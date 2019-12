(P) Istoria unei povești pornită din dragoste pentru copii

Toate poveștile încep cu “a fost odată ca niciodată”. În cazul The Story of Autism a fost odată că niciodată o fetiță pe nume Alexandra care iubea copiii. Când era întrebată ce vrea să fie când va fi mare spunea, fără să se gândească, educatoare. Din dragoste pentru cei mici, ani mai târziu, Alexandra a început să scrie propria poveste, THE STORY OF AUTISM. Inspirată din experiența personală, Alexandra Dreghiciu a înființat un Centru pentru copiii speciali, dar și pentru a veni în sprijinul părinților acestor mici eroi. Interacțiunea dintre terapeuți sau copii tipici cu copiii cu nevoi speciale stă la baza acțiunilor de la Centru. Terapeuți pricepuți, cu abilități excepționale, sunt dedicați 100% copiilor și îi ajută să evolueze. În cadrul programului “make a friend” copiii tipici sunt voluntari inimoși care vin să îi sprijine pe prietenii lor cu nevoi speciale să socializeze, să se joace, să râdă și să își trăiască copilăria. Pentru că, spune Alexandra, aceasta este cea mai sigură modalitate de a-i face pe copii speciali să se simtă acceptați și iubiți.

Joc, distracție și copilărie

Orice copil are nevoia să se simtă iubit și să fie bucuros. La The Story of Autism se pune accent pe socializarea cu alți copii, tipici. De ce? “Pentru că atunci copiii speciali copiază foarte mult, iar șansele de recuperare cresc. Jocurile de rol sau jocurile imitație sunt cele mai bune terapii, pe lângă terapia ocupațională, kinetoterapia, logopedia și altele. Dar cea mai bună terapie este joacă în familie, alături de cei dragi…. e o terapie care nu da greș niciodată”, spune Alexandra Dreghiciu. Există multe situații în care un copil tipic poate să ajute mai mult decât 10 terapeuți, deoarece energia acelui copil nu o regăsim niciodată într-un adult.

De la Make a friend la…after school inedit

Pe lângă programele speciale dedicate copiiilor, Centrul are pregătit și un program atipic de after school bazat mai puțin pe teme și mai mult pe dezvoltare personală. “Punem accent pe activități de grup (arte- la arte avem un băiat special cu idei multe și cu un talent aparte, inclusiv la copii, muzică în mai multe stiluri și diferite instrumente- pian , handpan- la fel o echipă minunată, oameni speciali și cu o energie aparte, copiii au nevoie de oameni speciali, la fel că și ei). Facem terapie ocupațională, logopedie, kinetoterapie, avem și un program special dedicat adulților””, spune Alexandra Dreghiciu.

The Story of Autism înseamnă 100% implicare și dedicare. Înseamnă o muncă făcută din pasiune și dorința de a face bine. Părințîi îl pot gsasi pe https://www.facebook.com/thestoryofautism/?ref=br_rs sau la adresa Sandu Aldea, nr 25.