(P) Summer Well: The Limited Edition are patru zile de festival în 2021

Hello, festival lovers! Summer Well se întâmplă și în acest an. Conceptul acestei ediții de festival este The Limited Edition, dar abordarea festivalului va fi să ofere experiențe Unlimited.

Ediția din 2021 aduce o extra zi de festival, un motiv în plus pentru participanți de a se bucura de concerte live cu artiști străini și romani, proiecte artistice, zone food & drinks atent curatoriate, zone de relaxare.

Abonamentele achiziționate pentru ediția din 2020 se transformă automat în abonamente pentru 2021. Persoanele care nu pot participa anul acesta au opțiunea de a-și amână abonamentul pentru ediția 2022 a festivalului. Pentru a face acest lucru, trebuie să acceseze https://www.summerwell.ro/ticket-information.html până pe 4 iulie 2021.

Festivalul va debuta joi, 12 august 2021 cu un eveniment exclusiv: show-ul de lansare a noului album Golan. Zilele de 13 și 14 august vor aduce pe scenele Summer Well nume internaționale importante precum: Woodkid, Balthazar, Modeselektor (live), L’Imperatrice, Lola Marsh, Fatoumata Diawara, alături de o serie de artiști locali: The Kryptonite Sparks, Dimitri’s Bats și Hip Hop La Feminin.

Night Picnic va avea loc anul acesta în ziua de duminică, pe 15 august, când pe scena va urca Orchestra Simfonică București. Multe nume noi se vor adăuga artiștilor deja confirmați. Fanii festivalului se pot aștepta la multe surprize.

În acest moment, accesul în festival este permis doar persoanelor vaccinate împotriva SARS-COV-2, conform reglementărilor în vigoare.

Prețul unui abonament este de 275 lei + taxe și poate fi achiziționat de pe www.summerwell.ro și www.easytickets.ro. Există și varianta biletelor de o zi la prețul de 75 lei+ taxe. Toate biletele deja achiziționate rămân valabile pentru ediția de anul acesta.