(P) Cum s-a schimbat viata artistei Elena Gheorghe in ultimii 25 de ani

O simpla intrebare te poate face sa derulezi atatea si atatea amintiri…

Unul dintre cele mai iubite si mai apreciate branduri romanesti, Fares, sarbatoreste un produs folosit atat de cei mari, cat si de cei mici: Plantusin, care implineste 25 de ani de traditie. Cu aceasta ocazie am fost intrebata cum s-a schimbat viata mea in ultimii 25 de ani.

Acum 25 de ani eram o mogaldeata de fetita, cu responsabilitati deja 🙂 trebuia sa am grija de cei 2 frati ai mei si sa ma comport ca atare in societate caci eram fiica de preot.

Inca de atunci stiam ce vreau sa fiu cand voi fi mare, voiam sa devin cantareata, sa fiu aplaudata si sa impart dragoste, ce nu stiam insa era cat de greu va fi drumul, cate usi inchise va trebuie sa infrunt, cate dezamagiri si obstacole va trebui sa traversez. Dar n-am renuntat nici o clipa, am crezut in visul meu si am mers mai departe, am renuntat la o parte din copilaria si adolescenta mea sa devin ceea ce imi doream.

Am inlocuit jocurile copilariei cu orele de canto, distractiile adolescentei cu repetitii si concerte dar nu mi-a fost greu, mi-a placut pentru ca muzica m-a facut mereu fericita.

Pe parcursul celor 25 de ani am fost copil, adolescent, sotie si apoi mama, am gustat din toate, am fost binecuvantata sa traiesc atatea experiente si momente speciale, sa intalnesc oameni care au avut incredere in mine si in talentul meu, sa ma bucur de iubire, sa-mi intalnesc jumatatea, sa primesc cele mai frumoase daruri ale vietii mele: Nicholas si Amelie, dar am si suferit pentru oameni care au plecat de langa mine atat de devreme. Am evoluat, dar am si gresit, am ras cu pofta, dar am si plans in hohote, am fost jos dar si sus pe culmile succesului, am trecut prin toate, dar cel mai important este ca nu am regrete, simt ca toate lucrurile pe care initial le-am crezut a fi rele, greu de depasit s-au intamplat cu un scop, au fost aduse in viata mea sa ma invete ceva, sa devin ceea ce sunt.