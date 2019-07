(P) Nisipurile de Aur – capitala distracției din Bulgaria

Europa Travel a pregătit reduceri de până la 20% la vacanțele individuale în Nisipurile de Aur, efectuate în perioada 06.07-09.09! Dacă nu ai încă planuri pentru o escapadă estivală, nu mai sta pe gânduri și rezervă acum un sejur la tarife tentante începând de la 19 euro/persoană/noapte, cazare cu all inclusive!

Îmbrățișată de Parcul Național Zlati Piasati, Nisipurile de Aur este o stațiune cu aer pitoresc, tabloul cromatic fiind completat excelent de apele turcoaz ale Mării Negre, vegetația deasă întinzându-se până aproape de țărm.

Una dintre cele mai bune plaje din Europa

Numită pe drept Nisipurile de Aur, stațiunea se laudă cu cel mai fin și auriu nisip de pe coasta Mării Negre, primind în fiecare an certificatul de Blue Flag pentru curățenie și calitate serviciilor turistice oferite. Unde mai pui că plaja ocupă aproape 4 km lungime, întreaga linie de țărm fiind presărată cu hoteluri moderne și resorturi de 5* ce dispun de SPA-uri, parcuri acvatice și centre de evenimente, unde distracția este asigurată la orice oră din zi sau noapte.

Stațiunea care nu doarme niciodată

Deschise în fiecare seară pe toată durata sezonului estival, cluburile din Nisipurile de Aur te așteaptă cu party-uri tematice – de la baluri mascate la petreceri în spumă colorată, aici ai de ales dintr-o gamă variantă de localuri. Poți dansa până în zorii zilei în locuri ca Roxy Disco, Arrogance Music Factory, Masai sau Papaya, însă mai sunt și petrecerile organizate pe plajă, sub clar de lună, sau cele pe vas, cei drept, ceva mai exclusiviste unde numărul participanților este cumva limitat.

Aventuri pe tobogane

Ziua, distracția se mută în parcurile acvatice și la piscine, unde poți aluneca pe cele mai tari tobogane. Cel mai popular dintre waterpark-urile Bulgariei este Aquapolis, aflat la marginea stațiunii Nisipurile de Aur, într-o zonă verde, luxuriantă. Complexul este constuit după tematică mediteraneană și dispune de un Râul Sălbatic și o Lagună Leneșă, unde poți practica rafting sau pur și simplu să plutești în voie pe lângă palmieri. Mai găsești aici și tobogane ce îți asigură porția de adrenalină precum Kamikaze, Gaura Neagră sau Tornada, unde ești captivat de gura unui dragon uriaș și aruncat cât ai clipi în piscina cu dinozauri.

Pasionații de sporturi găsesc și ei aici câte ceva de făcut. Nisipurile de Aur găzduiește câteva centre nautice prestigioase, de unde poți închiria echipamentul necesar sau să iei diverse lecții alături de instructori certificați. Poți pluti în larg într-o sesiune de parasailing, să practici wakeboarding, scufundări sau să te distrezi cu banana.

de Mădălina Isar

Sursa foto: flickr.com

Oferte Speciale Sejur individual Nisipurile de Aur

