Indiferent dacă este vorba de activități sportive sau de jocuri de logică, cele mai multe jocuri din întreaga lume par să fi fost create special pentru bărbați. Mai rar vezi în reclame femei care să alerge după o minge sau femei care să-și stoarcă mințile pentru a rezolva puzzle-uri sau enigme. Iar când vine vorba de jocuri video, aproape oricine își imaginează în spatele tastaturii sau al controller-ului un bărbat. Dar în realitate, femeile nu numai că se pot pot distra minune cu jocurile de bărbați, dar odată ce le prind gustul, pot fi chiar foarte bune la ele! Iată câteva exemple!

Șah

Știai că șahul nu este doar un joc, ci și un sport școlar pentru care se țin olimpiade în fiecare an? Chiar dacă nu este la fel de promovat ca alte sporturi pe care le poți face la școală, șahul este unul din acele jocuri pe care le practică elevii cărora le plac în mod deosebit jocurile de strategie. Iar un lucru care probabil nu ți-a ajuns vreodată pe la urechi dacă nu te interesează în mod direct acest sport, este faptul că la olimpiade, participă atât de multe fete, încât concursurile sunt împărțite pe sexe. Iar acum, de când cu serialul Gambitul damei care a făcut înconjurul lumii, suntem convinși că șahul va deveni un joc chiar și mai popular în rândul adolescentelor.

Airsoft

Există foarte multe femei care adoră uniformele militare, dar și echipamentul de luptă în aceeași măsură cu bărbații. În rândul acestora este foarte popular un joc numit airsoft, care se aseamănă destul de mult cu paintballul, doar că în loc de vopsea, folosește gloanțe din plastic. Din magazinele airsoft București pasionatele de tactici militare, camuflaj și replici de arme, își pot cumpăra tot ce au nevoie pentru o experiență cât mai autentică. Iar acest lucru le ajută să lupte cot la cot cu coechipierii lor pentru victoria întregului grup.

Karate

Karate este un sport la fel de popular în rândul femeilor ca și în rândul bărbaților. Karate nu te învață doar cum să te lupți, ci te și disciplinează, fiind astfel un sport extraordinar pentru perfecționarea abilității de reacție în diferite situații. Cele mai bune rezultate la karate se obțin de către persoanele care se dedică acestui sport de la vârste cât mai fragede. Dar de aceeași satisfacție pot avea parte și cei care se apucă mai târziu, din dorința de a face un lucru nou și inedit în timpul lor liber.

Football

Poate că îți este greu să-ți imaginezi cum ar fi ca în loc să-ți chemi prietenele la un cocktail sau la un brunch în oraș să le inviți de fapt pe terenul de sport pentru a juca football. Dar pe lângă faptul că aveți toate șansele să vă distrați pe cinste, o astfel de activitate vă poate face să realizați că football-ul nu este un sport doar pentru bărbați și odată ce mingea se pune în mișcare, indiferent de vârsta jucătoarelor, garantat întregul grup va avea parte de o experiență memorabilă.

The Last of Us

The Last of Us este un joc de Play Station, care se desfășoară într-un cadru post apocaliptic din Statele Unite ale Americii. Pe scurt, povestea jocului este despre un bărbat pe nume Joel, care conduce o adolescentă, pe Ellie, către un loc lipsit de pericole, înfruntând pe drum inamici care mai de care mai puternici. Pornind de la această premisă, The Last of Us nu pare nici pe departe un joc de care s-ar putea bucura cu adevărat o femeie. Dar dacă vrei să-i acorzi o șansă, s-ar putea să descoperi, pe măsură ce se derulează acțiunea, o poveste înduioșătoare, care te va mișca până la lacrimi.