Joi, 22 Aprilie, s-a inaugurat prima Unitate de Transfuzie Sanguină privată din S-V țării. Inaugurarea a fost făcuta de către Altețea Sa Regală, Prințul Nicolae al României , Alexandra Preda, managerul spitalului și de către Conf. Univ.Prof. Dr. Adriana Turculeanu, directoarea Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Craiova. Investiția în noua Unitate a Spitalului MaDonna Maria are ca scop îmbunătățirea serviciilor medicale și oferă atât siguranță pacienților cât și condiții de lucru premium, medicilor. Tratamentul transfuzional respectă protocoalele Ministerului Sănătății din România și este necesar pentru a trata sângerările severe care apar în timpul unei operații sau după operație, la naștere sau în alte condiții medicale.



„Sângele salvează vieți. De cele mai multe ori conștientizăm acest lucru doar atunci când cineva apropiat nouă are nevoie de sânge. Ne dorim să ne îmbunătățim mereu serviciile și să oferim un înalt grad de încredere și siguranță tuturor pacientelor noastre. Cu această investiție in unitatea de transfuzie , spitalul nostru va reuși să mențină și chiar să îmbunătățească indicatorii actuali, anume o rată de transfer către oricare altă unitate spitalicească de sub 0,08% „, Alexandra Preda, managerul spitalului.

Altețea Sa Regală, Prințul Nicolae al României s-a alăturat inițiativei spitalului și a ales să taie panglica alături de managerul clinicii, Alexandra Preda. Altețea Sa Regală mai spune că această unitate este un model demn de urmat și de către alte spitale și clinici din țară.

„Mă bucur să fiu aici și să fac inaugurarea unității de Transfuzie Sanguină, de la spitalul MaDonna Maria. Este un lucru important, pentru pacientele din zonă. Încurajez donarea de sânge, dar și dotarea spitalelor pentru a putea oferi pacienților condiții optime pentru transfuzii de sânge, atunci când este nevoie. Astfel de inițiative și investiții sunt salvatoare de vieți. Acest spital poate să fie un exemplu, pentru restul unităților medicale din regiune și din țară”, Altețea Sa Regală, Prințul Nicolae al României.

În plină pandemie siguranța pacientei care are nevoie de transfuzie de sânge este absolut necesară iar condițiile în care este depozitat și analizat sângele se datorează unității de transfuzie sanguină. De aceea prin inaugurarea UTS-ului s-a dorit alocarea unui spațiu special în care sângele să fie depozitat și analizat în cele mai bune condiții respectând normele Ministerului Sănătății.

Complicațiile nașterii presupun în anumite situații critice necesitatea transfuziei de sânge iar atunci când alegi spitalul unde naști trebuie să iei în considerare acest aspect deosebit de important. Existența unei Unități de Transfuzie în cadrul Spitalului îți va oferi această siguranță.

„Sângele înseamnă viață. Noi, medicii, suntem fericiți că ne putem bucura de acest ajutor în cursul intervențiilor chirurgicale, dar nu numai pentru intervenții este nevoie de flacoane de sânge pentru salvarea vieții unei femei, este nevoie chiar și în obstetrică. Nașterea naturală se poate complica în orice moment și poate să fie o nevoie acută de transfuzie sanguină. Faptul că avem un UTS propriu ne oferă siguranță maximă. De asemenea, suntem onorați că Alteța Sa Regală, Prințul Nicolae s-a implicat mereu în acțiuni caritabile”, Dr. Leontina Șurtea, director medical și coordonator UTS.

IMPORTANT DE ȘTIUT despre spitalul MaDonna Maria Craiova: