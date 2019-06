Alegerea hainelor si a incaltamintei pentru bebelusi nu mai are de ceva vreme doar un rol practic. Creatorii de moda au explorat si garderoba micutilor si au considerat ca poate fi condimentata cu stil si atitudine.

Dorinta parintilor de a cumpara cele mai trendy tinute pentru copiii lor este acum mai usor de indeplinit. Dar ca sa faci investitii istete, nu ar trebuie sa te ghidezi doar dupa trenduri, ci sa tii cont si de confort si utilitate. Ia in considerare faptul ca pielea bebelusilor este mult mai sensibila decat cea a adultilor, in special in sezonul cald, cand temperaturile sunt destul de ridicate. Pielea micutilor se poate irita usor si pot sa apara mancarimi din cauza transpiratiei. De aceea specialistii in haine pentru copii recomanda parintilor sa investesteasca in piese realizate din bumbac natural, de calitate superioara.

Am intocmit o lista cu haine si incaltaminte pentru bebelusi potrivite in vara 2019. Iata in ce piese merita sa investesti in acest an!

Haine si incaltaminte pentru bebelusi: piese de baza in 2019

1. Body-ul

Una dintre cele mai importante piese din garderoba micutului tau este body-ul. Acesta este practic, versatil si comod. In vara 2019 sunt la moda croielile jucause si nuantele vesele pentru fetite. Daca iti doresti un body de gentleman pentru baietelul tau, afla ca sunt la moda cele cu papion si bretele imprimate.

Se mai porta dungile, detaliu reprezentativ pentru stilul navy (marinaresc), carourile si imprimeurile florale si animaliere. Asigura-te ca body-ul este confectionat din bumbac 100%, asa cum sunt hainele pentru bebelusi din colectia de vara Chicco.

2. Set de tricou si pantaloni

O investitie eficienta care scapa parintii de bataia de cap provocata de asortarea corecta a pieselor vestimentare este setul format din doua ori mai multe haine. Investeste intr-o combinatie formata din tricou si pantaloni ori fusta. Ia in considerare ca volanasele sunt senzatia verii 2019. Descopera mai multe modele de haine de bebelusi pe chicco.ro.

3. Salopeta de plaja

Urmeaza perioada concediilor, asa ca trebuie sa completezi garderoba cu hainele de bebelusi potrivite. Micuta ta va fi incantata de o salopeta pentru plaja, cu pantalon scurt, bretelute si volanas. Produsul este confectionat din bumbac 95% si elastan 5%. In timp ce un baietel va arata chic intr-o salopeta in stil marinaresc, una dintre tendintele importante ale acestui sezon.

4. Sandalele

Sandalele sunt cel mai potrivit tip de incaltaminte pentru bebelusi in perioada verii. Alege un model confectionat din piele moale, care nu provoaca rani, cu talpa usoara. Gradul de comoditate trebuie sa fie unul ridicat, mai ales daca micutul tau are pielea sensibila.

Si prichindeilor le place sa fie in pas cu tendintele, asa ca ar trebui sa tii cont de preferintele lor. Parintii ar putea fi surprinsi sa descopere ca cei mici incep sa aiba propriile gusturi inca de la varste fragede.

Foto: pixabay.com