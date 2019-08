(P) CE ÎI LIPSEA PĂRULUI MEU PENTRU A-ȘI RECĂPĂTA FRUMUSEȚEA NATURALĂ

Mă aflam într-un mic impas cu părul meu, chiar și când era proaspăt spălat și coafat, tot avea un aspect tern. În plus, câteva fire de păr albe apărute în ultimul an îmi cam stricau dispoziția, dar nu suficient pentru a-mi vopsi părul integral și… oficial. M-am documentat, căutând soluții, plus că flerul meu de beauty editor a contribuit când am făcut alegerea despre care urmează să vă povestesc.

Sunt conștiincioasă și când vine vorba de îngrijirea părului meu, nu doar de ten și piele, în general. Îmi aleg produsele potrivite tipului meu de păr, șamponez părul aproximativ trei minute, de câte două ori, folosesc măcar o dată pe săptămâna o mască de hidratare pe lungimi, îl descâlcesc cât e uscat, înainte să intru la duș, folosesc o perie specială pentru descurcare, aplic fără excepție un produs care conferă protecție termică, alternez temperatura foehnului, pentru a nu-l usca în exces și nu încălzesc niciodată ustensilele de coafat mai mult de maxim 180 de grade.

Uau, să mai și răsuflăm, nu? Deși poate suna complicat, atunci când chiar ții la sănătatea părului tău, această rutină e un prilej de relaxare, și nicidecum de stres.

Revenind la problema mea, mă îngrijora aspectul tern al părului din ultima vreme și aveam… un dinte și împotriva firelor de păr albe ivite răzleț. Cercetând bine după o soluție, am descoperit noua gamă Plantur 39 Color – Șampon și balsam, disponibilă de altfel în variantele Brown și Blonde, indiferent dacă părul este vopsit sau nu. Mai mult, întotdeauna încerc să mă îndrept mai atent și către produse disponibile doar în farmacii, deci din acest punct de vedere, Plantur 39 Color se încadrează perfect. Produsele vin cu câteva direcții specifice de utilizare: pentru a obține cele mai bune rezultate de culoare, se recomandă să folosești șamponul și balsamul împreună, în mod regulat. Așa că mi-am stabilit o perioadă de patru săptămâni, cu o frecvența de două-trei spălări pe săptămână. Plantur 39 Color conține complexul fito-cafeină, care este un ingredient a cărui eficiență anticădere a fost dovedită științific.

Fito-cafeina pătrunde la rădăcini la un timp de contact al șamponului cu scalpul de numai 2 minute, stimulând creșterea părului și prevenind căderea. Mai mult, după trei săptămâni am acoperit și acele câteva fire de păr albe, pentru că cele două produse Plantur 39 Color Brown ajută la intensificarea nuanței părului și coloranții puternici se fixează la suprafață firului de păr, accentuând efectul de colorare.

În plus, rutina mea de îngrijire a părului nu a fost deloc îngreunată, poți să ajustezi durata de acțiune a șamponului și a balsamului între 2 și 5 minute fiecare, în funcție de cât de intensă îți dorești să fie culoarea părului. Efectul de colorare devine oricum mai vizibil odată cu fiecare spălare! Eu una nu o să renunț curând la această gamă , însă cine vrea să treacă la un șampon obișnuit, trebuie să știe că, după o vreme, culoarea intensă se estompează treptat.

Preț recomandat:

Șampon 250 ml – 53 lei

Balsam 150 ml – 46 lei

Pentru mai multe informații accesează www.plantur39.ro