Pe piata cosmeticelor din Romania a aparut un nou trend care prinde tot mai mult avant – parfumurile arabesti de nisa. Noul concept imbina traditiile Orientului cu elementele moderne, devenind un artificiu de seductie infailibil.

Pline de rafinament si prestigiu, parfumurile arabesti de nisa aduc un omagiu faimoasei traditii Orientale din Orientul Mijlociu. Sticlutele elegante te invita sa descoperi o parte din misterele lumii orientale si te invaluie in arome cum nu ai mai simtit pana acum.

Prin ce se diferentiaza parfumurile arabesti de nisa de celelalte?

Parfumurile arabesti de nisa ocupa un loc de gratie in topul produselor de acest tip. Acestea nu seduc doar prin amestecul unic de ingrediente, ci si prin aromele intense care te insotesc intreaga zi.

Parfumurile orientale au arome complexe si te invita intr-o lume sofisticata, misterioasa si curajoasa. Inca de la prima pulverizare vei simti ca esti alta femeie. Vei prinde mai multa incredere in tine, te vei simti mai increzatoare si mai atragatoare ca oricand.

Acestea au in compozitie condimente (scortisoara, cardamom, piper, cuisoare, nucsoara, etc), uleiuri lemnoase (cel mai intalnit este lemnul de agar), mosc, ambra si rasini. Aromele picante – lemnoase sunt des asociate cu arome de vanilie, cu arome puternice florale sau cu arome fructate.

Cea mai mare provocare pe care o vei avea cand vei intra in contact cu parfumurile arabesti va fi sa alegi esenta care sa iti devina, in timp, o semnatura de stil. Te invitam sa te delectezi cu parfumurile arabesti de nisa pe dubaiaromas.ro, un Rai olfactiv.

Descopera notele fructate, de-a dreptul gurmande, invaluite intr-o stralucire elevata a notelor orientale, ce au la baza o compozitie surprinzator de rafinata. Vei afla ca sunt incredibil de versatile si ca au arome speciale pe care nu le intalnesti pe rafturile beauty ale magazinelor de cosmetice.

Parfumurile arabesti de nisa ofera promisiunea ca vei fi o aparitie greu de uitat. Orice parfum de lux de pe dubaiaromas.ro vei alege, fii sigura ca cei din jur te vor asocia cu acea aroma speciala pe viitor.

Mai multe cercetari stiintifice au demonstrat ca exista o legatura puternica intre arome si emotii. Spre exemplu, citricele te energizeaza, iar iasomia si lavanda iti induc o stare de relaxare.

Trucuri simple care te ajuta sa te bucuri mai mult de parfumul preferat

Chiar daca parfumurile orientale nu isi pierd aroma pe parcursul unei zile, totusi iti va fi de folos sa descoperi cateva trucuri care sa prelungeasca mirosul parfumului tau preferat.

Mai intai, trebuie sa stii ca parfumul trebuie pastrat in sticluta originala, la temperatura camerei, departe de zonele cu umezeala si caldura. Prin urmare, nu este indicat sa il depozitezi in baie, ci sa il pastrezi in dormitor.

Inca o recomandare simpla este sa aplici parfumul pe pielea hidratata pentru ca aroma sa reziste mai mult timp. Pulverizeaza-l in zonele intens pulsatile (pe gat, la incheietura mainii, in spatele genunchilor). Nu freca zona respectiva, asa cum multi avem obiceiul, ci lasa lichidul sa actioneze treptat. Specialistii in domeniu spun ca acest gest altereaza mirosul produsului.

Descopera noua moda Khaneen Parfumuri Arabesti 2019 Collection

Paseste in noua lume araba, moderna si mai sofisticata, dar puternic inradacinata in traditiile Orientului! Pentru a regasi acesta mare istorie imbinata cu elemente moderne, am creat Khannen parfumuri de nisa, un amestec de note orientale a parfumurilor care vor deveni parte inseparabila a fiecarei ocazii din viata ta.

Te asteptam cu o colectie impresionanta de parfumuri arabesti, care reprezinta cautarea continua a luxului si a elegantei zi de zi.

Alege esenta care te va insoti intr-o calatorie senzoriala de cunoastere a propriei persoane. Orientale, dulci, fructate, subtile, elegande, moderne, notele sunt de fiecare data aparte. Sarbatoreste increderea si irezistibilitatea fara sfarsit prin semnatura Khannen.