(P) Cauti o modalitate de reincarcare cartela Orange care sa iti aduca beneficii suplimentare? Iata varianta optima!

Serviciile de telefonie mobila ofera doua mari posibilitati de accesare: prin intermediul unei cartele prepay si cu ajutorul unui abonament lunar. Abonamentul poate fi mai comod pentru anumite persoane, insa clientii prepay Orange vor beneficia intotdeauna de bonusuri si oferte speciale, iar plata in avans este o varianta preferata de multi oameni.

Din moment ce aceasta plata a serviciilor de telefonie mobila are loc, de regula, in fiecare luna, un client prepay va fi intotdeauna in cautarea unei metode eficiente de reincarcare cartela Orange.

Cum identifici o metoda eficienta de reincarcare cartela Orange?

Lipsa timpului liber este o problema cu care majoritatea persoanelor se confrunta in ziua de azi. Tocmai de aceea, o metoda eficienta de reincarcare cartela Orange va necesita cat mai putin timp posibil. Pe langa durata procesului de reincarcare, metoda ideala nu trebuie sa te oblige sa faci un drum in plus si nu va presupune niciodata costuri suplimentare.

Daca nu ai gasit inca o astfel de metoda, inseamna ca nu ai apelat inca la serviciile site-ului Incarca.ro. Aceasta platforma interactiva iti va permite sa adaugi credit pe telefon de oriunde doresti, fiind necesara doar o conexiune stabila la internet.

Ce optiuni de reincarcare cartela Orange ai la dispozitie?

Pentru cartela prepay, provider-ul de servicii de telefonie mobila Orange iti pune la dispozitie urmatoarele variante:

– 5-6 euro (30 de zile valabilitate / 300 de zile perioada de gratie)

– 7-11 euro (60 de zile valabilitate / 300 de zile perioada de gratie)

– 12-18 euro (90 de zile valabilitate / 300 de zile perioada de gratie)

– 19-99 euro (120 de zile valabilitate / 300 de zile perioada de gratie)

– 100-200 euro (150 de zile valabilitate / 300 de zile perioada de gratie)

Reincarcarea online iti va aduce un bonus

Pe langa faptul ca te vei bucura de o metoda comoda de reincarcare cartela Orange care te va ajuta sa scutesti timp important, prin folosirea platformei Incarca.ro vei putea beneficia si de diferite bonusuri in functie de optiunea de reincarcare aleasa. Iata sistemul de bonusare:

– la fiecare reincarcare de 6 euro vei primi un bonus de 1,20 euro;

– la fiecare reincarcare de 7-11 euro vei primi un bonus in valoare de 1,35 euro;

– la reincarcarea cartelei prepay cu 12 euro sau mai mult vei primi un bonus de 2,70 euro.

De mentionat, insa, este faptul ca aceste bonusuri sunt valabile numai in cazul reincarcarii online, motiv pentru care valorile ce corespund grilei de bonusare se vor adauga bonusurilor deja existente de reincarcare cartela Orange (0,80 euro, 1,35 euro si 1,80 euro pentru cele 3 optiuni).

Reincarcare cartela Orange in 3 pasi simpli

Fiindca unul dintre avantajele principale pe care aceasta platforma le ofera este eficienta, procedura de reincarcare se va desfasura simplu si rapid. Formularul pe care trebuie sa il completezi poate fi gasit chiar pe prima pagina a site-ului, acolo unde vei selecta reteaua de telefonie mobila careia ii apartine numarul de telefon pe care doresti sa trimiti credit.

Iata cele 3 etape simple pe care trebuie sa le parcurgi:

Alege pachetul de reincarcare; Selecteaza tipul de reincarcare (minutele sau suma); Completeaza numarul de telefon pe care vrei sa adaugi creditul si adresa ta de email in casutele corespunzatoare.

Tot ce trebuie sa faci dupa acesti 3 pasi simpli este sa selectezi metoda de plata, iar creditul va fi alocat pe numarul de telefon furnizat de tine in cel mai scurt timp.

Serviciile pe care platforma Incarca.ro le pune la dispozitia clientilor sunt construite in jurul a 4 valori de baza in relatia cu clientii: respect, integritate, responsabilitate si excelenta. O relatie buna cu clientii va asigura intotdeauna succesul unei afaceri, iar promptitudinea si siguranta serviciilor oferite vor construi increderea.

Astfel, daca folosesti o cartela Orange si esti in cautarea celei mai sigure si eficiente metode de a reincarca creditul, apeleaza cu incredere la serviciile platformei Incarca.ro! In doar 3 pasi usor de urmat vei putea din nou sa iei legatura cu cei dragi de pe propriul telefon.