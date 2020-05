Pilates, yoga, stretching – aliați de nădejde când vrei să faci mișcare acasă

Cristina Constantinescu este Trainer Les Mills Nordic, Personal Trainer, Group Fitness Trainer si kinetoterapeut.

1. Ce rutina de antrenament ne recomanzi, in aceasta perioada?

Stand foarte mult acasa, orice forma de miscare este benefica. As pune accent foarte mult pe Pilates, Yoga, Stretching, discipline care ne conecteaza mai mult cu corpul nostru si ne ajuta la relaxare si detensionare musculara. Evident ca orice clasa cardio, de forta sau tonifiere este binevenita si poate fi abordata complementar celor mentionate mai sus.

2. Sport mai degraba dimineata? Sau seara?

Aici depinde de fiecare persoana in parte, de timpul pe care il are. De obicei, metabolismul iti indica in ce moment al zilei este mai bine sa faci miscare. Suntem diferiti, fiecare dezvolta o rutina. Trebuie vazut cum iti dicteaza corpul sa integrezi in aceasta rutina sportul.

3. Care sunt beneficiile unui program Core Training?

In primul rand, ajuta la imbunatatirea posturii. Intarim muschii din panoul de comanda “abdomen – coloana vertebrala – lombar – fesier”.

Avem nevoie atat de un abdomen puternic, cat si de musculatura coloanei lombare dezvoltata, pentru a elimina durerile lombare si riscul accidentarilor .

4. Cu ce putem combina o sesiune de antrenament intensiv, cum este Core training-ul, spre exemplu? Este Pilates o varianta?

Pilates de asemenea lucreaza intens musculatura profunda a intregului corp. Cat de intens lucreaza la clasa, asta depinde foarte mult si de rezistenta fiecaruia. As spune de core training ca se poate combina foarte bine cu Stretching sau Yoga.