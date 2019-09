(P) Ce ceasuri se poarta si cum le asortezi cu tinuta

Asocierea perfecta dintre ceasuri si imbracaminte este valabila atat pentru femei, cat si pentru barbati. Nicio categorie nu e exclusa de la regula.

Ceasuri de dama

In colectiile de ceasuri dama vom descoperi o multitudine de modele si va fi absolut dificil sa ne oprim la unul singur. Ceasul in sine este nu doar un instrument util pentru indicarea timpului, ci si un accesoriu, uneori chiar o adevarata bijuterie.

Spuneam ca ceasul trebuie asociat corect vestimentatiei. Astfel, pentru o tinuta casual, cea potrivita atat pentru iesirile in oras, cat si pentru serviciu, in cazul in care nu se impune un dress code office, poti purta aproape orice tip de ceas. De la cele cu cadranul mare, cu functii multiple, pana la cele cu curea colorata din silicon.

La o rochie de seara, in schimb, ar trebui asortat un ceas cu curea de otel si cu aplicatii stralucitoare de pietre pretioase. Acesta va avea si rolul unei bratari elegante, care iti va pune in valoare incheietura mainii si chiar manichiura.

Ceasuri barbatesti

Nici barbatii nu trebuie sa se lase mai prejos atunci cand asociaza ceasul cu costumul sau cu hainele sport, spre exemplu. Modelele de ceasuri sunt si in cazul lor foarte variate. Spre exemplu, vei gasi ceasuri de barbati de la Fashion Days foarte interesante, de la cele cu curea din piele sau material textil, pana la cele clasic barbatesti, cu carcasa si curea metalica. Ecranele minimaliste sau cele tip cronograf sunt in tendinte. Pentru o tinuta formala este recomandat ceasul cu curea din piele. Pentru una casual, un ceas cu ecran argintiu e cel mai potrivit. Culoarea curelei poate fi una puternica, asa incat sa transforme ceasul intr-un punct focal si sa evidentieze stilul propriu.

Ceasuri moderne

Colectiile de ceasuri cuprind modele dintre cele mai variate si potrivite pentru toate gusturile. Se poarta foarte mult ceasurile cu curea din piele, dar la fel de potrivite pot fi si cele cu bratara metalica. Cureaua din material textil este mai potrivita pentru tinutele casual si cu vestimentatie sport.

Printre modelele in tendinte se numara si cele care au logo-ul brandului inscriptionat pe ecran sau pe curea. Este un trend vizibil mai ales in cazul ceasurilor barbatesti.

Unul dintre ceasurile care atrage atentia este cel supradimensionat, rezistent la soc. Modelele acestea au, de regula, ecrane cu mecanism tip Quartz, au buton on/off, calendar automat, iluminat puternic, un al doilea fus orar, memorie lap120, mai multe alarme zilnice, functii la miscarea mainii si cronometru. Sunt un fel de mini-computer pe care barbatii il adora.

Pe Fashiondays vei gasi sute de modele de ceasuri de dama si ceasuri barbatesti, multe dintre ele la promotie, asadar cu preturi foarte bune.