Uleiul de canabis este un remediu natural foarte popular folosit pentru mai multe afectiuni. Este cunoscut si sub denumirea de CBD, acesta fiind unul dintre compusii din plantele de canabis. Uleiul este obtinut prin extragerea CBD din plantele de canabis si diluarea sa cu un ulei de transport cum este cel de nuca de cocos sau de canepa.

Cu ajutorul acestui ulei se pot trata mai multe probleme de sanatate si afectiuni printre care durerea cronica si anxietatea.

Uleiul de canabis contine mai multe substante chimice active

Cercetatorii considera ca in uleiul de canepa exista cel putin doua substante active existente in canabis care au aplicatii medicamentoase – canabidiolul si tetrahidrocanabinolul. CBD afecteaza creierul in mod pozitiv si THC are proprietati importante de ameliorare a durerii. Beneficiile pentru sanatate sunt generate de aceste doua substante care contribuie la obtinerea unor tratamente foarte eficiente pentru mai multe afectiuni.

Uleiul de canepa amelioreaza durerea

Uleiul de canepa este o solutie optima pentru persoanele care sufera de dureri cronice, inflamatii si ocazional de ameliorarea durerii de urgenta. Acesta este motivul pentru care persoanele diagnosticate cu cancer folosesc produse pe baza de canabis, inclusiv ulei de canabis in momentul in care vor sa amelioreze durerea generata de chimioterapie sau de boala in sine.

Uleiul ajuta la controlul crizelor de epilepsie

Efectele uleiurilor esentiale de canabis ajuta la controlul crizelor deoarece substantele active cum sunt THC si CBD se ataseaza la celulele creierului responsabile pentur reglarea relaxarii si pentru controlul excitabilitatii.

Uleiul de canabis ajuta la incetinirea efectelor bolii Alzheimer

Uleiul de canabis incetineste progresia bolii Alzheimer. THC este substanta activa chimic din uleiul de canabis si are rolul de a incetini stabilirea placilor de amiloid prin blocarea enzimei din creier care produce aceste placi. Placile amiloide sunt cele care ucid celulele cerebrale si genereaza Alzheimer.

Uleiul de canabis imbunatateste sanatatea inimii

Uleiurile de canabis ajuta la imbunatatirea sanatatii inimii prin echilibrarea radicalilor negativi aflati in sistemul oricarei persoane. Uleiul de canabis stimuleaza procesele antioxidante si maximizeaza starea de sanatate a sistemului cadiovascular, eliminand totodata si excesul de colesterol.

Cu ajutorul uleiului de canabis poate fi eliminata durerea in scleroza multipla

Un efect foarte important asupra organismului este usurinta cu care amelioreaza simptomele date de scleroza multipla. THC in uleiul de canabis se ataseaza la receptorii nervilor si muschilor cu scopul de a usura durerea. Exista si studii care sugereaza ca THC ajuta la controlul spasmelor musculare.

Uleiul de canabis imbunatateste apetitul

Este bine cunoscut faptul ca cei care consuma canabis sub orice forma observa un apetit crescut. Cu toate acestea, folosirea uleiului de canabis poate ajuta si la reglarea apetitului si la modificarea stilului de alimentatie cu unul sanatos. Cu ajutorul uleiului de canabis este stimulat sistemul digestiv astfel incat sa functioneze normal.

Uleiul de canabis ajuta la tratamentul afectiunilor intestinale inflamatorii

Studiile au dovedit ca un efect important al uleiului de canabis ar putea fi ajutorul pacientilor cu boli intestinale inflamatorii cum sunt colita ulcerativa si boala Crohn. Substantele chimice THC si CBD interactioneaza cu celulele corpului, care au un rol foarte important in raspunsul imun al organismului si in functiile normale ale intestinului.

Compusii asemanatori cu THC pe care corpul ii produce cresc permeabilitatea intestinelor, ceeea ce permite bacteriilor sa ajunga in interior. Canabinoidele din uleiul de canabis blocheaza acesti compusi si ajuta la prevenirea permeabilitatii asigurand o protectie pentru intestine prin legatura stransa dintre celule, pe care o creaza.

Uleiul de canabis este folosit si pentru un somn mai lung

Persoanele care sufera de anxietate constanta in timpul noptii sau de insomnie si se lupta intens pentru a obtine un somn profund, pot folosi ulei de canabis. Uleiul functioneaza ca relaxant al mintii si corpului si diminueaza cantitatea de energie, ceea ce inseamna ca ritmul cardiac se va reduce mai usor si mintea se va linisti mai repede, pregatind organsimul pentru un somn lung si odihnitor.

Uleiul de canabis calmeaza simptomele artritei

Uleiul de canabis este de un real ajutor pentru persoanele care au artrita reumatoida si ajuta la reducerea inflamatiei, a durerii si la promovarea unui somn linistit. Toate aceste efecte combinate amelioreaza durerea si disconfortul resimtit de bolnavi.

Uleiul de canabis este util si pentru persoanele cu glaucom

Pentru sanatatea ochilor, uleiul de canabis este legat de reducerea glaucomului si de prevenirea degenerarii maculare. Pe masura ce oamenii imbatranesc, sanatatea ochilor reprezinta unul dintre cele mai importante motive pentru care oamenii folosesc ulei de canabis foarte des.

Cu ulei de canabis poate fi calmat tremurul

Efectele canabisului sunt de a reduce durerea si tremurul, imbunatatind somnul pentru persoanele care sufera de Parkinson. Mai multe cercetari au dovedit imbunatatirea abilitatilor motorii fine in randul bolnavilor de Parkinson.

Canabisul amelioreaza anxietatea si stresul

Una dintre cele mai populare si bine cunoscute utilizari ale uleiului de canabis are loc cu scopul de a elimina anxietatea si stresul. Compusii naturali care se gasesc in uleiul de canabis sunt suficienti pentru a elibera relaxarea mintii, a elibera hormonul pentru placere, a reduce stresul si a induce un sentiment de calm si relaxare pentru toti utilizatorii.

Uleiul de canabis se foloseste pentru a preveni cancerul

Cercetarile arata ca ingredientele active din uleiul de canabis reduc dimensiunea tumorilor si au efecte preventive asupra cancerului. Uleiul de canabis ajuta in procesul de prevenire, dar face si lupta celor care au aceasta boala mult mai usoara.

Uleiul de canabis asigura protectia creierului dupa un accident vascular cerebral

Studiile arata ca efectele canabisului pot sa ajute la protejarea creierului de daunele generate de accidentele vasculare cerebrale. Acest lucru se face prin reducerea dimensiunii zonei afectate de AVC. Sunt realizate cercetari care dovedesc efecte neuroprotective din partea canabisului, care protejeaza creierul de alte evenimente traumatice.

Avand in vedere toate aceste beneficii ale uleiului de canabis, preferinta tot mai crescuta a persoanelor interesate de sanatate pentru acest produs naturist este pe deplin justificata. In plus, uleiul de canabis este recomandat inclusiv de medici si specialisti din intreaga lume pentru efectele sale benefice.