe care ai curățat toate defectele sau porțiunile bolnave sau mucegăite.

Dacă sunt cumpărate din comerț, ingredientele spălate sub jet de apă pot fi ținute câteva minute în apă cu bicarbonat de sodiu, pentru îndepărtarea eventualelor pesticide.

Spală și opărește vasele și instrumentele necesare, înainte de a te apuca de lucru. Spală-te des pe mâini, de câte ori consideri că este necesar, sau utilizează mănuși de unică folosință.

Pregătește cantități pe care le poți procesa în maxim două ore de la curățare și tăiere, până la punerea în recipiente, pentru a sta cât mai puțin în contact cu aerul sau apa.

Utilizează aparate electrice, cum ar fi un robot de bucătărie, pentru a scurta timpul de stoarcere, feliere sau tocare a legumelor sau fructelor.

Sarea folosită la prepararea conservelor este indicat să nu conțină iod.

Recipientele nu se umplu complet. Este necesar un spațiu de 1-2 cm până la capac, pentru dilatarea din timpul fierberii.

Capacele trebuie să fie noi, bine spălate și șterse, pentru a fi uscate, și fixate ferm.

Sterilizarea se face în vase care să permită acoperirea recipientelor cu apă până sub capac, tapetate cu materiale textile din bumbac, care vor proteja borcanele sau sticlele pe durata fierberii.

Durata fierberii o calculezi în funcție de capacitatea recipientelor, deci trebuie să pui la sterilizat într-un vas doar recipiente cu același volum.

Prepararea conservelor sărate. Conservele sărate sunt folosite ca mâncare gata preparată, cum sunt zacusca, tocana de legume, mâncarea de vinete și altele, ca salate – de ardei copți, dovlecel, sfeclă roșie, vinete, etc., sosuri pentru pizza sau murături în saramură, oțet sau combinații ale acestora.

Robotul de bucătărie – este acesta util?

Alege o rețetă pe care consideri că o poți face, eventual mai simplă, dacă ești începător. Cântărește și organizează toate ingredientele de care ai nevoie, pentru a le avea la îndemână. Spală, curăță și toacă legume proaspete și sănătoase, eventual folosind un robot de bucătărie, pentru a economisi timp și energie. Păstrează frontul de lucru curat și organizat, îndepărtând de câte ori e nevoie resturile. Folosește oțet de calitate, cu o concentrație de minim 6 grade, sare neiodată și condimente de calitate. Pune în borcane compoziția răcită și sterilizează conform rețetei, calculând timpul din momentul începerii fierberii. Lasă recipientele să se răcească în vasul în care au fiert, acoperite de o pătură groasă.

Prepararea conservelor dulci. Din această categorie fac parte toate acele bunătăți preferate în special de copii, dar nu numai, cum ar fi: gem, dulceață, peltea, compot, sirop, nectar, pireu. Fructele spălate și curățate bine, eventual și de coajă dacă dorești produse de calitate superioară, trebuie prelucrate rapid și ținute cât mai puțin timp în contact cu aerul sau apa. Pe durata pregătirii gemurilor sau altor produse de acest gen, pune bucățile de fructe ferme (măr, pară, gutuie, etc.) în apă, în care ai adăugat puțină zeamă de lămâie, pentru a nu se înnegri. Un robot de bucătărie este ideal pentru răzuirea rapidă a fructelor tari, pentru extragerea sucului sau prepararea pireului din fructe. Fructele moi se clătesc sub jet de apă rece imediat înainte de a fi puse pe foc. Fierturile de fructe cu zahăr (gem, dulceață, etc.) se pun fierbinți în borcane curate și uscate, iar compoturile, sucurile, pireurile se fierb în recipiente mici, în bain marin.