Pianistul Seong-Jin Cho debutează în România la Festivalul Enescu, alături de Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma 

Festivalul Internațional George Enescu anunță, pentru prima dată în România, participarea renumitului pianist Seong-Jin Cho, una dintre cele mai captivante prezențe ale scenei muzicii clasice internaționale. Artistul va interpreta, sub bagheta dirijorului Daniel Harding, Concertul pentru pian nr. 1 în Do major, op. 15 de Ludwig van Beethoven, alături de prestigioasa Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma, duminică, 31 august 2025, de la ora 19:30, la Sala Palatului.

Seong-Jin Cho o înlocuiește pe legendara pianistă Martha Argerich, care, din motive personale, a fost nevoită să își anuleze atât concertul din cadrul Festivalului Enescu, cât și concertul programat la Festivalul de la Lucerna, din 28 august. Organizatorii ambelor festivaluri îi sunt recunoscători lui Seong-Jin Cho pentru disponibilitatea și generozitatea cu care a acceptat invitația într-un timp atât de scurt.

Considerat unul dintre cei mai importanți pianiști ai generației sale, Seong-Jin Cho s-a impus pe scena internațională în 2015, când a câștigat Premiul I la prestigiosul Concurs Internațional Chopin de la Varșovia. Cariera sa a cunoscut o ascensiune fulminantă, concretizată printr-un contract exclusiv de înregistrări cu Deutsche Grammophon, semnat în 2016, și prin decernarea Premiului Samsung Ho-Am pentru Artă în anul 2023 – o distincție ce recunoaște contribuția sa excepțională în domeniul muzicii clasice.

Seong-Jin Cho:

Aparițiile sale constante alături de cele mai renumite orchestre ale lumii – Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, London Symphony Orchestra, Orchestra Națională a Franței, Orchestra Regală Concertgebouw, Boston Symphony Orchestra – se desfășoară pe marile scene internaționale: BBC Proms, Musikverein din Viena, Festivalul de la Verbier, Festivalul de la Lucerna, Concertgebouw Amsterdam, Carnegie Hall sau Elbphilharmonie Hamburg. Seong-Jin Cho colaborează cu unii dintre cei mai apreciați dirijori ai momentului, printre care Sir Antonio Pappano, Sir Simon Rattle, Cristian Măcelaru, Gustavo Dudamel, Andris Nelsons, Gianandrea Noseda, Yannick Nézet-Séguin, Lahav Shani, Esa-Pekka Salonen sau Santtu-Matias Rouvali.

În stagiunea trecută, Seong-Jin Cho a fost artist în rezidență al Berliner Philharmoniker, un titlu care reflectă profunzimea artei sale interpretative și prestigiul său internațional.

Martha Argerich va reveni la Festivalul Enescu luni, 15 septembrie 2025, când va susține un concert extraordinar alături de Orchestra Filarmonică din Monte-Carlo, sub conducerea dirijorului Charles Dutoit, la Ateneul Român.

Biletele pentru concertele din cadrul Festivalului Internațional George Enescu se pot achiziționa atât online, din platforma Eventim.ro, https://www.cts.eventim.ro/artist/festivalul-george-enescu, cât și în format fizic, din rețeaua de hipermarketuri Carrefour și din lanțurile de librării Cărturești și Humanitas.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, http://www.festivalenescu.ro, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

Foto: ARTEXIM

