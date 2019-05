(P) Fii in pas cu moda. Vezi cele 5 tipuri de genti perfecte pentru sezonul de vara 2019!

Stilul unei femei se poate vedea cu ochiul liber inca de la primul contact vizual. Prima impresie de obicei spune cam tot despre cum ii place sa se imbrace sau cum prefera sa se accesorizeze.

Pentru a face o impresie excelenta atentia trebuie sa se focuseze nu doar pe hainele purtate ci si pe modul lor de imbinare si al accesoriilor folosite. Geanta unei femei poate spune multe lucruri despre personalitatea acesteia si este cel mai important accesoriu atat datorita utilitatii sale cat si prin prisma designului si a calitatii materialului.

O geanta fabricata dintr-un material de o calitate indoielnica se vede de la departe. Cele mai bune genti, dar si cele mai costisitoare sunt fabricate din piele naturala. Nu oricine are o astfel de geanta, dar toate femeile si-ar dori sa aiba una macar pentru ocaziile importante.

Geanta perfecta: mit sau realitate?

Toate femeile au cautat la un moment dat in viata lor geanta perfecta, iar unele inca o mai cauta. O geanta poate fi insa perfecta doar pentru o anumita utilitate sau ocazie. Cate femei, atatea genti preferate.

Geanta perfecta trebuie sa imbine mai multe caracteristici si de obicei este perfecta pentru noi doar pentru o anumita perioada de timp sau sezon. In general geanta perfecta este una dintre acele genti dama care imbina cu succes accentele de feminitate cu cele de utilitate si durabilitate in timp, dar mai ales ne completeaza perfect stilul.

Desi in pas cu moda sau cu tendintele unui anumit sezon, an, geanta perfecta are caracteristici care nu se demodeaza niciodata. In mare trebuie sa se potriveasca perfect cu tinuta si sa faca o femeie sa se simta cat mai bine purtand-o si afisandu-se cu ea in public.

Geanta perfecta are urmatoarele caracteristici ideale:

Are culoarea perfecta – unele femei poarta doar negru, altele prefera gentile albe, iar cele mai multe aleg orice le pica in mana sau cat mai colorate cu putinta. Desi negrul se spune ca ar merge la orice, unele femei nu il suporta si stau departe de el. Pentru cele care prefera negrul, avem un sfat din practica: nu purtati geanta neagra atunci cand o sa stati mult timp la soare. Negrul atrage soarele si veti simti cat de fierbinte devine geanta, iar lucrurile mai delicate dinauntru se pot topi. Nu mai vorbim de disconfortul pe care bratul care se atinge de geanta il va simti.

Are forma potrivita in orice situatie – unele femei prefera gentile cu o forma rigida, de dreptunghi, care in general nu isi schimba forma indiferent de numarul de obiecte introduse in geanta. Altele detesta acest tip de geanta care de obicei este folosita la birou si o inlocuiesc cu o geanta fabricata dintr-un material moale, flexibil care se pliaza dupa formele produselor aflate in geanta. Dezavantajul acestei genti este faptul ca atunci cand este mai mult goala decat plina materialul tinde sa se stranga spre centrul gentii si aspectul sau nu este chiar placut.

Are suficiente buzunare – unele femei isi doresc genti cu cat mai multe compartimente si/sau buzunare, pe cand altele le detesta si le ocolesc. Unele persoane considera ca este mai bine sa isi compartimenteze lucrurile in geanta in functie de importanta si pentru a fi mai usor de gasit, pe cand altele nu se simt bine daca introduc mana in geanta si nu nimeresc buzunarul care trebuia. Pe unele buzunarele le ajuta si le simplifica selectia obiectului la scoaterea din geanta, pe cand pe altele le incurca si atunci sunt nevoite sa se uite indelung in geanta sau chiar sa o rastoarne pentru a gasi ce le trebuia.

Are incuietorile potrivite – cele mai multe genti se inchid pe fermoar pe cand altele au un arici, nasturi sau chiar metode de inchidere pe baza de snur care trebuie legat in permanenta pentru a nu se deschide geanta cand suntem in miscare. Fiecare tip de inchidere are avantajele si dezavantajele sale, dar fermoarul este cel mai des intalnit si cel mai sigur. Fermoarul nu se deschide singur decat in situatii speciale si ne asigura ca lucrurile ne sunt in siguranta indiferent cat de mult miscam geanta.

Are suficiente fermoare – fermoarele interioare sunt cele care ne ajuta sa ne tinem lucrurile in mod separat pentru a nu se deteriora. De exemplu, nu am vrea ca telefonul sa fie zgariat pe display de catre chei, dar nici ca forfecuta de unghii sa ne intepe cand introducem mana in geanta si exemplele pot continua. Unele obiecte mai importante si care au o suprafata mai delicata trebuie tinute intr-un compartiment sau buzunar separat de celelalte, dar si undeva unde sa ne fie usor sa le gasim si rapid de scos din geanta.