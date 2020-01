Traim intr-o lume imperfecta, in care nu ne mereu bine. Uneori nu ne ajung banii, alteori suntem deceptionati in dragoste si, cateodata, ajungem in situatia in care sa trebuiasca sa stam prin spitale, ori sa ne vizitam rudele si prietenii aflati intr-o situatie delicata, de a sta chiar ei acolo. Regulile de buna purtare spun ca ar trebui sa avem o anumita conduita, atunci cand decidem ca e cazul sa ne vizitam oamenii dragi acolo unde nu isi doreste nimeni sa fie vreodata, si anume la spital.

Multi si-au pus intrebarea daca e sa nu de bun augur sa apelam la o florarie online si sa trimitem flori celor aflati in suferinta. Exista chiar anumite spitale din afara tarii care interzic aducerea florilor in mediul steril, insa in spitalele din Romania, regulile acestea sunt, ca multe altele, trecute cu vederea, in cele mai frecvente situatii.

Astfel, ce trebuie sa facem, pana la urma? Trimite sau nu flori in spital? Haideti sa dezbatem un pic subiectul si sa vedem care ar fi argumentele pro si care ar fi cele contra, pentru ca intotdeauna vor exista ambele fatete ale monedei.

Desigur, a trimite flori in spital poate fi considerat a fi un gest frumos, altruist, care simbolizeaza grija si afectiunea pe care i-o porti persoanei aflate la grea incercare, acesta fiind, din pacate, unul dintre putinele argumente pro in aceasta dezbatere, dupa cum vom vedea in cele ce urmeaza.

Cu toate astea, atunci cand decizi ca e cazul sa comanzi un buchet de flori de la o florarie online, pentru cei dragi, trebuie sa tii cont de anumite aspecte foarte importante.

In primul rand, trebuie stii politica spitalului in care bolnavul este internat. Unele spitale interzic aceste daruri din motive diverse ce tin de sanatate. Aceasta regula este posibil sa fie valabila doar pentru anumite sectii, unde se practica circuitul inchis, adica cel curat si unde riscul de infectii este unul sporit, caz in care si simpla ta vizita poate fi o problema la fel de mare.

Daca totusi politica spitalului nu interzice trimiterea sau aducerea florilor catre pacient, incearca sa te asiguri ca acele soiuri de flori nu provoaca alergii. Chiar daca mama, tatal, bunica sau prietenul tau nu sufera de alergie la florile respective, trebuie sa tii cont de faptul ca e posibil ca acesta sau aceasta sa nu fie singur in salon si florile tale sa provoace o alergie urata altcuiva din incinta incaperii. Nu ai vrea ca asa ceva sa se intample, suntem siguri. Cele mai cunoscute flori ce provoaca alergii sunt crinii, acestia avand polen in exces. In plus, tot crinii sunt stiuti ca fiind mari consumatori de oxigen, chiar si in starea lor latenta, de flori parte dintr-un buchet.

Si pentru ca tot am vorbit despre alergii, ar fi bine de mentionat ca nici florile extrem de parfumate nu au ce sa caute pe masuta de langa patul unui pacient, pentru ca nu ne dorim sa deranjam mediul curat si steril din salon.

In cele din urma, trebuie sa ai grija ca florile alese de tine pentru a face subiectul cadoului sa nu fie extrem de voluminoase. Masutele sau dulapurile arondate fiecarui pat sunt destul de micute, astfel ca un buchet mare de flori nu va face decat sa limiteze si mai mult spatiul pe care bolnavul are si asa o gramada de lucruri personale. Buchetele mici, formate din flori fara iz predominant sunt mereu cele ideale.

La fel de potrivite pentru spitale sunt florile cu tulpini groase, lemnoase, care absorb apa eficient, astfel ca nu este necesar ca bolnavul sa fie nevoit sa schimbe continutul vazei prea des. Si pentru ca tot am ajuns la capitolul vaze si apa, tinem sa mentionam faptul ca apa florilor, daca nu este schimbata la timp, poate sa devina un mediu propice pentru dezvoltarea virusurilor.

Florile, antidepresiv natural

Cu toate ca exista atatea reguli, atat ce tin de politica spitalelor, cat si de normale de bun simt, care pledeaza impotriva florilor in spitale in anumite conditii, trebuie sa recunoastem ca acestea pot aduce bucurie intr-o incapere. Inchipuiti-va cum este sa stai zile in sir in acelasi salon, sa nu vezi nimic altceva decat patul colegului si halate albe. Un buchet de flori poate inviora atmosfera si poate readuce o parte din natura bolnavului. Omul nu poate trai fara natura, oricat s-ar fi convins el in ultimii ani ca nu are nevoie de aceasta. Tocmai din acest motiv, un buchetel frumos de flori poate face ca nivelul de serotonina sa creasca. Exista studii potrivit carora, bolnavilor ce li s-au adus flori la capatai s-au vindecat mai repede, intrucat jumatate din procesul de vindecare vine din propria dorinta de a trai. Si ce stimulent mai bun exista decat o parte mica din natura direct langa patul tau?

Astfel, daca sunteti convinsi ca un buchet de flori poate face minuni, comandati-l de la o florarie online cu toata increderea. Eventual, puteti sa cereti si anumite sfaturi floristului, vis-a-vis de soiurile de flori potrivite pentru astfel de situatii.