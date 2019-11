Daca ai o afacere de catering si intentionezi sa cumperi tacamuri, expertii HoReCa vin in sprijinul tau cu cateva recomandari de care merita sa tii cont.

Este important sa alegi tacamuri pentru HoReCa, acestea fiind concepute special pentru a se potrivit tuturor tipurilor si nivelurilor de servicii alimentare. Astfel, poti alege tacamuri din inox de la RoseHome si chiar suporturi de tacamuri, acestea fiind perfecte pentru orice unitate, restaurant, hotel sau cafenea.

In seria de tacamuri pentru HoReCa poti gasi o mare varietate de stiluri pentru a-ti completa cu succes stilul personal, dar si colectii care includ serii de tacamuri pentru HoReCa la preturi accesibile si care sunt o solutie rentabila si eleganta.

Tipuri de tacamuri de calitate

Cand vine vorba despre tacamuri pentru HoReCa, sa stii ca poti alege din game variate, cum ar fi cele contemporane, cele traditionale, cele de valoare sau cele de specialitate. Toate sunt tipuri de tacamuri de calitate, preferatele fiind totusi gama de tacamuri din inox de la RoseHome, acestea evidentiindu-se prin designul specific, dar si prin calitatea superioara a materialului din care sunt realizate.

Tacamurile contemporane sunt realizate din otel inoxidabil si se remarca prin delicatetea liniilor, rezistenta si faptul ca sunt usor de intretinut. Ele includ si o furculita pentru desert.

Tacamurile traditionale au in componenta lor si un procent de argint, ceea ce le face mai valoroase, dar si mai durabile in timp. Ele includ doar cele trei piese traditionale – lingura, furculita si un cutit cu lama rotunjita pentru unt.

Tacamurile de valoare sunt realizate din 18/0 otel inoxidabil, argintate, au forma scandinava si includ si furculita pentru desert.

Tacamurile de specialitate au in general o forma amuzanta, fiind destinate degustarilor sau condimentelor. Si ele sunt realizate din otel inoxidabil de calitate superioara si pot fi chiar argintate in functie de gama aleasa.

Criterii de alegere ale unor tacamuri HoReCa

Daca oferi servicii de catering, ai un restaurant sau o cafenea, calitatea tacamurilor folosite este de mare importanta pentru afacerea ta. Iata cateva criterii de care trebuie sa tii cont cand alegi tacamuri pentru HoReCa:

Tacamurile trebuie sa fie realizate din materiale de calitate superioara cum ar fi otelul inoxidabil, inoxul sau argintul. Astel ele isi vor pastra frumusetea si stralucirea pentru mai mult timp, aducand un plus de profesionalism afacerii tale.

Alege cutite care taie bine si se pot ascuti, atat pentru bucatar, cat si pentru paine sau pentru masa. Cu siguranta clientii si bucatarii tai vor aprecia acest detaliu important.

Alege seturi complete de tacamuri sau cutite pentru bucatarie – astfel veo beneficia de preturi mai atragatoare si de toate accesoriile necesare pentru o masa completa (cum ar fi furculitele pentru desert sau liguritele speciale pentru condimente si degustari);

Tacamurile pentru HoReCa pot veni cu garantia maxima standard a producatorului, ceea ce le face si mai atractive;

Cumpara in vrac mai multe tacamuri HoReCa pentru a beneficia de promotii si reduceri care vor scadea simtitor cheltuielile tale.

Beneficiile suporturilor de tacamuri

Pentru a te asigura ca furculitele, cutitele si lingurile sunt transporate si depozitate corect, merita sa ai in vedere solutiile de depozitare a tacamurilor, inclusiv mai multe suporturi de tacamuri. Acestea au rolul de a pastra in siguranta gama ta de tacamuri pentru HoReCa, pastrandu-le intacte in cele mai bune conditii si asigurandu-le o durata mai mare de viata.

Pe langa eficienta lor, suporturile de tacamuri sunt elegante si dau un plus de profesionalism afacerii tale. Poti alege intre modelele din inox sau cele din lemn, oricare dintre ele fiind aspectuoase, practice si bine gandite pentru a proteja orice gama de tacamuri pentru HoReCa.