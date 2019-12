(P) Absolut toate informatiile pe care trebuie sa le ai despre uleiul de canabis!

Un produs revolutionar din gama tratamentelor naturiste si suplimentelor nutritive consumat foarte mult in afara granitelor noastre, uleiul de canabis, se bucura, in ultimii ani, de o cerere foarte mare si pe piata autohtona, motiv pentru care specialistii in sanatate din tara noastra dezbat intens pe aceasta tema.

Foarte multi oameni de stiinta, medici si specialisti in nutritie din intreaga lume au testat, studiat si analizat efectele folosirii intregii game de produse ce contin ulei de canabis, iar concluziile obtinute pana in prezent au fost surprinzator de favorabile.

Potentialul deosebit al acestui tip de tratamente naturiste impotriva diverselor afectiuni si conditii de sanatate este deja dovedit si testat, iar multiple studii clinice analizeaza permanent efectele benefice de care organismul uman se poate bucura in urma administrarii uleiului de canabis sau a produselor adiacente.

Pentru a sti cu exactitate care sunt circumstantele in care ai putea folosi ulei de canabis, este necesar sa ai toate informatiile despre actiunea substantei active din acest produs si modul de administrare corespunzator. Tocmai de aceea, specialistii din cadrul marelui distribuitor de ulei de canabis CBDlife.ro ti-au pregatit, in randurile ce urmeaza, detaliile de care ai nevoie cu referire la extracte, uleiuri, efecte si metode de administrare.

Ce este uleiul de canabis si cum se proceseaza?

Pentru inceput, trebuie sa stii ca uleiul de canabis are la baza o substanta activa numita canabidiol (CBD). Acesta este un element regasit in mod natural in planta de canepa in forma ei neprelucrata. Diversele tipuri de ulei de canabis vor contine concentratii diferite de canabidiol, in functie de metoda de administrare aleasa si necesitatile fiecarei persoane.

Majoritatea proceselor de prelucrare de astazi au efecte negative asupra produsului finit, iar trendul incurajeaza pe cat posibil evitarea supraprocesarii, in special atunci cand este vorba de produse alimentare sau tratamente naturiste. Tocmai de aceea, procesul de extragere a canabidiolului din planta de canepa este simplu si deloc daunator, metoda fiind realizata la temperaturi scazute si sub presiune, cu ajutorul dioxidului de carbon.

Ulei de canabis in diferite forme

Dat fiind faptul ca cererea pentru uleiul de canabis este in continua crestere atat la nivel mondial, cat si in tara noastra, oferta din prezent este una deosebit de diversificata. Aceasta cuprinde, pe langa extractele si uleiurile de canabis cu diferite concentratii, si produse cosmetice, capsule, ceruri, tincturi, ceaiuri, dulciuri sau lichide pentru tigara electronica ce au canabidiolul ca substanta activa.

Cum administrezi uleiul de canabis pentru a te bucura de un efect rapid?

In acest sens, trebuie sa stii ca simpla ingerare a uleiului de canabis poate intarzia constatarea efectelor cu pana la 2 ore. Din cercetarile desfasurate pana acum referitor la ingerarea canabidiolului rezulta ca viteza cu care organismul tau resimte efectele este influentata atat de factori genetici, cat si de cantitatea de mancare consumata anterior.

De mentionat, insa, este ca niciodata nu vei simti efectele canabidiolului precum simti efectele produselor ce-ti pot afecta in vreun fel simturile sau echilibrul.

Atunci cand este administrat sublingual (cateva picaturi sub limba), canabidiolul din uleiul de canabis este transportat foarte rapid catre creier si dispersat in tot corpul, efectele fiind constatate in cel mai scurt timp posibil.

In plus, aceasta metoda de administrare poate prelungi durata manifestarii efectelor uleiului de canabis pana la cateva ore. In plus, unul din marile avantaje ale acestei metode este faptul ca poti determina rapid eficacitatea produsului si poti decide daca mai este nevoie de inca o picatura pentru a ajunge la rezultatul urmarit.

Ce ulei de canabis este recomandat?

Ingredientul activ poate fi regasit in produse diferite si in diverse concentratii, insa recomandarea specialistilor este sa cauti produsele cu “spectru complet”, obtinute prin extragerea canabidiolului din intreaga planta de canepa.

In plus, cu cat indicele puritatii este mai aproape de 100%, cu atat potenta si calitatea uleiului de canabis vor fi afectate mai putin. Modul de cultivare a plantelor si producere a uleiului de canabis este, de asemenea, un detaliu important, asadar asigura-te ca alegi produse organice/BIO atestate international.