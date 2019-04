(P) Ti-e teama sa porti lenjerie sexy in dormitor? Iata ce trebuie sa stii

De teama de a arata ridicol in lenjerie sexy si costume deocheate, multe femei fac greseala de a evita piesele care le transforma in cele mai seducatoare fapturi din univers. Fara sa isi consulte partenerul cu privire la „vestimentatia” din dormitor, unele prefera chiar sa sara peste preludiu si sa se dezbrace direct in timpul partidei de sex. Ori acest lucru nu le face cu nimic mai speciale, mai feminine si mai provocatoare. Chiar dimpotriva! Nu e de mirare ca multe femei se plang de calitatea scazuta a relatiilor intime cu partenerii lor si de lipsa de comunicare tot mai accentuata in cuplurile moderne.

Daca ti se intampla si tie, poate ar trebui sa incerci sa iti invingi aceasta teama si sa te bucuri de momente speciale in intimitate. Iata de ce:

E incitant sa porti lenjerie sexy

Aminteste-ti ca cele mai incitante lucruri se intampla chiar atunci cand decizi sa te dezbraci de inhibitii si sa iesi din zona de confort in care te-ai relaxat pana acum. Barbatii sunt convinsi ca femeile pudice nu trebuie sa poarte neaparat ceva complicat. Chiar si o lenjerie sexy intr-o culoare noua poate face minuni in asternuturi si il poate excita pe partener mai tare ca niciodata!

E un bonus cu dedicatie

Sa spunem ca esti o impatimita a tortului de ciocolata. Te-ai plange vreodata de el daca nu ar avea glazura? Cu siguranta nu! Insa acel detaliu in plus transforma experienta culinara obisnuita intr-una atragatoare si extrem de placuta. Acelasi lucru se intampla si atunci cand vorbim de o lenjerie sexy. Barbatul nu se plange de femeia pe care o are in fiecare noapte alaturi de el in pat, insa ar fi si mai incantat de sansa de a o redescoperi. Lasa-l sa cunoasca o alta latura a feminitatii tale, mai senzuala si mai apetisanta ca niciodata!

Nu e pentru toate femeile

Daca o lenjerie sexy nu ti se potriveste poate ar fi mai bine sa renunti la ea. Barbatii nu sunt captivati de stradania unei femei, ci de atitudinea pe care aceasta o are. In plus, imaginea de „femme fatale” din exterior nu rezoneaza cu teama din interiorul celei care arata ca se straduieste sa impresioneze. In fond, cel mai bun lucru pe care il poti purta direct pe trupul gol este increderea ta!

S-ar putea sa iti placa!

Nu stii niciodata cat de fermecator poate fi un lucru pana nu il incerci. Chiar daca nu ai mai purtat pana acum lenjerie sexy, incearca sa ii dai o sansa! Barbatii sunt atrasi de noutate si inovatie, prin urmare nu ar strica sa iti surprinzi partenerul cu o piesa de lenjerie intima nou-nouta in care sa arati fabulos. Nu numai ca il vei stimula sexual, dar te vei provoca si pe tine sa iti mentii sex-appeal-ul la cote maxime.

Daca te-ai convins de puterile ei nebanuite, magazinul online Just4Girls.ro te provoaca sa iti reinventezi puterea de seductie si sa fii mai fermecatoare ca niciodata!